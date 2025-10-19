Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Un gros bazar avec des jeux de société usagés à partir de 1$ débarque à Montréal

À toi les belles trouvailles pas chères!

Des jeux de société. Droite : Une vente de jeux de société.

Une vente de société a lieu à Montréal en novembre.

Halte Ludique | Facebook, Halte Ludique | Facebook
Éditrice Junior

Avec les journées qui raccourcissent et l'hiver qui s'en vient, l'envie de rester au chaud à la maison risque de se faire sentir. Et quoi de mieux, lors d'une soirée frisquette, que de sortir un jeu de société pour t'amuser avec ton monde? Si tu as justement besoin d'un vent de fraicheur dans la ludothèque pour te préparer aux saisons plus froide, sache qu'un bazar a lieu à Montréal en novembre.

À lire également : Les Randolph te plongent dans le noir pour une soirée 14 ans+ digne d’un film d’horreur à 9$

Eh oui, la boutique Halte Ludique organise une vente de deux jours dédiée aux jeux usagés. Ce sera donc l'occasion de faire le plein de nouveautés (pour toi) à petit prix, alors que certains articles peuvent être vendus à un prix aussi bas que 1 $.

C'est le week-end du 1er et 2 novembre que l'événement aura lieu et le concept est simple : si tu veux vendre tes jeux toujours en bon état et complet, tu peux les apporter sur place d’ici le jeudi 30 octobre. L'équipe t'aidera à trouver les montants parfaits à demander pour tes items.

Suite à la vente, l'agent récolté te sera remis en boutique dès le 4 novembre sous la forme d’une carte-cadeau utilisable à La Halte Ludique. Sache que, si tu ne souhaites pas repartir avec tes invendus, ceux-ci seront remis à une œuvre de charité locale.

Et si tu veux simplement faire de bonnes trouvailles, tu peux te présenter au bazar, qui offre habituellement au moins de 500 à 800 options de jeux seconde main. Les prix affichés peuvent être de 1 $ à 10 $, surtout du côté des casse-têtes ou des passe-temps pour enfants. Sinon, plusieurs pépites plus complexes peuvent être trouvées à des prix réduits entre 10 $ et 40 $. Certains items bien spéciaux pourraient monter plus haut dans l'échelle de prix.

Ainsi, que tu sois à la recherche de perles rares pour ta collection, ou simplement en quête de petits plaisirs, c'est une occasion à ne pas manquer!

Le bazar de jeux usagés de La Halte Ludique

Prix : À partir de 1 $

Quand : Les 1er et 2 novembre 2025

Adresse : La Halte Ludique - 7585 rue St-Hubert, Montréal, QC

Site Internet de La Halte Ludique

From Your Site Articles
vente de jeux de sociétéjeux de société
MontréalCanadaChoses à faireChoses à faireQuébec

Explore cette liste   👀

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Un bazar de jeux de société avec jusqu'à 90% de rabais débarque à Longueuil ce week-end

À toi les jeux usagés et neufs à petits prix!

8 des meilleures activités pas chères à Montréal pour vraiment avoir du fun ce week-end

Oktoberfest, libraire-bar, festival country et plus!

8 activités qui sortent de l'ordinaire à Montréal pour te faire du fun ce week-end

Bye bye l’ennui!

7 activités originales à Montréal pour profiter du long week-end de l'Action de grâce

Maison hantée, sorcellerie, fantômes, parcours illuminés et délices sont au programme.

Ce populaire Pizzéria NO.900 menacé de fermeture définitive par la Ville de Montréal

« C’est mon bébé, c’est celui qui a commencé cette belle histoire. »

Costco vend des ensembles Le Creuset pour 99 $ au lieu de 297,15 $ sur Amazon

Ça risque de disparaitre rapidement!

J’ai passé le week-end dans cette petite ville à 2h de Montréal et c'est juste WOW l'automne

Le road trip à faire avec ta personne préférée pour te sentir comme dans Gilmore Girls.

Dollarama vend un « dupe » parfait des populaires sacs d’Uniqlo pour 5 $ plutôt que 25 $

À ce prix-là, tu peux prendre quatre couleurs pour moins que le coût d'un seul au Uniqlo.

Des tables d'appoint à 5 $ chez Dollarama : j'en ai acheté une pour la tester (PHOTOS)

Oui, tu peux maintenant acheter des petits meubles au Dollo. 🤯👀

7 maisons hantées et activités d'horreur à Montréal et environs pour te glacer le sang

As-tu le courage d'y aller? 👻

Cette petite ville du Québec est un «must» pour profiter des dernières couleurs de l'automne

Ça sent le « road trip » spontané!

Walmart VS Costco: On a comparé les prix pour trouver les «deals» de bonbons d'Halloween

Histoire de donner, sans te ruiner! 🍬