Un gros bazar avec des jeux de société usagés à partir de 1$ débarque à Montréal
À toi les belles trouvailles pas chères!
Avec les journées qui raccourcissent et l'hiver qui s'en vient, l'envie de rester au chaud à la maison risque de se faire sentir. Et quoi de mieux, lors d'une soirée frisquette, que de sortir un jeu de société pour t'amuser avec ton monde? Si tu as justement besoin d'un vent de fraicheur dans la ludothèque pour te préparer aux saisons plus froide, sache qu'un bazar a lieu à Montréal en novembre.
Eh oui, la boutique Halte Ludique organise une vente de deux jours dédiée aux jeux usagés. Ce sera donc l'occasion de faire le plein de nouveautés (pour toi) à petit prix, alors que certains articles peuvent être vendus à un prix aussi bas que 1 $.
C'est le week-end du 1er et 2 novembre que l'événement aura lieu et le concept est simple : si tu veux vendre tes jeux toujours en bon état et complet, tu peux les apporter sur place d’ici le jeudi 30 octobre. L'équipe t'aidera à trouver les montants parfaits à demander pour tes items.
Suite à la vente, l'agent récolté te sera remis en boutique dès le 4 novembre sous la forme d’une carte-cadeau utilisable à La Halte Ludique. Sache que, si tu ne souhaites pas repartir avec tes invendus, ceux-ci seront remis à une œuvre de charité locale.
Et si tu veux simplement faire de bonnes trouvailles, tu peux te présenter au bazar, qui offre habituellement au moins de 500 à 800 options de jeux seconde main. Les prix affichés peuvent être de 1 $ à 10 $, surtout du côté des casse-têtes ou des passe-temps pour enfants. Sinon, plusieurs pépites plus complexes peuvent être trouvées à des prix réduits entre 10 $ et 40 $. Certains items bien spéciaux pourraient monter plus haut dans l'échelle de prix.
Ainsi, que tu sois à la recherche de perles rares pour ta collection, ou simplement en quête de petits plaisirs, c'est une occasion à ne pas manquer!
Le bazar de jeux usagés de La Halte Ludique
Prix : À partir de 1 $
Quand : Les 1er et 2 novembre 2025
Adresse : La Halte Ludique - 7585 rue St-Hubert, Montréal, QC