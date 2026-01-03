9 restos à Québec où tu peux manger gratuitement ou avoir un super rabais à ta fête
Parce que tout le monde aime se faire gâter à sa fête!
Qui n’aime pas célébrer son anniversaire au resto et profiter d’un petit traitement VIP? Peu importe quand tombe ta fête, garde cette liste à portée de main, car Narcity a repéré plusieurs restaurants à Québec qui offrent des rabais alléchants ou même des gratuités pour souligner l’occasion. Parce qu’avouons-le, recevoir une petite attention (ou un repas gratuit), ça fait toujours plaisir.
Entre les desserts, les plats offerts et les différentes promos, tu risques d’avoir encore plus hâte de célébrer entouré.e de tes proches. Que tu sois fan de burgers, de pizzas, de pâtes ou de desserts ultra décadents, ces adresses ont de quoi transformer ton souper d’anniversaire en un vrai festin. De plus, comme plusieurs offres sont valides avant ou après ta date de fête officielle, tu pourras célébrer lorsque ça t'adonnera le mieux!
Pizzeria NO.900
Promotion : Dessert offert
Type de bouffe : Italienne
Adresse : 1332, av. Maguire, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu choisis Pizza NO. 900 pour célébrer ton anniversaire, la maison te réserve une belle attention sucrée. Pour souligner l’occasion, on t’offre de délicieux cannolis, parfaits pour terminer ton repas sur une note traditionnellement italienne. Assure-toi de te garder de la place pour savourer pleinement ton dessert!
Le Shaker cuisine et mixologie
Promotion : Repas et dessert gratuits lors d'une réservation d'au moins six personnes
Type de bouffe : Burgers
Adresse : 2360, ch. Sainte-Foy, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu planifies ta fête au Shaker dans les jours entourant ton anniversaire et que tu invites au moins cinq ami.e.s, c’est la maison qui paie pour toi. C'est une excellente excuse pour profiter de leurs cocktails impressionnants et de leurs burgers décadents. La promotion inclut un plat principal (avec quelques exclusions) et un dessert, à condition de mentionner ladite offre au moment de réserver. À noter : toutes les convives doivent consommer un repas principal et l'offre est valide une semaine avant et après ta date d'anniversaire.
La Cage
Promotion : Rabais de 10 $ durant le mois de ton anniversaire si tu es membre du « Club Cage »
Type de bouffe : Brasserie sportive
Adresse : Plusieurs adresses à Québec
Pourquoi tu dois y aller : À La Cage, ton anniversaire se célèbre sur toute la durée du mois. Les membres du « Club Cage » profitent d’un rabais de 10 $ applicable sur leur repas, c'est donc une belle excuse pour organiser une sortie pour écouter un match de ton équipe sportive favorite ou un souper décontracté entre ami.e.s au moment qui te conviendra le mieux.
Pacini
Promotion : Rabais équivalent à ton âge sur ton plat principal; pour un enfant de douze ans ou moins, le menu enfant peut être gratuit
Type de bouffe : Italienne
Adresse : Plusieurs adresses à Québec
Pourquoi tu dois y aller : Chez Pacini, vieillir a ses avantages : le restaurant t'offre un rabais équivalent à ton âge sur ton plat principal pour souligner ton anniversaire. L’offre est valide la veille, le jour même ou le lendemain de ta fête, sur présentation d’une pièce d’identité et en salle à manger. Une belle manière de transformer ton anniversaire en économie concrète.
La Belle & La Bœuf
Promotion : Un plat principal gratuit (valeur de 29 $) selon les conditions de leur « Club des fêtés »
Type de bouffe : Burgers
Adresse : 2450, boul. Laurier, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Fêter ton anniversaire à La Belle et la Bœuf peut être particulièrement savoureux. En t’inscrivant au « Club des fêtés », tu peux recevoir un plat principal gratuit d’une valeur maximale de 29 $ lors d’une réservation de six personnes ou plus. Une belle manière de souligner l’occasion tout en croquant dans l’un de leurs burgers bien décadents.
Boston Pizza
Promotion : Pizza gourmet et dessert gratuit le jour de ton anniversaire, en étant membre du programme « Mon BP »
Type de bouffe : Italienne
Adresse : Plusieurs adresses à Québec
Pourquoi tu dois y aller : Le jour de ton anniversaire, Boston Pizza te gâte (si tu es membre du programme « Mon BP ») avec une pizza individuelle accompagnée d’un brownie, offerts gratuitement. Il suffit d’avoir un compte actif pour bénéficier de cette promotion. Une option gagnante pour profiter de ta fête pendant que le resto s’occupe de ta facture.
Chocolats Favoris
Promotion : Un cornet de crème glacée gratuit le jour de ton anniversaire
Type de bouffe : Crème glacée et desserts
Adresse : Plusieurs adresses à Québec
Pourquoi tu dois y aller : Tu as la dent sucrée? Pour ton anniversaire, Chocolats Favoris te gâte avec un petit cornet trempé gratuit offert le jour même de ta fête. On va se le dire : difficile de ne pas sourire quand on tient un cornet chocolaté entre les mains. Une petite douceur qui ajoutera un peu de bonheur à ta journée!
Starbucks
Promotion : Si tu es membre de leur programme de fidélité, tu peux recevoir une boisson artisanale, un produit alimentaire ou une boisson embouteillée gratuite pour ton anniversaire
Type de bouffe : Cafés
Adresse : Plusieurs adresses à Québec
Pourquoi tu dois y aller : Pour marquer les anniversaires, Starbucks gâte ses membres avec une récompense gratuite au choix, soit une boisson artisanale, un item gourmand ou une boisson embouteillée. Il suffit d’être inscrit.e au programme de fidélité depuis au moins sept jours. Avec les nouveautés saisonnières qui s’invitent régulièrement au menu, tu trouveras certainement un item à ton goût.
Quiznos
Promotion : Achète un sandwich régulier et obtiens-en un deuxième gratuitement
Type de bouffe : Sandwiches
Adresse : 3324, rue du Carrefour, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chez Quiznos, si tu t’inscris au programme de fidélité « Toasty Points » via l’application, tu recevras une offre spéciale pour ton anniversaire : achète un sandwich régulier et obtiens un deuxième gratuitement. Cette récompense apparaît généralement dans la section « Rewards » ou « Nouvelles » de l’application Quiznos à l'approche de ta date de naissance. C’est un excellent deal si tu veux célébrer avec un proche!
Peu importe ton style ou tes envies, ces adresses te permettent de profiter pleinement de ta journée sans trop penser à la facture.
Il suffit souvent de t’inscrire à un programme ou de montrer une pièce d’identité pour en profiter. Bref, une excellente excuse pour célébrer plus d’une fois et te gâter comme il se doit.