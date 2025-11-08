Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Le Zoo de Granby fait un clin d’œil à Taylor Swift et c’est du génie

Sauver les animaux + avoir le style de Taylor Swift = OUI! 😍

Taylor Swift. Droite : un chandail du Zoo de Granby

Le Zoo de Granby s'est inspiré d'un chandail de Taylor Swift pour lancer une campagne pour les animaux menacés.

Taylor Swift | Facebook, Courtoisie | Zoo de Granby
Éditeur Junior, Nouvelles

Qu’ont en commun Taylor Swift, le Zoo de Granby et plusieurs animaux menacés d’extinction? Beaucoup plus que tu ne pourrais le penser. Tout a commencé avec un chandail à l’effigie d’une loutre, porté par l'Américaine, qui a permis d’amasser des millions de dollars pour la conservation de la faune. Inspirée par cet élan, l’institution québécoise a décidé de suivre la vague avec « Save Others ».

À lire également : Cette maison à vendre au Québec est moins chère que 2 ans de loyer pour un 3 1/2 à Montréal

Plus tôt cet automne, Taylor Swift a fait jaser en apparaissant dans son film-événement The Life of a Showgirl vêtue d’un chandail vintage de l’Aquarium de Monterey Bay, en Californie.

Le vêtement, orné de loutres nageant sous l’inscription « Sea Otters », a rapidement enflammé les réseaux. Devant la demande inattendue, l’aquarium a relancé la production du chandail, plus de 30 ans après sa première édition, afin de récolter 1,3 million $ — un clin d’œil parfait au chiffre fétiche de la chanteuse — pour la protection des loutres de mer. L’objectif a largement été dépassé.

Un chandail \u00ab Sea Otters \u00bb

La popularité du chandail de l'Aquarium de Monterey Bay, en Californie, a inspiré le Zoo de Granby.
Monterey Bay Aquarium

Le Zoo de Granby entre en scène

S’inspirant de cette histoire, le Zoo de Granby, par l’entremise de son initiative Mission Faune, a lancé « Save Others », une campagne de chandails en édition limitée destinée à soutenir la protection d’animaux menacés.

Selon Marie-Claude Landry, directrice de la Fondation Mission Faune, l’équipe a voulu prolonger l’élan de générosité amorcé par la chanteuse.

« Le moment ludique de Taylor Swift est devenu une conversation mondiale sur la sauvegarde des loutres, dit-elle par communiqué. Nous nous sommes demandé si nous pouvions exploiter cette même énergie de plaisir, de générosité et de culture pop pour aider encore plus d’animaux. »

Trois chandails \u00ab Save Others \u00bb

Le Zoo de Granby a dévoilé trois de ses 13 chandails de sa nouvelle campagne de financement pour les animaux menacés, « Save Others ».
Courtoisie | Zoo de Granby

Une collection symbolique

La collection « Save Others » comprend 13 chandails, clin d’œil assumé au chiffre fétiche de la chanteuse de Shake It Off. Chaque modèle met de l’avant une espèce menacée — du léopard des neiges à la tortue verte — avec un design épuré et artistique.

Les profits générés serviront à financer les programmes de conservation menés par Mission Faune, au Québec et ailleurs dans le monde.

Les trois premiers modèles ont déjà été dévoilés, mais la collection complète sera disponible dès le 13 décembre, jour d’anniversaire de Taylor Swift.

Pour le Zoo de Granby, cette campagne est aussi une façon de montrer que la culture populaire peut être un puissant vecteur de sensibilisation environnementale.

« Il est rare qu’un événement de culture pop suscite une véritable conscience de la conservation. Nous voulions saisir cette énergie et la transformer en quelque chose de tangible, quelque chose qui aide les animaux dès maintenant », ajoute Mme Landry.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity.

  Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

