9 activités entre 0 $ et 20 $ à Montréal pour sortir sans exploser ton budget ce week-end
Entre les lieux iconiques et plus nichés, tu ne peux pas t'ennuyer!
Envie de sortir ce week-end à Montréal, mais sans dépenser des dizaines et des même des centaines de dollars? Okay, ce plan ne te permettra peut-être pas de faire le tour des restaurants huppés de la ville, mais tu seras peut-être surpris.e de découvrir les activités offertes gratuitement ou à petit prix. Voici donc neuf choses à faire dans la métropole du 16 au 18 janvier 2026 afin de t'amuser sans trop dépenser.
Partys légendaires, rassemblements cosy, sports d'hiver et plus encore sont à ta portée.
Aller à une soirée de contes, feu et guimauves
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 16 janvier 2026, dès 18 h
Adresse : Parc Nicolas-Viel — 95, boul. Gouin O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour une activité du vendredi soir qui fait changement, pourquoi ne pas opter pour une soirée de contes au bord du feu? C’est exactement ce qui t’attend au parc Nicolas-Viel, où un feu de camp pourra te réchauffer et te permettre de griller des guimauves, tout en écoutant des histoires pour toute la famille. Tu peux même apporter tes patins et glisser sur la patinoire du parc avant ou après l’événement.
Tricoter, broder et plus dans le décor printanier du Mandy's à Montréal
Prix : Gratuit, nourriture et boissons en vente sur place
Quand : Le samedi 17 janvier 2026, de 15 h à 18 h
Adresse : Mandy's - 425, rue Saint-Nicolas, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu fais du tricot, de la broderie, de la couture, du crochet ou autre? Alors rejoins Joyeux Tricot Montréal dans le décor printanier du bar à salade Mandy’s, où un rassemblement de personnes partageant ces passe-temps est organisé. Tu n’as qu’à indiquer ta présence sur la page Facebook de l’événement et apporter ton matériel pour participer.
Glisser gratuitement en plein centre-ville à Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 17 janvier 2026, dès 13 h
Adresse : Place Émilie-Gamelin — 1500, rue Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La station de glisse urbaine des Jardins Gamelin est de retour pour la saison hivernale 2026 et, pour marquer le coup, une célébration souligne son lancement ce samedi. Dès 13 h, les personnes intéressées pourront dévaler les six pistes en snowskate, en trottinette des neiges, en luge ou encore en planche à neige d’apprentissage. Le chalet l’Après-glisse sera ouvert pour te réchauffer avec un chocolat chaud gratuit (quantité limitée), et une navette gratuite te permettra même de te rendre à la patinoire de l’Esplanade Tranquille si le cœur t’en dit. Pas besoin d’aller bien loin pour profiter des plaisirs de l’hiver.
S’initier gratuitement au ski de fond au parc La Fontaine
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 18 janvier 2026, de 9 h 15 à 10 h 15 et de 11 h à 12 h
Adresse : Parc La Fontaine - 3819, av. Calixa-Lavallée, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tous les dimanches, du 18 janvier au 8 mars, des cours d’initiation au ski de fond sont offerts au parc La Fontaine. Pour y participer, tu dois t’inscrire et, le jour venu, te présenter devant le chalet La Fontaine avec ton propre équipement ou arriver une quinzaine de minutes à l’avance afin d’en emprunter au kiosque Patin Patin. La preuve que tout n’est pas cher à Montréal : il suffit de savoir profiter de ce qui est offert.
Profiter d’une station hivernale au cœur du Vieux-Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Le jeudi 15 janvier, de 15 h à 20 h
Adresse : Parvis de l’ancienne Douane — Place Royale, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cet hiver, la Station hivernale Saint-Paul Ouest propose une belle excuse pour prendre son temps dans le Vieux-Montréal. Le parvis de l’ancienne Douane devient un espace chaleureux où relaxer, se réchauffer et socialiser, avec du mobilier urbain hivernal, un décor lumineux, des foyers extérieurs et une ambiance musicale du jeudi au dimanche, de 15 h à 20 h, quand la météo le permet. Les samedis de beau temps, des contes et légendes du Vieux-Montréal sont présentés de 15 h à 16 h 30, et des guimauves sont même offertes gratuitement de 15 h à 18 h, avec la possibilité de les faire griller sur place, histoire de profiter de l’hiver sans se presser.
Patiner sur de la musique disco au parc Notre-Dame-de-Grâce
Prix : Gratuit
Quand : Le vendredi 16 janvier, de 17 h à 20 h
Adresse : Parc Notre-Dame-de-Grâce — 3500, av. Girouard, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cet événement t'invite à patiner sur des rythmes disco lors d’une soirée gratuite où la musique, la glace et les lumières se rencontrent. En plus de glisser au son de classiques entraînants, tu pourras assister à des performances lumineuses inspirées du style snowboard des années 2000, signées par le Collectif 4237, un regroupement d'artistes venant de tous les horizons. Du chocolat chaud sera même distribué sur place pour te réchauffer. Aucune inscription n’est requise, et si la patinoire n’est pas praticable, les performances pourraient tout de même avoir lieu.
Aller danser gratuitement à l’Igloofête au Vieux-Port de Montréal
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 17 janvier 2026, de 13 h à 18 h
Adresse : Quai Jacques-Cartier, Vieux-Port de Montréal, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu as sûrement déjà entendu parler des soirées iconiques du festival d’hiver Igloofest dans le Vieux-Montréal. Mais savais-tu que des après-midis remplis de musique et d’activités sont aussi organisés sur le site, et ce, gratuitement pendant quatre samedis de la saison? Du 17 janvier au 7 février, tu peux profiter de sets de DJ, de divertissements extérieurs, comme une grande glissade, des jeux de Jenga, de washer, de balle en échelle et de Puissance 4, sans oublier les camions de rue et les bars offrant cocktails, chocolats chauds et autres plaisirs gourmands.
Faire la fête à un party Bad Bunny
Prix : Accès gratuit, nourriture et boissons à en vente sur place
Quand : Le samedi 17 janvier 2026, dès 21 h
Adresse : Escondite Verdun - 3715, rue Wellington, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les fans de Bad Bunny voudront prendre note, car une soirée entièrement dédiée à l’artiste débarque au restaurant Escondite à Verdun ce samedi. Dès 21 h, l’ambiance sera à la fiesta avec une nuit 100 % thématique au son de ses plus grands hits, animée par DJ Adecaso. Au menu : tacos, tequila, musique latine et même un photobooth sur place pour immortaliser la soirée.
Regarder un film avec un popcorn gratuit
Prix : Popcorn gratuit, billet d'entrée autour de 14 $
Quand : Du 16 au 19 janvier 2026
Adresse : Les Cineplex participant au Québec
Pourquoi tu dois y aller : À l'occasion de la Journée internationale du popcorn, les Cineplex participants du Québec offrent un petit format de maïs soufflé gratuit aux membres Scène+ qui achètent un billet de cinéma. Ainsi, tu peux profiter d'une sortie au cinéma sans te ruiner dans les snacks.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
