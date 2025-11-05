16 des meilleurs calendriers de l'avent pour les adultes qui méritent plus que du chocolat
Certains sont pour les 18 ans et +. 👀🔥
Peu importe ton âge, il y a un peu de magie à l'idée de décompter les jours jusqu'à Noël avec un calendrier de l'avent. Mais la beauté d'être adulte (avec les moyens financiers d'un adulte) c'est de pouvoir t'offrir bien mieux qu'un calendrier rempli de chocolats cheaps qui goûtent le carton, même si tu n'as pas été sage toute l'année.
Envie de te faire plaisir avec un calendrier axé sur le bien-être, les thés, les cafés, les cosmétiques ou même des surprises plus osées? Tu trouveras assurément de quoi combler tes envies et profiter pleinement de la magie des Fêtes.
Voici 16 de mes suggestions préférées pour les calendriers de l'avent de cette saison des Fêtes 2025.
4 calendriers de l'avent de Lush
Le calendrier de Noël Lush comprend 25 produits de bain, dont des exclusivités.
Prix : À partir de 154 $
Pour célébrer en grand son 30e anniversaire, Lush multiplie la magie des Fêtes avec quatre calendriers de l’avent aussi colorés que généreux. Parmi ceux-ci, le plus luxueux (335 $) te propose 25 surprises parfumées, dont plusieurs exclusivités dans un format régulier, dans une boîte magique remplie de bombes pour le bain, gels douche, chandelles et même des bas. C’est un peu comme plonger dans une boule à neige de wellness.
Les fans de l'odeur de barbe à papa de Snow Fairy vont craquer pour Fairy Magic (159 $), une boîte à l'allure très girly. Elle comprend 12 produits véganes, dont un parfum, des nouveautés et des classiques « favoris des Lushies ».
Pas de bain? Aucun problème : Shower All The Way! (154 $) rassemble 12 essentiels aux odeurs variées pour la douche et le corps, comme des gels nettoyants, lotions corporelles, exfoliants, savons, et plus.
Coup de cœur personnel parce qu'il est beaucoup trop beau et féérique : le 29½ High Street Advent Calendar (205 $). Il contient 25 produits, dont cinq exclusivités : 18 bombes de bain et sept pains moussants.
Calendrier de bougies Soja&Co
Le calendrier de bougies Soja & Co offre une bougie québécoise par jour jusqu'à Noël.
Prix : 165 $
Le calendrier de l'avent aux bougies parfumées de la compagnie québécoise Soja&Co est de retour, et tu devrais faire vite parce qu'il est toujours sold out. D'ailleurs, il a été restock en début de semaine, puisqu'il l'était suite à sa prévente.
Cette année, il a été entièrement repensé pour offrir 24 jours de magie menant jusqu'à Noël. Chaque case renferme une chandelle parfumée : 23 petites bougies de 1 oz (6 à 8 heures de combustion chacune) et une nouveauté pour le 24 décembre : un grand format de 4 oz (environ 25 heures) pour illuminer ton réveillon.
C'est le rituel parfait pour créer une ambiance chaleureuse jour après jour, découvrir de nouvelles fragrances et s'offrir un moment de douceur bien mérité.
Calendrier sexy « Enjoy »
Le calendrier Enjoy de Lovehoney propose 24 surprises sensuelles.
Prix : 139 $
Un calendrier de l’avent pour explorer ton côté coquin en solo ou à deux? C’est ce que propose le calendrier Enjoy de Lovehoney, une boîte bien remplie de 24 surprises sensuelles allant des jouets aux accessoires en passant par quelques jeux. Le tout pour une valeur de 306 $.
Parmi les items vedettes, on retrouve le Womanizer Mini 2, conçu pour une stimulation clitoridienne sans contact qui change la donne. Que tu veuilles pimenter ton mois de décembre à deux ou t’offrir une pause bien méritée, ce calendrier rend l’attente… très agréable.
Calendrier de l'avent Sephora Favorites 2025
Le Calendrier de l'avent Sephora Favorites 2025 propose 24 surprises beauté.
Prix : 149 $ - En rabais à 127 $ jusqu'au 10 novembre 2025 avec le code promo EVERYTHING
D'une valeur de 705 $, ce coffret bien garni des favoris de la clientèle au Sephora te donnera clairement envie de te chouchouter pendant tout le mois, avec des surprises dans les catégories maquillage, soins pour la peau et les cheveux, incluant plusieurs produits cultes. Parmi les marques vedettes, on retrouve Drunk Elephant, Rare Beauty, L'Occitane, Kérastase, Sol de Janeiro et Summer Fridays.
C'est selon moi le meilleur calendrier de l'avent niveau rapport qualité-prix offert par Sephora cette année, surtout si tu profites de la vente annuelle pour obtenir entre 15 et 20 % de rabais selon ton statut de membre. Une belle façon de découvrir (ou redécouvrir) des incontournables tout au long de décembre!
Calendrier de cafés Nespresso
Le calendrier de Nespresso propose 24 capsules de café.
Prix : 55 $ pour l'Original et 70 $ pour le Vertuo
Un calendrier de cafés, c'est nettement plus excitant qu'un calendrier de chocolats cheaps, et ça se marie d'ailleurs à merveille avec le chocolat. Tout au long du mois de décembre, tu pourras découvrir une nouvelle variété chaque jour pour ajouter une touche de féérie à ton compte à rebours vers Noël. La dernière porte cache une surprise de plus grande taille, à toi de la découvrir (mais elle est révélée sur le site, mettons que tu veux vraiment savoir).
N'oublie pas de choisir le calendrier de capsules compatible avec ta machine à café. Une mauvaise capsule, ça peut te ruiner un matin sur un moyen temps, comme on dit!
Calendrier québécois de cafés « Th3rdwave »
Le calendrier de cafés « Th3rdwave » propose les meilleurs torréfacteurs artisanaux du Québec.
Prix : 125 $
Ceux et celles qui veulent un « vrai » café fait maison, et pas des capsules, vont tripper avec le calendrier de cafés artisanaux québécois. C'est l'occasion parfaite de découvrir des torréfacteurs locaux tout en ajoutant une dose de magie caféinée à ton mois de décembre. Chaque jour, tu ouvriras un nouveau sachet de café en grains de 20 g provenant des meilleurs artisans de la province, pour un total de 25 surprises (incluant un 25e sac mystère pour couronner le tout).
Tu peux choisir ton profil de saveurs selon tes préférences : « funky et fruité & équilibé » pour les palais aventureux, ou « chocolaté, riche et corsé » pour les fans de classiques riches. Idéal pour les méthodes d'infusion manuelles comme le filtre ou l'Aeropress, ce calendrier promet des découvertes gustatives qui sortent de l'ordinaire, jour après jour.
Calendrier de surprises bien-être d'Yves Rocher
Le calendrier de surprises bien-être corps, visage et cheveux d'Yves Rocher.
Prix : 79 $
Ce calendrier de l’avent d’Yves Rocher, d'une valeur de 142,95 $, est parfait pour celles et ceux qui veulent ralentir le rythme et prendre soin d’eux pendant la folie des Fêtes. Derrière chaque fenêtre, tu découvriras une surprise beauté : soins pour le corps, le visage, les cheveux ou maquillage, incluant six produits en format régulier, plusieurs nouveautés et des éditions limitées aux fragrances festives. Cette année, ce sont « Mandarine Aiguilles de Pin » et « Baies d'Hiver ».
C’est le genre de coffret qui sent bon le cocooning et qui te donne une bonne excuse pour t’offrir un moment juste pour toi chaque jour de décembre. Et avec la quantité de produits, tu en auras assez pour te chouchouter jusqu'à janvier!
Calendrier sexy pour les duos
Lovehoney propose un calendrier de l'avent sexy pour éveiller la connexion, l’intimité et l’exploration.
Prix : 269 $
Voici un calendrier de l’avent qui promet un mois de décembre... pas mal plus chaud. Lovehoney propose une luxueuse boîte de 24 surprises coquines conçues pour éveiller la connexion, l’intimité et l’exploration à deux. C’est clairement un des coffrets les plus complets du genre, avec une valeur totale de plus de 740 $, incluant des jouets vedettes comme le Womanizer Classic 2 et le We-Vibe Sync Lite.
À l’intérieur, tu trouveras aussi un mini vibromasseur rechargeable compatible avec plusieurs accessoires pour varier les plaisirs tout au long du mois. Que tu sois en quête de nouveauté ou simplement intéressé.e à l'idée de pimenter tes soirées, ce calendrier est une belle façon d’ajouter un peu de magie... et beaucoup de frissons.
Caisse de l'avent d'Espace Houblon
Prix : 139,99 $
Tu veux une vraie bonne excuse pour ouvrir une bière par jour en décembre? Ce calendrier de l’avent est exactement ce qu’il te faut. Il renferme 24 bières artisanales, dont douze exclusivités, parfaites pour te faire découvrir un éventail de broues québécoises jusqu’au réveillon.
Les brasseries à l’honneur? Un line-up solide avec des noms comme Bas Canada, Noctem, Dunham, Beauregard, Le Prospecteur, St-Pancrace et plusieurs autres qui font briller le savoir-faire brassicole d’ici. En plus, tu peux obtenir 5 % de rabais à l’achat de quatre caisses ou plus. Parfait pour faire des échanges entre ami.e.s ou te gâter.
Narcity n'encourage pas la surconsommation d'alcool ou d'autres substances légales. Si tu prévois boire de l'alcool ou consommer du cannabis, fais-le de manière responsable et assure-toi d'avoir atteint l'âge légal.
Calendrier de chaussettes festives
Ce calendrier propose 24 paires de bas festifs.
Amazon Canada
Prix : 46,39 $
Un calendrier de l'avent rempli de bas festifs, c'est le cadeau parfait pour la personne qui respire la magie de Noël. Celui-ci propose une nouvelle paire de chaussettes pendant 24 jours, arborant des motifs festifs et ludiques : père Noël, rennes, sapins de Noël, cadeaux et cannes de bonbon. Conçues pour être confortables et convenir aux pointures 7 à 13 pour hommes, ces chaussettes en coton transforment le décompte jusqu'à Noël en une série de petites surprises.
Il y a aussi un modèle pour femmes (tailles 6-9), mais il ne comporte que 12 paires.
Calendrier de bien-être de luxe de Rennaï
Rennaï propose un calendrier de luxe, qui comprend même des soins en personne.
Prix : 450 $
Si, pour toi, le mois de décembre rime avec self care et rituels apaisants pour préparer la prochaine année, le calendrier de l’avent hyper luxueux de Rennaï mérite toute ton attention.
Conçu comme une invitation à ralentir et à prendre soin de soi, il renferme 25 surprises raffinées, issues de maisons convoitées comme Hermès, Le Labo, Augustinus Bader, Victoria Beckham Beauty, Pat McGrath, Diptyque et La Mer.
En plus de produits chouchou, Rennaï ajoute une touche exclusive : trois expériences bien-être en magasin avec Dermalogica, Vivier et Le1620, à vivre dans leur boutique phare de Montréal.
24 jours de gâteries pour ton chien
Mondou propose un calendrier avec 24 jours de gâteries pour ton chien.
Prix : 21,99 $
Il n'y a pas que toi qui mérites une gâterie par jour jusqu'à Noël : ton toutou aussi! Si tu veux que ton animal profite lui aussi d’une surprise chaque matin jusqu'au réveillon, Mondou propose un calendrier de l’avent signé Vetdiet qui comprend 24 jours remplis de gâteries festives pour chiens. De quoi combler tous les rêves de ton meilleur ami.
Calendrier 24 jours de thé DAVIDsTEA
Le calendrier 24 jours de thé DAVIDsTEA offre 96 portions de thés variés.
Prix : 69 $ - En rabais à 48,30 $ au moment de publier ces lignes
Les thés des Fêtes de DAVIDsTEA sont tout simplement délicieux, et ce calendrier est encore plus alléchant puisqu'il renferme 24 boîtes de thés et infusions en feuilles. Chaque variété permet de préparer quatre tasses de 250 ml (8 oz), pour un total de 96 portions à déguster. Tu vas pouvoir partager avec tes personnes préférées (ou pas).
