Panier d’épicerie au Québec : Voici tout ce qui coûte moins cher (et plus cher) depuis 1 an

Oui, oui. Ça existe encore des produits MOINS chers! 😮

Une allée d’épicerie.

On a fouillé les données de Statistique Canada pour savoir ce qui te coûte plus et moins cher à l’épicerie depuis un an.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Faire l’épicerie peut être source d’anxiété pour bien des ménages québécois, alors qu’on peut avoir l’impression que le prix de plusieurs produits a augmenté depuis un an. Quels sont les produits les plus chers et les moins chers au Québec en 2026? On a fouillé les données de Statistique Canada pour avoir une petite idée de la réponse.

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Selon les données de l’organisme fédéral sur les prix de détail moyens mensuels, qui remontent à juillet 2026, 75 des 110 produits d’épicerie répertoriés coûtent plus cher qu’il y a un an.

À l’inverse, 34 affichent une baisse, tandis qu’un seul, le ketchup, est resté au même prix. Bref, environ 68 % des produits suivis ont augmenté entre juillet 2025 et juillet 2026.

Certaines baisses sont toutefois marquées. Les oranges au kilogramme sont passées de 5,32 $ à 3,09 $, une chute de 41,9 %. Les hauts de surlonge de bœuf ont reculé de 31,3 %, le sucre blanc de 14,2 %, l’avocat de 11,5 %, la margarine de 10,9 % et le beurre d’arachide de 10,8 %.

À noter que ces chiffres représentent des prix moyens de transaction et non un indice mesurant directement l’inflation. Les promotions, les formats et les habitudes d’achat peuvent donc faire varier les moyennes d’un mois à l’autre.

Quelques produits ont aussi très peu bougé. Le ketchup est demeuré à 4,83 $, tandis que le riz blanc est passé de 10,76 $ à 10,86 $, la farine de 5,19 $ à 5,23 $, le lait en format de deux litres de 5,31 $ à 5,41 $ et les poitrines de poulet de 13,77 $ à 14,03 $.

Entre juin et juillet 2026 seulement, le portrait est plus partagé : 51 produits ont augmenté, 55 ont diminué et quatre sont restés stables. Certaines variations mensuelles sont toutefois importantes, notamment le poulet entier à +52,9 % et les côtes de porc à +26,1 %.

Voici les 20 produits ayant connu les plus fortes hausses et les plus fortes baisses de prix entre juillet 2025 et juillet 2026 au Québec :

Ce qui coûte plus cher qu’il y a un an

  • Fraises, 454 g
    • 5,70 $ en juillet 2026
    • 3,30 $ en juillet 2025
    • 72,7 % plus cher
  • Côtes de porc
    • 12,66 $ le kg en juillet 2026
    • 8,22 $ le kg en juillet 2025
    • 54,0 % plus cher
  • Poulet entier
    • 8,93 $ le kg en juillet 2026
    • 6,35 $ le kg en juillet 2025
    • 40,6 % plus cher
  • Cantaloup
    • 4,18 $ l’unité en juillet 2026
    • 3,05 $ l’unité en juillet 2025
    • 37,0 % plus cher
  • Laitue romaine
    • 2,38 $ l’unité en juillet 2026
    • 1,95 $ l'unité en juillet 2025
    • 22,1 % plus cher
  • Carottes, 1,36 kg
    • 4,37 $ en juillet 2026
    • 3,75 $ en juillet 2025
    • 16,5 % plus cher
  • Céleri
    • 2,73 $ l'unité en juillet 2026
    • 2,35 $ l'unité en juillet 2025
    • 16,2 % plus cher
  • Côtes de bœuf
    • 34,59 $ le kg en juillet 2026
    • 29,99 $ le kg en juillet 2025
    • 15,3 % plus cher
  • Patates douces
    • 4,70 $ le kg en juillet 2026
    • 4,16 $ le kg en juillet 2025
    • 13,0 % plus cher
  • Tomates
    • 5,30 $ le kg en juillet 2026
    • 4,70 $ le kg en juillet 2025
    • 12,8 % plus cher

Ce qui coûte moins cher qu'il y a un an

  • Oranges
    • 3,09 $ le kg en juillet 2026
    • 5,32 $ le kg en juillet 2025
    • 41,9 % moins cher
  • Hauts de surlonge de bœuf
    • 23,22 $ le kg en juillet 2026
    • 33,81 $ le kg en juillet 2025
    • 31,3 % moins cher
  • Sucre blanc, 2 kg
    • 2,77 $ en juillet 2026
    • 3,23 $ en juillet 2025
    • 14,2 % moins cher
  • Avocat
    • 1,54 $ l'unité en juillet 2026
    • 1,74 $ l'unité en juillet 2025
    • 11,5 % moins cher
  • Margarine, 907 g
    • 6,27 $ en juillet 2026
    • 7,04 $ en juillet 2025
    • 10,9 % moins cher
  • Beurre d'arachide, 1 kg
    • 5,51 $ en juillet 2026
    • 6,18 $ en juillet 2025
    • 10,8 % moins cher
  • Poires
    • 5,65 $ le kg en juillet 2026
    • 6,31 $ le kg en juillet 2025
    • 10,5 % moins cher
  • Craquelins et pain croustillant, 200 g
    • 2,60 $ en juillet 2026
    • 2,87 $ en juillet 2025
    • 9,4 % moins cher
  • Crevettes, 300 g
    • 6,95 $ en juillet 2026
    • 7,63 $ en juillet 2025
    • 8,9 % moins cher
  • Aliments pour bébés, 128 ml
    • 1,52 $ en juillet 2026
    • 1,65 $ en juillet 2025
    • 7,9 % moins cher

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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