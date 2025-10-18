Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Dollarama vend un « dupe » parfait des populaires sacs d’Uniqlo pour 5 $ plutôt que 25 $

À ce prix-là, tu peux prendre quatre couleurs pour moins que le coût d'un seul au Uniqlo.

Devanture d'un Dollarama.

Dollarama vend des sacs qui rappellent ceux d'Uniqlo à une fraction du prix.

@iza.bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Dénicher des articles semblables à ceux des grandes chaînes, mais pour beaucoup moins cher, c’est toujours un petit plaisir. C’est d’ailleurs ce qui fait la réputation grandissante du Dollarama, où l’on retrouve de plus en plus de « dupes » d’items vendus chez des détaillants populaires, tels Amazon Canada ou IKEA, à une fraction du prix. Que ce soit pour le quotidien, la maison ou la cuisine, le magasin du dollar continue de se démarquer, et l'une de nos plus récentes trouvailles mérite vraiment ton attention puisqu'elle reproduit l'un des meilleurs vendeurs du Uniqlo : les sacs.

À lire également : 16 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci

Les sacs d'Uniqlo sont adorés pour leur look minimaliste et leur côté pratique, mais leur prix peut parfois refroidir. Bonne nouvelle : Dollarama propose maintenant un produit similaire qui pourrait bien devenir ton nouvel essentiel du quotidien, et il ne coûte que 5 $.

Ce modèle, repéré récemment dans plusieurs magasins Dollarama à travers le Québec, ressemble étonnamment à un hybride entre deux favoris d'Uniqlo :

Mini sac demi-lune \u00e0 bandouli\u00e8re. Droite : Sac \u00e0 bandouli\u00e8re messager. Le mini sac demi-lune et le sac à bandoulière d'Uniqlo. Uniqlo

Le sac du Dollarama est fait d’un tissu qui ressemble beaucoup au nylon du sac demi-lune d’Uniqlo au toucher, même si la matière n’est pas indiquée sur l’étiquette. Même constat pour la bandoulière ajustable, presque identique à celle du produit de la marque populaire.

Avec une largeur de 30 cm, il est très proche du sac demi-lune (28 cm), mais sa hauteur de 11 cm et sa profondeur de 16 cm lui donnent plutôt une silhouette rectangulaire, rappelant celle d’un sac messager.

Comme pour le modèle d’Uniqlo, la fermeture éclair, les ganses et les coutures sont parfaitement agencées à la couleur du sac. L’intérieur est doublé et comprend une petite pochette pratique.

Le sac d'Uniqlo et le sac beige. Droite : Le sac du Dollarama. Le sac d'Uniqlo (blanc cassé) et le sac du Dollarama (beige). @iza.bee | Narcity Québec

Bien sûr, les finitions sont un peu moins soignées. Néanmoins, difficile de voir la différence à première vue quand on compare le style général. Le résultat ? Un sac au look utilitaire et épuré, parfait pour le quotidien, les sorties ou même le gym.

Il est disponible au Dollarama en beige, brun, bleu, gris, kaki et noir, selon les succursales.

Le sac vendu au Dollarama. Le sac vendu au Dollarama qui rappelle celui d'Uniqlo, à une fraction du prix. @iza.bee | Narcity Québec

Ce qui rend cette trouvaille encore plus intéressante, c'est qu'on parle d'une économie de près de 87% comparé au modèle messager d'Uniqlo, et de 80% par rapport au mini sac demi-lune. Pour un look pratiquement identique et une qualité qui s'y rapproche, c'est une aubaine difficile à ignorer.

Le style minimaliste est toujours tendance, et ce sac du Dollarama te permet d'obtenir le look sans te ruiner. Si tu aimes les accessoires simples, polyvalents et abordables, ce « dupe » d'Uniqlo vaut vraiment le détour. À ce prix-là, tu pourrais même t'en offrir plus d'un pour avoir différentes couleurs selon tes tenues!


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
ikea canadatrouvaillestrouvailles dollaramadollaramauniqlo dupe
QuébecLifestyleCanada

Explore cette liste   👀

    • Izabelle Bee

      Rédactrice en chef

      Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

      Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

      Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Dollarama : cet item viral à mini-prix est de retour, mais on ne sait pas jusqu’à quand

    Ce petit trésor est de retour, mais probablement pas pour longtemps...!

    Des sacs à main vendus au Dollarama explosent sur TikTok et le prix est ridicule (VIDÉO)

    À ce prix-là...COURS!

    16 des meilleures trouvailles et nouveautés dénichées ce mois-ci au Dollarama

    Ça vaut VRAIMENT la peine de comparer les prix du Dollo. 🤯👀

    17 des meilleures trouvailles et nouveautés au Dollarama ce mois-ci

    Ça vaut la peine de comparer les prix du Dollo avec la concurrence. 🤯👀

    4 800 entrées par effraction depuis janvier: Voici l​es quartiers les plus visés à Montréal

    Il y a clairement des coins plus « populaires » que d'autres. 😰

    La Ronde va démolir ce mythique manège à la fin de la saison 2025

    Un AUTRE manège qui disparait. 🤯😢

    Le Train de Noël illuminé arrive bientôt au Québec avec des concerts GRATUITS

    Marque ton calendrier, la magie est de retour. 🎄✨

    Costco vend des jeans Levi's pour 55 % moins cher qu'ailleurs et ça fait fureur

    Fait vite pour mettre la main dessus!

    8 endroits à Montréal qui te payent pour te débarrasser de tes vieilleries

    Bye le chaos, allô les 💵!

    Ce populaire Pizzéria NO.900 menacé de fermeture définitive par la Ville de Montréal

    « C’est mon bébé, c’est celui qui a commencé cette belle histoire. »

    Des tables d'appoint à 5 $ chez Dollarama : j'en ai acheté une pour la tester (PHOTOS)

    Oui, tu peux maintenant acheter des petits meubles au Dollo. 🤯👀

    Grand Montréal : Des entraves majeures causeront des maux de tête ce week-end

    Tu risques de sacrer.

    Le passeport canadien classé parmi les plus puissants au monde et bat même les États-Unis

    Un réel plaisir de battre nos voisins du Sud. 🇨🇦

    Le Monopoly est de retour chez McDonald's - Voici le « hack » pour jouer sans rien acheter

    Même pas besoin de te bourrer de frites pour gagner... Mais tu peux quand même le faire. 🤤🍟