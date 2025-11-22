6 calendriers de l'avent festifs pour adultes au Costco afin d'éviter les chocolats «cheap»
Ce ne sont pas juste les enfants qui méritent d’être gâtés!
Ce n'est pas parce que tu as atteint l'âge adulte que les petits plaisirs du temps des Fêtes doivent appartenir au passé. L’entrepôt Costco l'a bien compris, alors qu'on y trouve plusieurs variétés de calendriers de l'avent qui sont aussi nostalgiques qu'adaptées à tes nouveaux goûts de grande personne. Faire le décompte jusqu'à Noël fait partie des traditions pour plusieurs, et on a repéré six trouvailles qui pourraient réchauffer ton cœur d'enfant, tout en satisfaisant tes envies plus récentes.
Entre les options boozy, les délices chocolatés et les produits de beauté, il y en a pour tous les goûts, alors ne manque pas de jeter un coup d'œil à ce qui t'attend dans les allées du détaillant en gros.
Calendrier de l'avent - Célébrons avec le Domaine St-Basile
Le calendrier de l'avent avec 24 bouteilles de vin à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 79,99 $
Si tu aimes bien prendre un petit verre de vin en soupant, ce calendrier risque de te faire envie. On y retrouve huit vins rouges, auxquels s’ajoutent quatre rouges de la réserve, tous deux provenant du cépage québécois Frontenac noir qui « fait penser au gamay », selon le site du vignoble. L’offre comprend aussi huit vins blancs ainsi que quatre cuivrés Frontenac gris, un autre cépage d’ici reconnu pour « une belle acidité, une structure large et une bonne rondeur ».
Cette trouvaille contient 24 bouteilles de 200 ml, ce qui revient à 3,33 $ par dégustation festive.
Caisse de l'avent - Unibroue
La caisse de l'avent Unibroue avec 24 bières à vendre au Costco.
Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 37,23 $
Tu es plus bière que vino? Tu ne seras pas en reste. L'entrepôt propose une caisse de 24 canettes de bière Unibroue allant des légères, comme la Blanche de Chambly, aux incontournables telles que la Fin du Monde ou la Maudite, sans oublier les plus récentes, comme l’Eau Bénite et Ce n’est pas la fin du monde.
Un décompte qui risque de charmer les fans de petite mousse.
Calendrier de l'avent géant - Lindt
Le calendrier de l'avent géant de Lindt à vendre au Costco.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 249,99 $
Du haut de ses cinq pieds, le calendrier de l’avent géant de Lindt est onéreux, mais avec raison. Pas besoin d’acheter plusieurs options pour chaque personne de la maisonnée : avec celui-ci, un seul suffit. Parfait pour toute la famille, on y trouve des sacs Lindor, des palettes de chocolat noir aux différentes saveurs, des oursons dorés et plus encore, en formats réguliers, merci beaucoup.
Tu n’auras certainement pas besoin de racheter du chocolat avant un bon moment, alors c’est une belle façon de te gâter tout en faisant plaisir aux bibittes à sucre de ton entourage.
Calendrier de l'avent Teddy - Lindt
Le calendrier de l'avent Teddy de Lindt à vendre au Costco.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 23,99 $
Toujours du côté chocolaté, mais plus raisonnable que la version géante, ce calendrier permet de satisfaire ta dent sucrée sans aller dans l'excès. Durant les jours avant Noël, tu pourras te régaler de mini boules de chocolat au lait Lindor, de nounours au chocolat lait, de lutins, de bonhommes de neige, de rennes et même du père Noël.
À moins de 25 $, cette option remplie de chocolats haut de gamme pourrait apporter la magie nostalgique que tu recherches, tout en comblant tes goûts d'adulte.
Ensemble de boîtes de chocolat chaud - The Grinch Dr. Seuss
L'ensemble de boîtes de chocolat chaud inspirée du personnage The Grinch de Dr. Seuss en vente au Costco.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 23,99 $
Ici, on ne présente pas un calendrier traditionnel, mais une offre qui fait tout aussi bien l’affaire. Avec douze boîtes de chocolat chaud contenant deux sachets chacune, il est possible de faire un décompte plus court en duo ou de les étendre sur 24 jours pour vivre l’expérience complète.
Et que dire de la thématique du Grinch? Histoire d'ajouter un peu de féérie ludique à ton décor, tu peux les installer dans ta cuisine, bien à la vue de tous et toutes. Il est à parier que le petit lutin coquin aimera avoir la compagnie du personnage qui a failli ruiner Noël!
D’une fois à l’autre, tu pourras te réchauffer avec l’une des neuf saveurs, dont guimauve grillée, caramel, pain d’épice, canne de bonbon et bien plus encore. Si ça te parle, tu sais quoi faire!
24 jours de produits pour le bain et le corps - Naturally Vain
Le calendrier 24 jours de produits pour le bain et le corps de Naturally Vain en vente au Costco.
Izabelle Bee | Narcity Québec
Prix : 34,99 $
Si tu as envie de transformer ton mois de décembre en rituel self-care, ce calendrier de l’avent te propose une expérience axée sur les bains et les soins pour le corps. On ne parle pas que de mini-échantillons : douze produits grand format sont inclus parmi les 24 jours de surprises, ce qui peut rapidement te durer bien au-delà du temps des Fêtes.
Chaque case te permet de découvrir un nouveau soin, allant des bombes de bain et vaporisateurs de douche aux musts du quotidien comme le gel douche, la lotion pour le corps, les baumes à lèvres ou encore la crème pour les pieds. On y retrouve aussi une impressionnante sélection de soins pour le visage : sérums, crème, nettoyant, tonique, masque, gommage et même un sérum pour les yeux. Les adeptes de cocooning pourront également profiter d’une huile capillaire pour compléter la routine.
C’est le genre de calendrier qui te suit du matin au soir, que tu aimes prolonger tes bains, prendre soin de ta peau ou simplement t’offrir un moment calme chaque jour jusqu’à Noël.
