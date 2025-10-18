Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Walmart VS Costco: On a comparé les prix pour trouver les «deals» de bonbons d'Halloween

Histoire de donner, sans te ruiner! 🍬

La façade d'un Walmart. Droite : La façade d'un Costco.

Walmart VS Costco: On a comparé les prix de bonbons d'Halloween.

Robert D Brozek | Dreamstime, Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Tu veux donner des bonbons aux enfants paré.e.s de leur plus beau costume cette année pour l'Halloween, mais sans te ruiner? Plusieurs options s’offrent à toi lorsqu’arrive le temps de magasiner. Si Narcity a déjà comparé les coûts entre le Walmart et le Dollarama, un autre géant des aubaines devait être inclus. On a donc comparé les prix des bonbons de Costco avec ceux de Walmart pour voir où ils sont les moins chers.

À lire également : Cet outil compare les prix des bonbons d'Halloween et on l'a essayé pour toi

Puisque les quantités et les offres peuvent varier, on a calculé les montants par 100 g ou à l’unité. Cela te permet de voir au-delà du prix demandé et de découvrir si la dépense est justifiée pour la quantité offerte. À toi les bons deals!

Cadbury - Friandises Amusantes

La bo\u00eete de 120 Friandises Amusantes Cadbury au Costco. Droite : La bo\u00eete de 90 Friandises Amusantes Cadbury sur le site du Walmart.

La boîte de 120 Friandises Amusantes Cadbury est à vendre pour 17,99 $ au Costco.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Noémi Lincourt | Narcity Québec

Costco : 17,99 $ pour 1,3 kg, soit 1,38 $ par 100 g

Walmart : En rabais à 14,47 $ plutôt que 19,48 $ pour 1,07 kg, soit 1,35 $ par 100 g

En visitant les deux établissements, tu peux trouver exactement la même boîte de mini barres incluant les saveurs Cadbury Dairy Milk Oreo, Cadbury Mini Toffee Crunch, Cadbury Twirl et Cadbury Caramilk. Ces petites douceurs sauront certainement ravir plusieurs enfants fans de chocolat, mais tu verras que, grâce à un rabais valide au moment d'écrire ces lignes, un endroit offre un prix plus avantageux.

En effet, si au prix régulier, la boîte de 90 barres du Walmart est plus chère que celle de 120 barres du Costco, avec cette réduction, tu gardes plus d'argent dans tes poches en allant à la première adresse.

Maynards - Friandises assorties

La bo\u00eete de friandises assorties Maynards au Costco. Droite : La bo\u00eete de friandises assorties Maynards sur le site du Walmart.

La boîte de friandises assorties Maynards est vendue à un prix plus avantageux au Walmart.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Walmart

Costco : 23,99 $ pour 1,9 kg, soit 1,27 $ par 100 g

Walmart : En rabais à 13,98 $ plutôt que 17,98 $ pour 1,12 kg, soit 1,25 $ par 100 g

Ici, on ne retrouve pas exactement la même offre, mais plutôt un comparable de friandises surettes. D’un côté, Costco propose une boîte de 150 petits paquets de bonbons Maynards composés de trois variétés, soit deux sortes de Sour Patch Kids et des Swedish Berries.

De l’autre, Walmart vend une boîte de 90 sachets divisés entre des Sour Patch Kids, des Fuzzy Peach, des Swedish Berries et des Swedish Fish. Tu as donc une quantité moindre, mais plus de variété. En obtenant le prix par 100 g, grâce à un rabais en cours chez Walmart au moment d’écrire ces lignes, c’est là que se trouve la meilleure offre, et ce, pour deux sous de différence.

Tu peux donc profiter de cette aubaine pour faire le plein, mais sache que si tu la manques, tu peux également faire une bonne affaire chez le géant des articles en gros.

Friandises assorties - Skittles, Starburst (et LifeSavers au Costco)

La bo\u00eete de friandises assorties Skittles, Starburst et LifeSavers au Costco. Droite : La bo\u00eete de friandises assorties Skittles et Starburst au Walmart.

La boîte de friandises assorties Skittles et Starburst est plus économique au Walmart.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Noémi Lincourt | Narcity Québec

Costco : 21,99 $ pour 1,71 kg, soit 1,29 $ par 100 g

Walmart : En rabais à 12,97 $ plutôt que 17,48 $ pour 1,05 kg, soit 1,23 $ par 100 g

Les deux détaillants proposent des assortiments similaires, mais à l’entrepôt, en plus des Skittles et des Starburst, la boîte de 150 sachets inclut aussi des Life Savers. Du côté de Walmart, on retrouve uniquement 90 unités des deux premiers bonbons.

Cela dit, si ton but est d'en avoir plus pour ton argent, c'est le Walmart qui remporte cette comparaison, alors que le prix par 100 g revient à 1,23 $, ce qui est moins que le 1,29 $ demandé à l'entrepôt.

Barres « full size » Nestle

Les barres de tailles orginales Nestle au Costco. Droite : Les barres de tailles orginales Nestle sur le site du Walmart.

Walmart et Costco offrent des barres

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Walmart

Costco : 21,99 $ pour 24 barres, soit 0,92 $ chacune

Walmart : 8,48 $ pour 8 barres, soit 1,06 $ chacune

En tant qu'enfant, le fait de trouver une barre de taille ordinaire plutôt qu'un mini format dans son sac de bonbons le soir de l'Halloween est un vrai plaisir. Si tu veux être la cause de cette joie, passe par le Costco! Là-bas, la boîte de 24 délices incluant des Aero, des Smarties, des KitKat et des Coffee Crisp coûte 21,99 $, soit moins de 1 $ chacun.

Même si le Walmart offre un prix intéressant pour les mêmes chocolats, c'est le géant des articles en gros qui l'emporte.

Ensemble de chocolats Twix, Mars, Snickers et M&M's

Les formats \u00ab full size \u00bb de chocolats Twix, Mars, Snickers et M&M's au Costco. Droite : Les mini formats de chocolats Twix, Mars, Snickers et M&M's au Walmart.

Costco et Walmart offrent des ensembles de chocolats Twix, Mars, Snickers et M&M's.

Noémi Lincourt | Narcity Québec, Noémi Lincourt | Narcity Québec

Costco : 15,99 $ pour 916 g, soit 1,75 $ par 100 g

Walmart : En rabais à 13,96 $ plutôt que 18,97 $ pour 1 kg, soit 1,37 $

Encore une fois, les rabais du Walmart en font un endroit à mettre sur ton itinéraire de magasinage de bonbons. Ici, on compare des tailles pleines à des mini formats, donc tu auras à décider ce que tu préfères acheter, mais il reste qu'avec la réduction en cours au Walmart, tu payes moins cher par 100 g de chocolat.

Cela dit, le prix du Costco est avantageux pour l'offre, donc si tu te sens généreux ou généreuse, tu peux garder cette information en tête lors de ta prochaine visite.

Où sont les bonbons les moins chers? 

Ce n’est pas bien compliqué : lorsque Walmart fait pleuvoir les réductions, c’est là qu’il faut aller pour avoir les meilleurs prix côté mini formats. En général, le détaillant offre aussi beaucoup plus de variété que Costco, dont la sélection est plus limitée. Mais, si jamais tu veux inclure des formats full size dans tes dons, l’entrepôt propose des prix très intéressants.

Par contre, sans les rabais, Costco sortirait gagnant de toutes les comparaisons, c’est donc une question de timing! Assure-toi de vérifier que les offres sont toujours valides avant de te déplacer chez Walmart et, si jamais tu manques les soldes, tu sais que tu peux toujours compter sur l’entrepôt.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

costco canadawalmart canadacomparaison de prixbonbons halloween
QuébecCanadaArgent

