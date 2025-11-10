Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Le Canada perd son statut de pays ayant éradiqué la rougeole - Voici ce que ça veut dire

Le pays détenait le statut depuis 1998! 🤯

Une infirmière qui administre un vaccin.

Le Canada a perdu son statut de pays ayant éradiqué la rougeole, qu'il détenait depuis 1998.

Bumbleedee | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a confirmé ce lundi 10 novembre 2025 que le pays a perdu son statut de pays ayant éliminé la rougeole, un titre qu’il détenait depuis 1998. En un an, plus de 5 100 cas ont été enregistrés d’un océan à l’autre. On fait le point.

À lire également : Le Zoo de Granby fait un clin d’œil à Taylor Swift et c’est du génie

L’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a informé l’ASPC que le Canada n’avait plus le statut de pays ayant éliminé la rougeole.

En date du 25 octobre 2025, 5 138 cas ont été recensés, dont 4 777 confirmés. Ce sont principalement l’Ontario et l’Alberta qui ont été les plus touchés, avec respectivement 2 392 et 1 944 cas. La Colombie-Britannique, le Manitoba et la Saskatchewan ont aussi rapporté plusieurs centaines d’infections.

Pour te donner une idée, entre 1998 et 2024, le Canada enregistrait en moyenne une 90 de cas de rougeole par année. La dernière éclosion d’envergure remonte à 2011, alors que le Québec avait rapporté 776 cas à lui seul, un record depuis l’élimination officielle de la maladie au pays.

Jusqu’à présent, le Québec a été relativement épargné. Depuis le début de l’année, seuls 36 cas de rougeole ont été signalés aux autorités sanitaires, selon le rapport fédéral. Le dernier cas recensé dans la province remonte à mars 2025.

Contrairement à d’autres provinces, aucune éclosion secondaire n’a été détectée au Québec, ce qui laisse croire que la transmission communautaire a été rapidement maîtrisée.

Attention! Même si la situation semble sous contrôle, la menace demeure réelle. Près de 88 % des cas recensés à travers le pays étaient chez des personnes non vaccinées, et la majorité concernait des enfants et des ados de moins de 17 ans.

Pourquoi cette flambée inquiète-t-elle?

Une seule personne infectée peut en contaminer jusqu’à 18 autres si personne n’est immunisé.e. Le virus circule principalement dans les milieux où la couverture vaccinale est incomplète.

L’éclosion pancanadienne actuelle aurait commencé au Nouveau-Brunswick à l’automne 2024, avant de s’étendre dans plusieurs provinces. Le virus en cause est de type D8, une souche « sauvage » aussi présente dans plusieurs pays où la rougeole circule encore activement.

L’ASPC affirme travailler avec les provinces et territoires pour renforcer la couverture vaccinale et rétablir le statut d’élimination du pays. Le Canada pourra le récupérer une fois que la transmission aura cessé pendant au moins douze mois consécutifs.

Au Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux appelle à la vigilance : il est toujours possible de contracter la rougeole en voyage ou dans des milieux sous-vaccinés. La meilleure protection reste simple : vérifier son carnet de vaccination et s’assurer que les deux doses du vaccin RRO (rougeole, rubéole, oreillons) ont été reçues, indique le gouvernement.

« En restant vigilants et en travaillant ensemble pour augmenter la couverture vaccinale contre la rougeole, nous pouvons prévenir les épidémies et protéger nos communautés contre cette maladie évitable », indique l’ASPC.

Quels sont les symptômes liés à la rougeole?

La rougeole, un peu comme la COVID-19, est extrêmement contagieuse. Il suffit parfois de respirer le même air qu’une personne infectée — même à plus de deux mètres — pour l’attraper. Selon la Direction régionale de santé publique de Montréal, une personne non protégée a neuf chances sur dix d’être infectée si elle est exposée à la maladie.

Voici les symptômes à surveiller :

  • Fièvre
  • Toux
  • Nez congestionné
  • Yeux rouges et larmoyants (conjonctivite)
  • Sensibilité à la lumière
  • Fatigue et malaise général
  • Éruption cutanée avec boutons ou rougeurs

Dans certains cas, des complications peuvent se développer, comme une otite, une pneumonie ou, plus rarement, une perte de la vue ou de l’audition. Il n’existe actuellement aucun traitement spécifique contre la rougeole, ce qui rend la vaccination encore plus essentielle.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  Jean-Michel Clermont-Goulet

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

