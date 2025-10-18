Dollarama vend un « dupe » parfait des populaires sacs d’Uniqlo pour 5 $ plutôt que 25 $
À ce prix-là, tu peux prendre quatre couleurs pour moins que le coût d'un seul au Uniqlo.
Dénicher des articles semblables à ceux des grandes chaînes, mais pour beaucoup moins cher, c’est toujours un petit plaisir. C’est d’ailleurs ce qui fait la réputation grandissante du Dollarama, où l’on retrouve de plus en plus de « dupes » d’items vendus chez des détaillants populaires, tels Amazon Canada ou IKEA, à une fraction du prix. Que ce soit pour le quotidien, la maison ou la cuisine, le magasin du dollar continue de se démarquer, et l'une de nos plus récentes trouvailles mérite vraiment ton attention puisqu'elle reproduit l'un des meilleurs vendeurs du Uniqlo : les sacs.
Les sacs d'Uniqlo sont adorés pour leur look minimaliste et leur côté pratique, mais leur prix peut parfois refroidir. Bonne nouvelle : Dollarama propose maintenant un produit similaire qui pourrait bien devenir ton nouvel essentiel du quotidien, et il ne coûte que 5 $.
Ce modèle, repéré récemment dans plusieurs magasins Dollarama à travers le Québec, ressemble étonnamment à un hybride entre deux favoris d'Uniqlo :
- Le sac à bandoulière messager à 39,90 $ - Largeur : 53 cm, Largeur (En bas) : 44 cm, Hauteur : 33 cm, Profondeur : 13 cm
- Le mini sac demi-lune à bandoulière à 24,90 $ - Largeur : 28 cm, Hauteur : 17 cm, Profondeur : 10 cm
Le mini sac demi-lune et le sac à bandoulière d'Uniqlo. Uniqlo
Le sac du Dollarama est fait d’un tissu qui ressemble beaucoup au nylon du sac demi-lune d’Uniqlo au toucher, même si la matière n’est pas indiquée sur l’étiquette. Même constat pour la bandoulière ajustable, presque identique à celle du produit de la marque populaire.
Avec une largeur de 30 cm, il est très proche du sac demi-lune (28 cm), mais sa hauteur de 11 cm et sa profondeur de 16 cm lui donnent plutôt une silhouette rectangulaire, rappelant celle d’un sac messager.
Comme pour le modèle d’Uniqlo, la fermeture éclair, les ganses et les coutures sont parfaitement agencées à la couleur du sac. L’intérieur est doublé et comprend une petite pochette pratique.
Le sac d'Uniqlo (blanc cassé) et le sac du Dollarama (beige). @iza.bee | Narcity Québec
Bien sûr, les finitions sont un peu moins soignées. Néanmoins, difficile de voir la différence à première vue quand on compare le style général. Le résultat ? Un sac au look utilitaire et épuré, parfait pour le quotidien, les sorties ou même le gym.
Il est disponible au Dollarama en beige, brun, bleu, gris, kaki et noir, selon les succursales.
Le sac vendu au Dollarama qui rappelle celui d'Uniqlo, à une fraction du prix. @iza.bee | Narcity Québec
Ce qui rend cette trouvaille encore plus intéressante, c'est qu'on parle d'une économie de près de 87% comparé au modèle messager d'Uniqlo, et de 80% par rapport au mini sac demi-lune. Pour un look pratiquement identique et une qualité qui s'y rapproche, c'est une aubaine difficile à ignorer.
Le style minimaliste est toujours tendance, et ce sac du Dollarama te permet d'obtenir le look sans te ruiner. Si tu aimes les accessoires simples, polyvalents et abordables, ce « dupe » d'Uniqlo vaut vraiment le détour. À ce prix-là, tu pourrais même t'en offrir plus d'un pour avoir différentes couleurs selon tes tenues!
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
