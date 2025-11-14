Postes Canada : Voici la date limite pour écrire au père Noël au H0H 0H0
Si tu veux une réponse AVANT Noël! 🎅🏼
Chaque année, Postes Canada reçoit des millions de lettres adressées au père Noël. Or, malgré la grève tournante qui sévit actuellement au sein de la société d’État, il est encore possible d’envoyer sa lettre au pôle Nord. Les personnes intéressées devront toutefois respecter une date limite pour espérer un retour d’ici le 25 décembre.
Il faut dire que Postes Canada sert de messager entre les Canadiens et Canadiennes — jeunes et moins jeunes — et le père Noël depuis plus de 40 ans.
« C’est une tradition dont nous sommes honorés de faire partie », soutient dans un courriel transmis à Narcity Québec Geneviève Joly, responsable des communications chez Postes Canada.
Toutefois, l’organisme sous gouverne fédérale confie qu’elle ne peut garantir les dates de livraison. « Mais le père Noël répond à toutes les lettres qu’il reçoit », précise Mme Joly.
Pour t’assurer de recevoir une réponse de Saint-Nicolas avant Noël, Postes Canada suggère d’envoyer ta lettre avant le 8 décembre.
D’ailleurs, les lettres envoyées au pôle Nord à partir du Canada n’ont pas besoin d’un timbre. Elles doivent toutefois être adressées à l’adresse exacte de Santa Claus :
Père Noël
Pôle Nord
H0H 0H0
Canada
Il est également recommandé de mettre toutes les lettres d'une même famille dans une seule et unique enveloppe. Postes Canada rappelle de ne pas oublier d’inclure une adresse de retour pour chaque lettre « afin que nous puissions faire notre part pour que les réponses du père Noël vous parviennent ».
Comptes-tu écrire au père Noël cette année?
