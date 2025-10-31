Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Sephora lance sa vente annuelle 2025 - Voici le code promo pour avoir jusqu'à 30% de rabais

C'est le temps de faire le plein de tes chouchous beauté à petit prix! 😍✨

Devanture du Sephora. Droite : Plusieurs produits de beauté vendus chez Sephora Canada.

Sephora Canada lance sa vente annuelle et il y a des aubaines sur presque tout.

@iza.bee | Narcity Québec, @sephoracanada | Instagram
Rédactrice en chef

Les fans de skincare et produits de beauté peuvent se réjouir : pas besoin d’attendre le Vendredi Fou pour dénicher de gros rabais sur tes chouchous, parce que The Most Wonderful Time of the Year est de retour! La grande vente annuelle de Sephora débute dès le 31 octobre, avec des réductions pouvant atteindre 30 % sur une tonne de marques populaires et convoitées.

À lire également : Une grosse vente d'entrepôt Pajar débarque à Montréal avec des rabais allant jusqu'à 70 %

Et le meilleur, c'est que tu n'auras pas à affronter les foules. Les réductions s'appliquent tant en magasin que sur le site Internet de Sephora Canada.

C'est donc l'occasion parfaite pour remplir ta trousse de beauté, faire des cadeaux de Noël à prix réduit, ou même mettre la main sur les produits découverts sur TikTok (coupable) qui te font de l'oeil.

La vente est réservée aux membres du programme Beauty Insider, mais l’inscription est gratuite et prend à peine une minute. Ce programme de fidélité te permet de gravir les échelons selon tes dépenses. Tu commences en tant que Beauty Insider, et si tu dépasses 350 $ d'achats en un an, tu deviens membre VIB. Après plus de 1 000 $ d'achats sur une période de douze mois, tu accèdes au plus haut statut, le Rouge.

Chaque niveau offre de nombreux avantages, notamment des accès anticipés aux ventes saisonnières et des réductions supplémentaires. Les membres Rouge peuvent profiter de la promotion Sephora dès le 31 octobre, avec un rabais de 20 % sur presque toute la marchandise.

Les dates à retenir

  • Membres Rouge : accès dès le 31 octobre, avec 20 % de rabais.
  • Membres VIB : accès à partir du 4 novembre, avec 15 % de rabais.
  • Beauty Insiders : accès aussi le 4 novembre, avec 10 % de rabais.

En plus, tout le monde peut profiter de 30 % de rabais sur la collection Sephora du 31 octobre au 10 novembre 2025.

Si tu sais déjà ce que tu veux, je te recommande de magasiner en ligne : tu éviteras les achats impulsifs et profiteras de deux échantillons gratuits avec chaque commande.

Étant l'une des ventes Sephora les plus populaires de l'année, certains produits risquent d'être en rupture de stock rapidement, il est donc conseillé de ne pas perdre de temps si tu veux mettre la main sur des marques convoitées. Avec sa récente arrivée au Sephora Canada, quelque chose me dit que les articles Rhode risquent de partir très rapidement.

À noter que quelques exclusions s'appliquent. L'offre n'est pas valable sur les produits MAC Cosmetics VIVA GLAM, les services en magasin, les achats antérieurs et les achats de cartes-cadeaux. Certaines marques peuvent avoir une limite d'achat par transaction, comme le Dyson (limite de deux articles), Shark Beauty, The Ordinary et Nutrafol par UGS (limite de trois articles).

Vente annuelle Sephora 2025

Prix : De 10 % à 30 % de rabais selon les achats avec le code promo EVERYTHING

Dates par niveau de membre :

  • Membres Rouge : 20 % de rabais du 31 octobre au 10 novembre
  • Membres VIB : 15 % de rabais du 4 au 10 novembre
  • Membres Beauty Insider : 10 % de rabais du 4 au 10 novembre
  • Collection Sephora : 30 % de rabais pour tous du 31 octobre au 10 novembre

Site Internet de Sephora Canada


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

maquillage pas chersephora canadavente annuelle sephorasephora
QuébecAubainesCanada
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Amazon vend + de 10 000 exemplaires de ce produit beauté par mois et il est à 42% de rabais

Ce chouchou peut être à toi à petit prix!✨

Le solde semi-annuel de Bath & Body Works est lancé et les rabais vont jusqu’à 75 %

Ça comprend aussi les collections spéciales de Disney et Emily in Paris! ✨

Ces populaires produits LANEIGE à 32,50 $ au Sephora sont 11 $ de moins sur Amazon

C'est le temps de faire des réserves! 🤯😍

Grève à la STM : Voici l’horaire complet du métro et des autobus du 1er au 28 novembre

Tu devras prendre ton mal en patience après les heures de pointe.

Ce village 100 % Noël près de Québec est digne du film « Le Grincheux »

L’endroit parfait pour vivre la féérie des Fêtes! ✨

On a goûté à 22 bonbons d’Halloween en famille : voici ceux à donner et ceux à éviter

Personne ne veut être la maison plate à l’Halloween (surtout pas toi). 🫣😫

Loi 2 : Tout ce que tu dois savoir sur la loi sur la rémunération des médecins du Québec

Une « loi spéciale » qui ne fait VRAIMENT pas l'unanimité!

Grève à la STM : AUCUN transport en commun ce samedi 1er novembre et voici quoi savoir

Deux grèves frappent en même temps!

Cette carte te permet de voir quelles maisons donnent des bonbons à l'Halloween au Québec

La meilleure stratégie pour maximiser ta récolte de bonbons!

VIA Rail embauche à Montréal avec un sec. 5 et ça paye 28,91 $/h

Formation payée et avantages sociaux complets = OUI!

Salaire moyen en hausse au Québec : Voici comment on se compare avec le reste du Canada

On parle d'une hausse de 4,4 %! 🤑🤯

Les prévisions météo pour décembre sont dévoilées et voici à quoi t’attendre pour Noël

Ton rêve d’un Noël blanc pourrait bien se réaliser cette année! 🎄❄️

8 activités spéciales à Montréal pour profiter à fond du week-end de l'Halloween

À « go », tu les fais toutes : GO!