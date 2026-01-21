7 activités entre 0 $ et 20 $ pour profiter de ton week-end à Montréal
À « go », tu sors. GO!
Ce week-end du 23 au 25 janvier, il n’annonce peut-être pas chaud chaud à Montréal, mais peu importe si tu aimes braver le froid ou si tu préfères rester au chaud, on a des activités à te proposer dans la métropole. Parmi la sélection suivante, plusieurs sont gratuites et d’autres te permettent de sortir avec un budget allant jusqu’à 20 $.
Alors, si tu ne savais pas quoi faire pour t’occuper, inspire-toi des idées rassemblées pour toi et profite de ce que la ville a à offrir.
Aller au Salon de l’Auto de Montréal 2026
Prix : 20 $ par personne de 13 ans et plus
Quand : Jusqu'au dimanche 25 janvier 2026
Adresse : Palais des congrès de Montréal – 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant le week-end du 23 au 25 janvier, le Salon de l’Auto de Montréal offre plusieurs activités accessibles au grand public. Les essais routiers de véhicules électriques se déroulent tout au long des trois journées, permettant de tester plusieurs modèles récents directement sur la route.
Les familles peuvent aussi profiter du maquillage pour enfants le samedi en journée, tandis que des rencontres avec des personnalités du milieu automobile et médiatique sont également au programme, dont Bertrand Godin le samedi, puis Sébastien Toutant et Marc Dupré le dimanche. Ces activités s’ajoutent à l’exposition des véhicules, aux zones thématiques et aux espaces immersifs, faisant du week-end un moment particulièrement animé pour visiter le Salon.
T'amuser à une soirée de jeux de société
Prix : 10 $ (argent comptant ou virement électronique)
Quand : Le vendredi 23 janvier, de 19 h à 22 h 30
Adresse : Restaurant L’évidence – 3817, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Offrant des événements où socialiser, l’organisme Petite Révolution de Montréal t’invite à une soirée de jeux de société où tu peux faire des rencontres amicales. Que tu t’y rendes seul.e ou accompagné.e, tu peux apporter tes jeux préférés ou profiter de ceux disponibles sur place, incluant les titres suivants : Happy Salmon, Catan, Code names, Exploding Kittens, Taboo, Scrabble, et bien d’autres.
Essayer un cours de swing
Prix : Gratuit pour le cours | Soirée dansante payante après le cours (25 $ sur place ou 20 $ en prévente)
Quand : Le samedi 24 janvier, de 20 h à 21 h
Adresse : Espace 215 – 215, rue Jean-Talon O., 3e étage, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu veux essayer une nouvelle activité, prends la direction de l’Espace 215, où un cours de swing est offert gratuitement aux curieux et curieuses. Assure-toi d’avoir des souliers propres pour la piste de danse, et tu peux arriver quelques minutes avant le début du cours afin de prendre un petit verre si le cœur t’en dit.
Après le cours, une soirée dansante payante est organisée, ce qui t’offre l’occasion de pratiquer les pas appris plus tôt.
Faire des trouvailles dans un pop-up de friperie géante
Prix : Accès gratuit
Quand : Du 22 au 26 janvier 2026, jeudi et vendredi, de midi à 21 h, samedi, dimanche et lundi, de 11 h à 18 h
Adresse : 81, av. du Mont-Royal O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Kapara Vintage organise une friperie géante éphémère sur cinq jours au cœur du Plateau. Tu pourras y magasiner une sélection de vêtements et d’accessoires, en plus d’y trouver un kiosque de tooth gems et d’autres trouvailles. Que tu passes pour une visite rapide ou pour fouiller plus longtemps, c’est une occasion simple d’ajouter des pièces uniques à ta garde-robe.
Aller à une soirée country-pop sur la patinoire de l’esplanade Tranquille
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 23 janvier, de 19 h 30 à 23 h
Adresse : Patinoire de l’esplanade Tranquille, Quartier des spectacles, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le 23 janvier, l’esplanade Tranquille se transforme en piste de danse avec une ambiance inspirée de l’imaginaire country et pop, entre banjos, références western et énergie festive, même en plein hiver. La soirée se déroule sur la patinoire extérieure, avec accès gratuit et possibilité de louer des patins sur place.
Regarder un match d'improvisation
Quand : Le dimanche 25 janvier 2026 de 13 h à 14 h et de 15 h à 16 h
Adresse : Place des Festivals - 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : En plein cœur du Quartier des spectacles, la place des Festivals accueille des matchs d’improvisation gratuits mettant en scène des figures bien connues de la LNI. Ces rencontres préparatoires offrent un avant-goût de la Coupe Charade 2026, dont la nouvelle saison s’annonce riche en surprises et en éclats de rire.
Ce week-end, Frédéric Barbusci, Anne-Marie Binette, Guy Jodoin et Mira Moisan seront de la première partie. L’arbitrage sera assuré par Simon Rousseau, tandis que l’animation sera confiée à Mathieu Bouillon et Marie-Hélène Thibault.
La seconde plage horaire mettra en vedette Jean-François Aubé, Louis-Philippe Desjardins, Joëlle Paré-Beaulieu et Brigitte Soucy, avec Simon Rousseau à l’arbitrage et Mathieu Bouillon ainsi que René Rousseau à l’animation.
Découvrir une microbrasserie aux influences geek
Prix : Bière et cocktails à partir de 13 $
Quand : Le vendredi et le samedi de 12 h à 3 h, le dimanche de 12 h à 23 h
Adresse : Memento - 2471, rue Saint-Patrick, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Memento est une microbrasserie montréalaise inspirée par la culture geek, les dessins animés de la vieille école, les jeux vidéo et les bandes dessinées. L’endroit propose une offre variée qui réunit bières artisanales, vins biologiques, spiritueux et cocktails aux accents funky, le tout dans une atmosphère chaleureuse et assumée.
En plus de manger et prendre un verre, tu peux y défier tes ami.e.s à une partie de baby-foot ou de ping-pong, essayer des jeux rétro dans les arcades ou faire appel à ton côté stratégique autour d’un jeu de société, le tout gratuitement.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.