Sommaire

Une énorme vente avec des milliers livres usagés à partir de 1 $ arrive à Montréal en novembre

À toi les bouquins à mini prix!

Des livres usagés à vendre.

Une vente de milliers de livres à petits prix a lieu à Montréal en novembre.

Bibliothèques de Lachine : Saul-Bellow et de Saint-Pierre | Facebook
Éditrice Junior

Si tu adores flâner entre les rayons à la recherche de bonnes trouvailles littéraires, c’est le moment de bloquer tes dates. La bibliothèque Saul-Bellow de Lachine à Montréal organise une grande vente de livres d’occasion du 29 novembre au 8 décembre 2025, et tout sera vendu à partir de 1 $. Oui, oui, un dollar.

À lire également : Un gros bazar avec des jeux de société usagés à partir de 1$ débarque à Montréal

Pendant dix jours, plus d’un millier de documents usagés seront mis en vente dans la Grande salle de la bibliothèque. Tu y trouveras de tout : romans, bandes dessinées, documentaires, livres audio, CD, DVD, jeux vidéo et même partitions de musique. Le stock sera renouvelé tous les jours, donc tu peux y retourner plusieurs fois sans jamais voir les mêmes choses.



En prime, un sac réutilisable gratuit sera offert pour tout achat de 10 $ et plus, et les paiements peuvent se faire en argent comptant, par carte de débit ou de crédit.

L’entrée est gratuite, donc même si tu veux juste fouiner un peu, ça vaut le détour. Et si tu rates l’événement, sache qu’une petite sélection de livres usagés est disponible toute l’année à l’entrée de la bibliothèque.

Que tu sois du genre à dévorer des romans, à collectionner des vinyles oubliés ou simplement à aimer l’odeur des vieux livres, cette vente est l’occasion parfaite de remplir ta bibliothèque sans vider ton portefeuille. En plus, c’est une belle façon de donner une deuxième vie à des trésors littéraires tout en profitant d’une activité locale à petit prix. Alors, prépare ton sac réutilisable et va fouiller parmi les pages qui n’attendent que de trouver un nouveau lecteur ou une nouvelle lectrice.

La grande vente de livres d'occasion de la Bibliothèque Saul-Bellow

Prix : À partir de 1 $

Quand : Du 29 novembre au 8 décembre 2025

Adresse : Bibliothèque Saul-Bellow - 3100, rue Saint-Antoine, Montréal, QC

Site Internet de la Ville de Montréal

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

livres usagéslivres pas chers à montréalvente de livre à montréal
MontréalQuébec

