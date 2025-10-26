Une énorme vente avec des milliers livres usagés à partir de 1 $ arrive à Montréal en novembre
À toi les bouquins à mini prix!
Si tu adores flâner entre les rayons à la recherche de bonnes trouvailles littéraires, c’est le moment de bloquer tes dates. La bibliothèque Saul-Bellow de Lachine à Montréal organise une grande vente de livres d’occasion du 29 novembre au 8 décembre 2025, et tout sera vendu à partir de 1 $. Oui, oui, un dollar.
Pendant dix jours, plus d’un millier de documents usagés seront mis en vente dans la Grande salle de la bibliothèque. Tu y trouveras de tout : romans, bandes dessinées, documentaires, livres audio, CD, DVD, jeux vidéo et même partitions de musique. Le stock sera renouvelé tous les jours, donc tu peux y retourner plusieurs fois sans jamais voir les mêmes choses.
En prime, un sac réutilisable gratuit sera offert pour tout achat de 10 $ et plus, et les paiements peuvent se faire en argent comptant, par carte de débit ou de crédit.
L’entrée est gratuite, donc même si tu veux juste fouiner un peu, ça vaut le détour. Et si tu rates l’événement, sache qu’une petite sélection de livres usagés est disponible toute l’année à l’entrée de la bibliothèque.
Que tu sois du genre à dévorer des romans, à collectionner des vinyles oubliés ou simplement à aimer l’odeur des vieux livres, cette vente est l’occasion parfaite de remplir ta bibliothèque sans vider ton portefeuille. En plus, c’est une belle façon de donner une deuxième vie à des trésors littéraires tout en profitant d’une activité locale à petit prix. Alors, prépare ton sac réutilisable et va fouiller parmi les pages qui n’attendent que de trouver un nouveau lecteur ou une nouvelle lectrice.
La grande vente de livres d'occasion de la Bibliothèque Saul-Bellow
Prix : À partir de 1 $
Quand : Du 29 novembre au 8 décembre 2025
Adresse : Bibliothèque Saul-Bellow - 3100, rue Saint-Antoine, Montréal, QC
