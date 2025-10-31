Sephora lance sa vente annuelle 2025 - Voici le code promo pour avoir jusqu'à 30% de rabais
C'est le temps de faire le plein de tes chouchous beauté à petit prix! 😍✨
Les fans de skincare et produits de beauté peuvent se réjouir : pas besoin d’attendre le Vendredi Fou pour dénicher de gros rabais sur tes chouchous, parce que The Most Wonderful Time of the Year est de retour! La grande vente annuelle de Sephora débute dès le 31 octobre, avec des réductions pouvant atteindre 30 % sur une tonne de marques populaires et convoitées.
À lire également : Une grosse vente d'entrepôt Pajar débarque à Montréal avec des rabais allant jusqu'à 70 %
Et le meilleur, c'est que tu n'auras pas à affronter les foules. Les réductions s'appliquent tant en magasin que sur le site Internet de Sephora Canada.
C'est donc l'occasion parfaite pour remplir ta trousse de beauté, faire des cadeaux de Noël à prix réduit, ou même mettre la main sur les produits découverts sur TikTok (coupable) qui te font de l'oeil.
La vente est réservée aux membres du programme Beauty Insider, mais l’inscription est gratuite et prend à peine une minute. Ce programme de fidélité te permet de gravir les échelons selon tes dépenses. Tu commences en tant que Beauty Insider, et si tu dépasses 350 $ d'achats en un an, tu deviens membre VIB. Après plus de 1 000 $ d'achats sur une période de douze mois, tu accèdes au plus haut statut, le Rouge.
Chaque niveau offre de nombreux avantages, notamment des accès anticipés aux ventes saisonnières et des réductions supplémentaires. Les membres Rouge peuvent profiter de la promotion Sephora dès le 31 octobre, avec un rabais de 20 % sur presque toute la marchandise.
Les dates à retenir
- Membres Rouge : accès dès le 31 octobre, avec 20 % de rabais.
- Membres VIB : accès à partir du 4 novembre, avec 15 % de rabais.
- Beauty Insiders : accès aussi le 4 novembre, avec 10 % de rabais.
En plus, tout le monde peut profiter de 30 % de rabais sur la collection Sephora du 31 octobre au 10 novembre 2025.
Si tu sais déjà ce que tu veux, je te recommande de magasiner en ligne : tu éviteras les achats impulsifs et profiteras de deux échantillons gratuits avec chaque commande.
Étant l'une des ventes Sephora les plus populaires de l'année, certains produits risquent d'être en rupture de stock rapidement, il est donc conseillé de ne pas perdre de temps si tu veux mettre la main sur des marques convoitées. Avec sa récente arrivée au Sephora Canada, quelque chose me dit que les articles Rhode risquent de partir très rapidement.
À noter que quelques exclusions s'appliquent. L'offre n'est pas valable sur les produits MAC Cosmetics VIVA GLAM, les services en magasin, les achats antérieurs et les achats de cartes-cadeaux. Certaines marques peuvent avoir une limite d'achat par transaction, comme le Dyson (limite de deux articles), Shark Beauty, The Ordinary et Nutrafol par UGS (limite de trois articles).
Vente annuelle Sephora 2025
Prix : De 10 % à 30 % de rabais selon les achats avec le code promo EVERYTHING
Dates par niveau de membre :
- Membres Rouge : 20 % de rabais du 31 octobre au 10 novembre
- Membres VIB : 15 % de rabais du 4 au 10 novembre
- Membres Beauty Insider : 10 % de rabais du 4 au 10 novembre
- Collection Sephora : 30 % de rabais pour tous du 31 octobre au 10 novembre
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.