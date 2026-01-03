Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

9 restos à Québec où tu peux manger gratuitement ou avoir un super rabais à ta fête

Parce que tout le monde aime se faire gâter à sa fête!

Une assiette de spaghetti. Droite : Une femme qui déguste un cocktail.

9 restaurants à Québec qui offrent des rabais à ton anniversaire.

@pacinicalgarysouth | Instagram, @wellness_x3eauty| Instagram
Rédactrice pigiste

Qui n’aime pas célébrer son anniversaire au resto et profiter d’un petit traitement VIP? Peu importe quand tombe ta fête, garde cette liste à portée de main, car Narcity a repéré plusieurs restaurants à Québec qui offrent des rabais alléchants ou même des gratuités pour souligner l’occasion. Parce qu’avouons-le, recevoir une petite attention (ou un repas gratuit), ça fait toujours plaisir.

À lire aussi : 11 vraiment bons restaurants où manger à Québec pour éviter les « trappes à touristes »

Entre les desserts, les plats offerts et les différentes promos, tu risques d’avoir encore plus hâte de célébrer entouré.e de tes proches. Que tu sois fan de burgers, de pizzas, de pâtes ou de desserts ultra décadents, ces adresses ont de quoi transformer ton souper d’anniversaire en un vrai festin. De plus, comme plusieurs offres sont valides avant ou après ta date de fête officielle, tu pourras célébrer lorsque ça t'adonnera le mieux!

Pizzeria NO.900

Promotion : Dessert offert

Type de bouffe : Italienne

Adresse : 1332, av. Maguire, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu choisis Pizza NO. 900 pour célébrer ton anniversaire, la maison te réserve une belle attention sucrée. Pour souligner l’occasion, on t’offre de délicieux cannolis, parfaits pour terminer ton repas sur une note traditionnellement italienne. Assure-toi de te garder de la place pour savourer pleinement ton dessert!

Menu de la Pizzeria no.900

Le Shaker cuisine et mixologie

Promotion : Repas et dessert gratuits lors d'une réservation d'au moins six personnes

Type de bouffe : Burgers

Adresse : 2360, ch. Sainte-Foy, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Si tu planifies ta fête au Shaker dans les jours entourant ton anniversaire et que tu invites au moins cinq ami.e.s, c’est la maison qui paie pour toi. C'est une excellente excuse pour profiter de leurs cocktails impressionnants et de leurs burgers décadents. La promotion inclut un plat principal (avec quelques exclusions) et un dessert, à condition de mentionner ladite offre au moment de réserver. À noter : toutes les convives doivent consommer un repas principal et l'offre est valide une semaine avant et après ta date d'anniversaire.

Site Internet du Shaker cuisine et mixologie

La Cage

Promotion : Rabais de 10 $ durant le mois de ton anniversaire si tu es membre du « Club Cage »

Type de bouffe : Brasserie sportive

Adresse : Plusieurs adresses à Québec

Pourquoi tu dois y aller : À La Cage, ton anniversaire se célèbre sur toute la durée du mois. Les membres du « Club Cage » profitent d’un rabais de 10 $ applicable sur leur repas, c'est donc une belle excuse pour organiser une sortie pour écouter un match de ton équipe sportive favorite ou un souper décontracté entre ami.e.s au moment qui te conviendra le mieux.

Menu de la Cage

Pacini

Promotion : Rabais équivalent à ton âge sur ton plat principal; pour un enfant de douze ans ou moins, le menu enfant peut être gratuit

Type de bouffe : Italienne

Adresse : Plusieurs adresses à Québec

Pourquoi tu dois y aller : Chez Pacini, vieillir a ses avantages : le restaurant t'offre un rabais équivalent à ton âge sur ton plat principal pour souligner ton anniversaire. L’offre est valide la veille, le jour même ou le lendemain de ta fête, sur présentation d’une pièce d’identité et en salle à manger. Une belle manière de transformer ton anniversaire en économie concrète.

Site Internet du Pacini

La Belle & La Bœuf

Promotion : Un plat principal gratuit (valeur de 29 $) selon les conditions de leur « Club des fêtés »

Type de bouffe : Burgers

Adresse : 2450, boul. Laurier, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Fêter ton anniversaire à La Belle et la Bœuf peut être particulièrement savoureux. En t’inscrivant au « Club des fêtés », tu peux recevoir un plat principal gratuit d’une valeur maximale de 29 $ lors d’une réservation de six personnes ou plus. Une belle manière de souligner l’occasion tout en croquant dans l’un de leurs burgers bien décadents.

Site Internet de La Belle et la Boeuf

Boston Pizza

Promotion : Pizza gourmet et dessert gratuit le jour de ton anniversaire, en étant membre du programme « Mon BP »

Type de bouffe : Italienne

Adresse : Plusieurs adresses à Québec

Pourquoi tu dois y aller : Le jour de ton anniversaire, Boston Pizza te gâte (si tu es membre du programme « Mon BP ») avec une pizza individuelle accompagnée d’un brownie, offerts gratuitement. Il suffit d’avoir un compte actif pour bénéficier de cette promotion. Une option gagnante pour profiter de ta fête pendant que le resto s’occupe de ta facture.

Site Internet du Boston Pizza

Chocolats Favoris

Promotion : Un cornet de crème glacée gratuit le jour de ton anniversaire

Type de bouffe : Crème glacée et desserts

Adresse : Plusieurs adresses à Québec

Pourquoi tu dois y aller : Tu as la dent sucrée? Pour ton anniversaire, Chocolats Favoris te gâte avec un petit cornet trempé gratuit offert le jour même de ta fête. On va se le dire : difficile de ne pas sourire quand on tient un cornet chocolaté entre les mains. Une petite douceur qui ajoutera un peu de bonheur à ta journée!

Site Internet de Chocolats Favoris

Starbucks

Promotion : Si tu es membre de leur programme de fidélité, tu peux recevoir une boisson artisanale, un produit alimentaire ou une boisson embouteillée gratuite pour ton anniversaire

Type de bouffe : Cafés

Adresse : Plusieurs adresses à Québec

Pourquoi tu dois y aller : Pour marquer les anniversaires, Starbucks gâte ses membres avec une récompense gratuite au choix, soit une boisson artisanale, un item gourmand ou une boisson embouteillée. Il suffit d’être inscrit.e au programme de fidélité depuis au moins sept jours. Avec les nouveautés saisonnières qui s’invitent régulièrement au menu, tu trouveras certainement un item à ton goût.

Menu du Starbucks

Quiznos

Promotion : Achète un sandwich régulier et obtiens-en un deuxième gratuitement

Type de bouffe : Sandwiches

Adresse : 3324, rue du Carrefour, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Chez Quiznos, si tu t’inscris au programme de fidélité « Toasty Points » via l’application, tu recevras une offre spéciale pour ton anniversaire : achète un sandwich régulier et obtiens un deuxième gratuitement. Cette récompense apparaît généralement dans la section « Rewards » ou « Nouvelles » de l’application Quiznos à l'approche de ta date de naissance. C’est un excellent deal si tu veux célébrer avec un proche!

Menu du Quiznos

Peu importe ton style ou tes envies, ces adresses te permettent de profiter pleinement de ta journée sans trop penser à la facture.

Il suffit souvent de t’inscrire à un programme ou de montrer une pièce d’identité pour en profiter. Bref, une excellente excuse pour célébrer plus d’une fois et te gâter comme il se doit.

From Your Site Articles
Ville de Québec Canada Manger et Sortir Manger et Sortir Québec
  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

15 des meilleurs rabais d'épicerie du Costco qui te feront économiser jusqu'au 18 janvier

Commence l'année avec des aubaines!

8 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter gratuitement en janvier 2026

Pour tous les âges!

Costco vs Walmart : 9 produits ménagers qui sont plus économiques au Costco

Non seulement c'est moins cher, mais tu en as pour plus longtemps!

Voici les tarifs pour ton permis de conduire et tes immatriculations en 2026 au Québec

Attache ta ceinture et prépare ton portefeuille! 💸🚗