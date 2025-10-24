La gonorrhée bat des records à Montréal : Voici pourquoi ça inquiète la santé publique
On parle d'une hausse de 1 047 % en 25 ans!🤯
Les chiffres ne mentent pas : les cas de gonorrhée connaissent une envolée spectaculaire à Montréal et atteignent des niveaux jamais vus depuis un quart de siècle, selon les plus récentes données de la Direction régionale de santé publique (DRSP). L’an dernier seulement, près de 5 500 cas ont été recensés. On fait le point sur la situation.
Selon le rapport publié le 21 octobre, cette infection transmissible sexuellement et par le sang (ITSS) est en forte hausse dans la métropole, alors qu’un total de 5 458 cas de gonorrhée ont été signalés dans la région, soit un taux de 257 cas pour 100 000 habitant.e.s, ce qui représente une hausse de 1 047 % depuis 1999.
Une hausse de 987 % a été observée chez les femmes* et de 1 104 % chez les hommes* depuis 1999. Toutefois, la tendance s’est inversée entre 2020 et 2024 : on parle désormais d’une augmentation de 112 % chez la gent féminine contre 63 % chez la gent masculine.
La croissance la plus rapide est maintenant observée chez les femmes âgées de 25 à 34 ans. Chez les hommes, les taux les plus élevés se retrouvent entre 25 et 44 ans, un groupe qui représente la majorité des nouveaux diagnostics.
Parmi les personnes diagnostiquées avec la gonorrhée en 2024, « 56 % des femmes et 36 % des hommes n’avaient jamais reçu de diagnostic d’ITSS à Montréal auparavant ». Autrement dit, personne n’est à l’abri.
Quels sont les symptômes de la gonorrhée ?
Quand elle est symptomatique, la gonorrhée peut provoquer des douleurs, des pertes anormales ou des saignements. « Chez les hommes, elle se manifeste surtout par des douleurs à la miction et un écoulement du pénis, alors que chez les femmes, elle passe souvent inaperçue », note la santé publique montréalaise.
La gonorrhée peut se développer sur toute zone du corps en contact avec des sécrétions génitales, anales ou orales, comme le pénis, le vagin, le rectum, la gorge ou même les yeux.
En 2024, la majorité des cas détectés l’ont été à la gorge (41 %), suivie de l’urètre (25 %) et du rectum (25 %).
Non traitée, elle peut mener à des douleurs chroniques, à une infertilité ou, plus rarement, à une infection disséminée. Chez les bébés né.e.s d’une personne infectée, une transmission durant l’accouchement peut causer une conjonctivite grave ou une septicémie.
Des souches plus résistantes aux antibiotiques
Autre donnée préoccupante : deux souches de Neisseria gonorrhoeae résistantes aux antibiotiques de la famille des céphalosporines ont été détectées à Montréal en 2024, alors qu’aucune ne l’avait été depuis 2020.
Cette résistance remet en question l’efficacité des traitements standards, comme la ceftriaxone et le céfixime.
La DRSP rappelle que « la hausse des cas de gonorrhée doit s’accompagner d’une vigilance accrue concernant la résistance à certains antibiotiques ».
Prévention et dépistage : les gestes essentiels
La gonorrhée peut toucher tout le monde, peu importe le genre, l’âge ou la situation amoureuse. Les professionnel.le.s de la santé recommandent plusieurs pratiques de prévention :
- Utiliser le condom lors des relations orales, vaginales ou anales.
- Faire un dépistage régulier selon ses pratiques sexuelles : une fois par an pour les personnes de moins de 30 ans, et tous les 3 à 6 mois en cas de partenaires multiples.
- Informer les partenaires en cas de test positif et éviter les rapports sexuels jusqu’à la fin du traitement.
Certaines approches complémentaires, comme la PrEP (prophylaxie pré-exposition au VIH) ou la doxycycline post-exposition (Doxy-PEP), peuvent aussi contribuer à réduire le risque d’autres ITSS, notamment la syphilis et la chlamydia, note la santé publique.
*Les termes « homme » et « femme » sont ceux utilisés par la Direction régionale de santé publique.
