Toyota, Hyundai, Ford : 100 000 véhicules rappelés pour plusieurs problèmes différents
Plusieurs VUS populaires se retrouvent dans cette longue liste.
Plus de 100 000 véhicules de marques populaires comme Toyota, Hyundai et Ford font actuellement l’objet de rappels de Transports Canada pour divers problèmes de sécurité, notamment des batteries qui surchauffent, des volants défectueux ou encore des systèmes de freinage moins performants. Plusieurs de ces alertes ont été publiées dans les dernières semaines.
On va se le dire : personne ne souhaite que sa voiture lâche en plein milieu d’une autoroute ou à une intersection bondée.
Depuis le 1er octobre, l’organisme fédéral a annoncé une série de rappels touchant différents types de véhicules — des voitures et véhicules utilitaires sport (VUS) jusqu’aux motocyclettes et caravanes.
On compte actuellement tout près de 103 200 bolides rappelés, toutes marques et tous modèles confondus. Voici les plus récents rappels de voitures au Canada à surveiller et qui te concernent peut-être :
Fiat Chrysler Automobiles
Le constructeur automobile Fiat Chrysler, qui fait maintenant partie du groupe Stellantis, rappelle plusieurs modèles de ses marques Dodge, Alfa Romeo, Ram et Fiat au Canada. Au total : 8 106 véhicules sont touchés pour plusieurs problèmes mécaniques.
- Les Dodge Dart produites entre 2013 et 2016 sont rappelées en raison d’un problème de levier de vitesses.
- Du côté d’Alfa Romeo, les modèles Giulia et Stelvio fabriqués entre 2020 et 2025 sont visés pour un défaut de caméra de recul.
- Les Ram Promaster 2024 et 2025 présentent un risque de perte soudaine de puissance aux roues.
- Les Fiat 500 2024 et 2025 sont rappelées pour un problème d’ajustement des phares.
Les propriétaires concerné.e.s seront informé.e.s par écrit afin de planifier les réparations dans un concessionnaire.
Hyundai
Le constructeur Hyundai procède au rappel de 13 153 VUS Santa Fe des années 2024 et 2025 en raison d’un risque de court-circuit lié à une mauvaise installation du couvercle de la borne du démarreur.
Ce défaut pourrait provoquer un incendie ou causer des blessures, selon les informations transmises par le fabricant.
Les propriétaires touchés recevront un avis écrit leur indiquant les démarches à suivre pour faire inspecter et réparer leur véhicule dans un concessionnaire Hyundai.
Kia
Kia procède au rappel de 2 284 VUS Sorento des années 2021 à 2023. Selon Transports Canada, un problème de fabrication du faisceau de câbles du moteur de ventilateur pourrait entraîner une surchauffe et même faire fondre le câblage, augmentant ainsi le risque d’incendie.
Ce rappel touche uniquement les modèles Sorento LX+. Kia contactera les propriétaires par la poste afin qu’ils et elles fassent remplacer le faisceau de câbles et la résistance du moteur de ventilateur dans un concessionnaire.
Nissan
Le constructeur Nissan émet un rappel de 1 355 véhicules au Canada de son modèle Leaf 2021 et 2022.
Le véhicule électrique Leaf présente un problème de surchauffe de la batterie et de haute tension lorsqu’elles sont branchées en mode recharge rapide. Par conséquent, « la batterie pourrait produire de la fumée ou de la chaleur qui pourrait endommager ou faire fondre la batterie et les pièces adjacentes », indique le rappel.
Nissan recommande aux propriétaires de Leaf de ne pas utiliser la recharge rapide avant que les réparations soient effectuées dans un concessionnaire.
Toyota
Toyota procède au rappel de plusieurs modèles récents de Sequoia, Tundra et Tacoma à travers le pays.
Les Sequoia et Tundra fabriqués entre 2022 et 2025 sont visés en raison d’un problème de caméra de recul, ce qui touche environ 32 733 véhicules.
Un second rappel, plus restreint, concerne 362 modèles de Tacoma et Tacoma Hybrid 2025, qui présentent un défaut du volant empêchant une rotation complète, augmentant ainsi le risque de collision.
Les propriétaires touché.e.s recevront un avis écrit pour planifier une inspection et une réparation sans frais en concession.
Ford
Le constructeur Ford procède au rappel de 9 344 VUS, incluant des Ford Bronco 2021 et Ford Escape 2020-2021.
Selon Transports Canada, certains modèles pourraient ne pas respecter les normes canadiennes sur la distance d’arrêt minimale, surtout en cas de perte d’assistance au freinage d’urgence.
Une capacité de freinage réduite peut augmenter le risque d’accident, précise l’avis de rappel.
Ford contactera les propriétaires par la poste pour leur demander de se rendre en concession afin de remplacer les plaquettes de frein avant.
VinFast
VinFast Auto Canada procède au rappel de 3 019 VUS électriques VF 8 des années 2023 à 2025 en raison d'une défaillance du système d’assistance au maintien de voie. Ce problème pourrait causer un mouvement soudain du volant ou rendre les manœuvres plus difficiles à contrôler.
VinFast rappelle que le conducteur ou la conductrice doit toujours rester attentif.ve et prêt.e à reprendre le contrôle, même lorsque la fonction est activée.
L’entreprise avisera les propriétaires par courriel pour les inviter à faire mettre à jour le logiciel dans un centre de service autorisé.
Tesla
Tesla procède au rappel de trois véhicules utilitaires du modèle Y 2026 en raison d’un défaut électrique pouvant empêcher les feux de recul de s’allumer. Selon Transports Canada, ce problème de câblage pourrait aussi déclencher un avertissement sur le tableau de bord.
Des feux de recul inactifs peuvent rendre la marche arrière plus dangereuse, puisque les autres usagers de la route risquent de ne pas voir le véhicule reculer.
Tesla contactera les propriétaires concerné.e.s par courriel afin de faire inspecter et réparer le câblage dans un concessionnaire, si nécessaire.
Mercedes-Benz
Le constructeur Mercedes-Benz émet un rappel de 837 véhicules électriques EQB des années 2022 à 2024 au Canada. Selon l’entreprise, la batterie de ces véhicules pourrait surchauffer, ce qui augmente le risque d’incendie.
En attendant les réparations, Mercedes-Benz recommande aux propriétaires de limiter la recharge à 80 % afin de réduire le risque. Les personnes concernées recevront un avis écrit pour effectuer les correctifs nécessaires en concession.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
