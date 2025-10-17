Le Monopoly est de retour chez McDonald's - Voici le « hack » pour jouer sans rien acheter
Même pas besoin de te bourrer de frites pour gagner... Mais tu peux quand même le faire. 🤤🍟
Sors ton petit dé, ton chapeau ou ta voiture miniature : le célèbre jeu Monopoly fait son grand retour chez McDonald’s cette année encore. Et si tu redoutais de devoir te gaver de frites ou de McCroquettes pour multiplier tes chances de gagner (même si on ne s'en plaint pas...), bonne nouvelle : sache qu'il y a un « hack » pour jouer sans dépenser.
À lire également : McDonald’s Espagne VS Canada : J'ai comparé le menu et voici mon verdict
La manière traditionnelle de jouer au Monopoly McDo
Jusqu'au 10 novembre 2025, tu peux tenter ta chance de plusieurs façons. D'abord des vignettes de jeu sont collées sur l’emballage de divers produits, comme la majorité des breuvages format moyen et grand format, les sandwichs qui sont servis dans des boites (tels le Big Mac, Quart de livre, McVeggie, MacPoulet, McCroustillant et quelques autres), les frites grand format, les McCroquettes, sandwich McMuffin avec oeuf et patates hachées brunes.
La planche de jeu Monopoly de McDonald’s en 2025.McDonald’s
Chaque vignette te donne accès à deux pièces de jeu, chacune accompagnée d’un code unique de 12 caractères.
D'ailleurs, tu peux profiter de la livraison à 0 $ dans l’application mobile (gratuite) de McDo. Note toutefois que les frais de service de 11 % et les frais de 2 $ pour les « petites commandes » (inférieures à 12 $) s’appliquent toujours.
Le truc pour une 2e participation gratuite
Le volet Jouez 2X, dans l'application McDo, te permet aussi de balayer ou inscrire ton code de vignette, et tu obtiens automatiquement une deuxième chance de gagner un prix. Tu peux inscrire jusqu'à 100 codes par jour.
Pour réclamer les prix non alimentaires et participer au volet Jouez 2X, tu dois absolument avoir l'appli McDonald's installée sur ton appareil iOS ou Android. Tu dois aussi être membre de Récompenses MonMcDo et avoir au moins 14 ans.
La date limite pour inscrire tes codes et réclamer tes prix est le 1er décembre 2025 à 23 h 59 m 59 s, heure locale. D'ailleurs, selon les règlements officiels, « les demandes reçues moins de deux semaines avant le 1er décembre 2025 pourraient faire en sorte que le participant ne reçoive pas la pièce de jeu à temps pour pouvoir participer à Jouez 2x ». Ne perds pas de temps.
Comment participer au Monopoly McDo sans dépenser?
Oui, il est possible de participer sans rien acheter chez McDo. Tu sais, le fameux « aucun achat requis »? Par contre, jouer sans achat, ça demande du temps et un petit effort supplémentaire.
« Une personne participante peut demander une pièce de jeu sans acheter un produit alimentaire en envoyant une demande par la poste », peut-on lire dans la section Règlement officiel du jeu Monopoly Jouez 2X 2025 du site de McDonald's.
Voici les étapes à suivre :
1- La demande doit être postée dans une enveloppe externe affranchie
2- La personne participante doit inclure son adresse postale de retour complète sur cette enveloppe externe
3- L'enveloppe externe doit contenir une enveloppe‑réponse sur laquelle sera inscrite l'adresse postale complète de la personne participante
4- L'enveloppe-réponse doit être suffisamment affranchie
5- L'enveloppe externe doit être postée à l’adresse suivante : Jeu Monopoly « Jouez 2x » 2025 chez McDonald’s, Demande de pièce de jeu, C.P. 12591 , Saint John (Nouveau-Brunswick) E2L 5R5, Canada.
À noter que l’adresse postale et l’adresse de retour inscrites sur l’enveloppe externe doivent être lisibles. Les enveloppes ne portant aucune adresse de retour à l’extérieur ne seront pas acceptées.
Tu as le droit à une demande maximum par enveloppe. Alors, tu ne peux pas demander plusieurs pièces de jeu dans la même lettre. Tu as jusqu'au 10 novembre 2025 pour envoyer tes demandes.
Les prix que tu peux gagner au Monopoly McDonald's en 2025. McDonald’s
Bien que ce « hack » existe depuis des années, il faut savoir que la montée du coût du timbre année après année le rend un peu moins intéressant. En 2025, le coût d'un timbre du régime intérieur de Postes Canada est de 1,44 $ si acheté à l'unité, et de 1,24 $ s'il est acheté en carnet, rouleau ou feuillet. À cela s'ajoute la grève tournante de Postes Canada : il pourrait donc y avoir des délais à prendre en compte.
À ce prix-là, c'est plus tentant de profiter des aubaines dans l'application mobile pour jouer à faible coût.
Qu'est-ce que tu peux gagner au Monopoly McDonald's?
Parmi les récompenses à gagner, on retrouve des prix instantanés comme des hamburgers, des frites, des cafés, ainsi qu’une foule d’autres surprises : cartes-cadeaux, abonnements, montants en argent et bien plus encore.
Les prix les plus impressionnants cette année comprennent une Corvette Stingray 2025, un voyage pour deux à la finale de la Coupe du monde de la FIFA 2026, une rencontre avec un astronaute de la NASA au Kennedy Space Center Visitor Complex, un maillot autographié de Guy Lafleur, une visite VIP du Universal Orlando Resort, et plusieurs autres expériences inoubliables. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Au lancement du jeu, tu as environ une chance sur cinq de gagner — ce n’est pas rien! Par contre, plus la promotion avance, plus les prix se font rares… alors mieux vaut ne pas trop attendre.
Bonne chance, et que les meilleures propriétés du Monopoly soient avec toi.