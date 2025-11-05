Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

16 des meilleurs calendriers de l'avent pour les adultes qui méritent plus que du chocolat

Certains sont pour les 18 ans et +. 👀🔥

​Le calendrier de Noël Lush. Droite : ​Le Calendrier de l'avent Sephora Favorites 2025.

Plusieurs compagnies offrent des calendriers de l'avent pour gâter les adultes.

Lush, Sephora
Rédactrice en chef

Peu importe ton âge, il y a un peu de magie à l'idée de décompter les jours jusqu'à Noël avec un calendrier de l'avent. Mais la beauté d'être adulte (avec les moyens financiers d'un adulte) c'est de pouvoir t'offrir bien mieux qu'un calendrier rempli de chocolats cheaps qui goûtent le carton, même si tu n'as pas été sage toute l'année.

À lire également : Amélie Henry et Alex L'Abbée ont lancé leur premier livre et tu le veux pour Noël

Envie de te faire plaisir avec un calendrier axé sur le bien-être, les thés, les cafés, les cosmétiques ou même des surprises plus osées? Tu trouveras assurément de quoi combler tes envies et profiter pleinement de la magie des Fêtes.

Voici 16 de mes suggestions préférées pour les calendriers de l'avent de cette saison des Fêtes 2025.

4 calendriers de l'avent de Lush 

\u200bLe calendrier de No\u00ebl Lush.

Le calendrier de Noël Lush comprend 25 produits de bain, dont des exclusivités.

Lush

Prix : À partir de 154 $

Pour célébrer en grand son 30e anniversaire, Lush multiplie la magie des Fêtes avec quatre calendriers de l’avent aussi colorés que généreux. Parmi ceux-ci, le plus luxueux (335 $) te propose 25 surprises parfumées, dont plusieurs exclusivités dans un format régulier, dans une boîte magique remplie de bombes pour le bain, gels douche, chandelles et même des bas. C’est un peu comme plonger dans une boule à neige de wellness.

Les fans de l'odeur de barbe à papa de Snow Fairy vont craquer pour Fairy Magic (159 $), une boîte à l'allure très girly. Elle comprend 12 produits véganes, dont un parfum, des nouveautés et des classiques « favoris des Lushies ».

Pas de bain? Aucun problème : Shower All The Way! (154 $) rassemble 12 essentiels aux odeurs variées pour la douche et le corps, comme des gels nettoyants, lotions corporelles, exfoliants, savons, et plus.

Coup de cœur personnel parce qu'il est beaucoup trop beau et féérique : le 29½ High Street Advent Calendar (205 $). Il contient 25 produits, dont cinq exclusivités : 18 bombes de bain et sept pains moussants.

Clique ici pour t’en procurer un (ou quatre)

Calendrier de bougies Soja&Co

Calendrier de bougies Soja & Co

Le calendrier de bougies Soja & Co offre une bougie québécoise par jour jusqu'à Noël.

Soja&Co

Prix : 165 $

Le calendrier de l'avent aux bougies parfumées de la compagnie québécoise Soja&Co est de retour, et tu devrais faire vite parce qu'il est toujours sold out. D'ailleurs, il a été restock en début de semaine, puisqu'il l'était suite à sa prévente.

Cette année, il a été entièrement repensé pour offrir 24 jours de magie menant jusqu'à Noël. Chaque case renferme une chandelle parfumée : 23 petites bougies de 1 oz (6 à 8 heures de combustion chacune) et une nouveauté pour le 24 décembre : un grand format de 4 oz (environ 25 heures) pour illuminer ton réveillon.

C'est le rituel parfait pour créer une ambiance chaleureuse jour après jour, découvrir de nouvelles fragrances et s'offrir un moment de douceur bien mérité.

Clique ici pour l'acheter

Calendrier sexy « Enjoy »

Calendrier Enjoy de Lovehoney.

Le calendrier Enjoy de Lovehoney propose 24 surprises sensuelles.

Lovehoney

Prix : 139 $

Un calendrier de l’avent pour explorer ton côté coquin en solo ou à deux? C’est ce que propose le calendrier Enjoy de Lovehoney, une boîte bien remplie de 24 surprises sensuelles allant des jouets aux accessoires en passant par quelques jeux. Le tout pour une valeur de 306 $.

Parmi les items vedettes, on retrouve le Womanizer Mini 2, conçu pour une stimulation clitoridienne sans contact qui change la donne. Que tu veuilles pimenter ton mois de décembre à deux ou t’offrir une pause bien méritée, ce calendrier rend l’attente… très agréable.

Clique ici pour l'acheter

Calendrier de l'avent Sephora Favorites 2025

Calendrier de l'avent Sephora Favorites 2025

Le Calendrier de l'avent Sephora Favorites 2025 propose 24 surprises beauté.

Sephora

Prix : 149 $ - En rabais à 127 $ jusqu'au 10 novembre 2025 avec le code promo EVERYTHING

D'une valeur de 705 $, ce coffret bien garni des favoris de la clientèle au Sephora te donnera clairement envie de te chouchouter pendant tout le mois, avec des surprises dans les catégories maquillage, soins pour la peau et les cheveux, incluant plusieurs produits cultes. Parmi les marques vedettes, on retrouve Drunk Elephant, Rare Beauty, L'Occitane, Kérastase, Sol de Janeiro et Summer Fridays.

C'est selon moi le meilleur calendrier de l'avent niveau rapport qualité-prix offert par Sephora cette année, surtout si tu profites de la vente annuelle pour obtenir entre 15 et 20 % de rabais selon ton statut de membre. Une belle façon de découvrir (ou redécouvrir) des incontournables tout au long de décembre!

Clique ici pour l'acheter

Calendrier de cafés Nespresso 

Calendrier et caf\u00e9s Nespresso.

Le calendrier de Nespresso propose 24 capsules de café.

Nespresso

Prix : 55 $ pour l'Original et 70 $ pour le Vertuo

Un calendrier de cafés, c'est nettement plus excitant qu'un calendrier de chocolats cheaps, et ça se marie d'ailleurs à merveille avec le chocolat. Tout au long du mois de décembre, tu pourras découvrir une nouvelle variété chaque jour pour ajouter une touche de féérie à ton compte à rebours vers Noël. La dernière porte cache une surprise de plus grande taille, à toi de la découvrir (mais elle est révélée sur le site, mettons que tu veux vraiment savoir).

N'oublie pas de choisir le calendrier de capsules compatible avec ta machine à café. Une mauvaise capsule, ça peut te ruiner un matin sur un moyen temps, comme on dit!

Clique ici pour l'acheter

Calendrier québécois de cafés « Th3rdwave »

Calendrier qu\u00e9b\u00e9cois de caf\u00e9s \u00ab Th3rdwave \u00bb

Le calendrier de cafés « Th3rdwave » propose les meilleurs torréfacteurs artisanaux du Québec.

Th3rdwave

Prix : 125 $

Ceux et celles qui veulent un « vrai » café fait maison, et pas des capsules, vont tripper avec le calendrier de cafés artisanaux québécois. C'est l'occasion parfaite de découvrir des torréfacteurs locaux tout en ajoutant une dose de magie caféinée à ton mois de décembre. Chaque jour, tu ouvriras un nouveau sachet de café en grains de 20 g provenant des meilleurs artisans de la province, pour un total de 25 surprises (incluant un 25e sac mystère pour couronner le tout).

Tu peux choisir ton profil de saveurs selon tes préférences : « funky et fruité & équilibé » pour les palais aventureux, ou « chocolaté, riche et corsé » pour les fans de classiques riches. Idéal pour les méthodes d'infusion manuelles comme le filtre ou l'Aeropress, ce calendrier promet des découvertes gustatives qui sortent de l'ordinaire, jour après jour.

Clique ici pour l'acheter

Calendrier de surprises bien-être d'Yves Rocher

Le calendrier de surprises bien-\u00eatre d'Yves Rocher et son contenu.

Le calendrier de surprises bien-être corps, visage et cheveux d'Yves Rocher.

Yves Rocher

Prix : 79 $

Ce calendrier de l’avent d’Yves Rocher, d'une valeur de 142,95 $, est parfait pour celles et ceux qui veulent ralentir le rythme et prendre soin d’eux pendant la folie des Fêtes. Derrière chaque fenêtre, tu découvriras une surprise beauté : soins pour le corps, le visage, les cheveux ou maquillage, incluant six produits en format régulier, plusieurs nouveautés et des éditions limitées aux fragrances festives. Cette année, ce sont « Mandarine Aiguilles de Pin » et « Baies d'Hiver ».

C’est le genre de coffret qui sent bon le cocooning et qui te donne une bonne excuse pour t’offrir un moment juste pour toi chaque jour de décembre. Et avec la quantité de produits, tu en auras assez pour te chouchouter jusqu'à janvier!

Clique ici pour l'acheter

Calendrier sexy pour les duos 

Le calendrier de l\u2019avent Lovehoney pour couples.

Lovehoney propose un calendrier de l'avent sexy pour éveiller la connexion, l’intimité et l’exploration.

Lovehoney

Prix : 269 $

Voici un calendrier de l’avent qui promet un mois de décembre... pas mal plus chaud. Lovehoney propose une luxueuse boîte de 24 surprises coquines conçues pour éveiller la connexion, l’intimité et l’exploration à deux. C’est clairement un des coffrets les plus complets du genre, avec une valeur totale de plus de 740 $, incluant des jouets vedettes comme le Womanizer Classic 2 et le We-Vibe Sync Lite.

À l’intérieur, tu trouveras aussi un mini vibromasseur rechargeable compatible avec plusieurs accessoires pour varier les plaisirs tout au long du mois. Que tu sois en quête de nouveauté ou simplement intéressé.e à l'idée de pimenter tes soirées, ce calendrier est une belle façon d’ajouter un peu de magie... et beaucoup de frissons.

Clique ici pour l'acheter

Caisse de l'avent d'Espace Houblon

Prix : 139,99 $

Tu veux une vraie bonne excuse pour ouvrir une bière par jour en décembre? Ce calendrier de l’avent est exactement ce qu’il te faut. Il renferme 24 bières artisanales, dont douze exclusivités, parfaites pour te faire découvrir un éventail de broues québécoises jusqu’au réveillon.

Les brasseries à l’honneur? Un line-up solide avec des noms comme Bas Canada, Noctem, Dunham, Beauregard, Le Prospecteur, St-Pancrace et plusieurs autres qui font briller le savoir-faire brassicole d’ici. En plus, tu peux obtenir 5 % de rabais à l’achat de quatre caisses ou plus. Parfait pour faire des échanges entre ami.e.s ou te gâter.

Narcity n'encourage pas la surconsommation d'alcool ou d'autres substances légales. Si tu prévois boire de l'alcool ou consommer du cannabis, fais-le de manière responsable et assure-toi d'avoir atteint l'âge légal.

Clique ici pour l'acheter

Calendrier de chaussettes festives 

Calendrier de chaussettes festives.

Ce calendrier propose 24 paires de bas festifs.

Amazon Canada

Prix : 46,39 $

Un calendrier de l'avent rempli de bas festifs, c'est le cadeau parfait pour la personne qui respire la magie de Noël. Celui-ci propose une nouvelle paire de chaussettes pendant 24 jours, arborant des motifs festifs et ludiques : père Noël, rennes, sapins de Noël, cadeaux et cannes de bonbon. Conçues pour être confortables et convenir aux pointures 7 à 13 pour hommes, ces chaussettes en coton transforment le décompte jusqu'à Noël en une série de petites surprises.

Il y a aussi un modèle pour femmes (tailles 6-9), mais il ne comporte que 12 paires.

Clique ici pour l'acheter

Calendrier de bien-être de luxe de Rennaï

\u200bCalendrier de l\u2019avent 2025 de Renna\u00ef.

Rennaï propose un calendrier de luxe, qui comprend même des soins en personne.

Rennaï

Prix : 450 $

Si, pour toi, le mois de décembre rime avec self care et rituels apaisants pour préparer la prochaine année, le calendrier de l’avent hyper luxueux de Rennaï mérite toute ton attention.

Conçu comme une invitation à ralentir et à prendre soin de soi, il renferme 25 surprises raffinées, issues de maisons convoitées comme Hermès, Le Labo, Augustinus Bader, Victoria Beckham Beauty, Pat McGrath, Diptyque et La Mer.

En plus de produits chouchou, Rennaï ajoute une touche exclusive : trois expériences bien-être en magasin avec Dermalogica, Vivier et Le1620, à vivre dans leur boutique phare de Montréal.

Clique ici pour l'acheter

24 jours de gâteries pour ton chien

Le Calendrier de l'avent pour chiens Vetdiet.

Mondou propose un calendrier avec 24 jours de gâteries pour ton chien.

Mondou

Prix : 21,99 $

Il n'y a pas que toi qui mérites une gâterie par jour jusqu'à Noël : ton toutou aussi! Si tu veux que ton animal profite lui aussi d’une surprise chaque matin jusqu'au réveillon, Mondou propose un calendrier de l’avent signé Vetdiet qui comprend 24 jours remplis de gâteries festives pour chiens. De quoi combler tous les rêves de ton meilleur ami.

Clique ici pour l'acheter

Calendrier 24 jours de thé DAVIDsTEA

\u200bLe calendrier 24 jours de th\u00e9 DAVIDsTEA.

Le calendrier 24 jours de thé DAVIDsTEA offre 96 portions de thés variés.

DAVIDsTEA

Prix : 69 $ - En rabais à 48,30 $ au moment de publier ces lignes

Les thés des Fêtes de DAVIDsTEA sont tout simplement délicieux, et ce calendrier est encore plus alléchant puisqu'il renferme 24 boîtes de thés et infusions en feuilles. Chaque variété permet de préparer quatre tasses de 250 ml (8 oz), pour un total de 96 portions à déguster. Tu vas pouvoir partager avec tes personnes préférées (ou pas).

Clique ici pour l'acheter

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

From Your Site Articles
​calendrier de l'avent sexycalendrier de l'avent
QuébecAubainesCanada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Tigre Géant a sorti ses décos de Noël – Voici 11 trouvailles à moins de 20$ qu’on veut déjà

Il ne reste qu'une douzaine de lundis avant Noël. ❄️✨

19 de nos meilleures trouvailles à bon prix chez Costco ce mois-ci

Les produits et deals qui volent la vedette ce mois-ci. 🍂

14 de nos meilleures trouvailles du mois d'août chez Costco

Attention! Ça donne le goût d'aller magasiner. 👀✨

14 des meilleures trouvailles à petits prix chez Costco pour le mois de septembre

Des coups de cœur Costco parfaits pour accueillir l’automne. 🍂

Costco vend un ÉNORME calendrier de l’avent de 5 pieds et attends de voir le prix

Il ne rentre même pas dans le panier! 😮

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt

À GO, on va faire un ange! ❄️

Le budget fédéral 2025 pourrait provoquer des élections d'ici Noël : voici pourquoi

Mark Carney a du pain sur la planche pour éviter une nouvelle élection générale.

Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche

Est-ce que ce sera plus simple? 👀

5 mesures du budget fédéral 2025 qui vont VRAIMENT impacter le portefeuille des Québécois

Recevras-tu un chèque surprise comme l'an passé? 🤑

26 restos à Montréal qui ont reçu 2000 $ à 16 000 $ d'amendes de salubrité en octobre 2025

Certains n'en sont pas à leur première condamnation en 2025. 👀

On a cherché les 6 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en novembre 2025

Tu ne devineras pas celui qui se classe parmi les plus abordables actuellement!

Cette taverne de Noël aussi quétaine que féérique est LA place festive à visiter à Montréal

OUI, tu peux (et veux) y aller dès cette semaine! 🎄✨

VIA Rail recrute à Montréal : 100 emplois offerts à 28,91 $/h avec un sec. 5

Formation payée + un bon salaire!