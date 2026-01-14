Tu peux avoir du popcorn du Cineplex GRATUIT pendant 4 jours - Voici comment en profiter
On ne dit pas non quand c’est gratuit!
On le sait, la vie coûte cher en 2026, alors quand quelque chose est gratuit, autant en profiter. Justement, Cineplex te permet de savourer du popcorn bien beurré gratuitement, et ce, non pas pendant un, ni deux, ni trois, mais bien quatre jours en janvier 2026, en l’honneur de la Journée internationale du popcorn.
À lire également : 9 activités GRATUITES à Montréal pour t'amuser sans compter en janvier
Comme le maïs soufflé du cinéma reste difficile à battre, c’est une excellente nouvelle pour les fans de ce classique salé.
Ainsi, du 16 au 19 janvier 2026, les cinémas Cineplex célèbrent l'occasion en offrant un petit format gratuit aux membres Scène+ qui achètent un billet de cinéma. Oui, quatre jours complets de collations offertes, simplement en présentant ta carte Scène+ (ou le code-barres dans l’appli) au comptoir alimentaire le jour de ta séance.
Si tu n’es pas encore membre, pas de stress : l’inscription à Scène+ est gratuite, et l’appli te permet d’avoir ta carte toujours à portée de main. Il suffit donc d’un billet valide pour une projection durant la période de l’offre pour repartir avec ton popcorn sans payer un sou de plus.
À noter que l’offre est valable en salle seulement, pour un sac par membre et par jour, et que les garnitures sont en supplément. Bref, une excellente excuse pour aller voir un film (ou deux) et grignoter sans culpabilité côté portefeuille.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- 9 activités GRATUITES à Montréal pour t'amuser sans compter en janvier ›
- 8 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en janvier 2026 ›
- Ce cinéma à Brossard ouvre une 1re salle avec 3 écrans géants et ça s'annonce intense ›
- Cineplex ramène les mardis films et popcorn à 5 $ et voici comment profiter du rabais ›