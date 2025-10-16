Économise 10 ¢ le litre chez Couche-Tard lors de la Journée Essence en folie et aider ta communauté
Fais le plein à petit prix et redonne là où ça compte.
Tout le monde aime payer moins cher à la pompe, et cet automne, Couche-Tard te propose une offre qui fera du bien à la fois à ton portefeuille et à ta communauté.
Le jeudi 16 octobre, la Journée Essence en folie est de retour — et tu ne voudras surtout pas la manquer!
De 15 h à 18 h (heure locale), les stations-service Couche-Tard participantes à travers le Québec offriront un rabais de 10 ¢ le litre à la pompe. Il te suffit d’arriver, de faire le plein comme d’habitude et d’économiser instantanément.*
Mais ce n’est pas seulement une question d’économies! Pendant ces trois heures, chaque plein contribuera à soutenir Make-A-Wish, qui réalise des vœux inoubliables pour des enfants gravement malades partout au Québec.
Selon ta région, ton plein aidera :
• Make-A-Wish, à réaliser des vœux transformateurs pour des enfants atteints de maladies graves.
C’est une façon simple d’avoir un impact concret tout en profitant d’une belle économie : faire le plein, économiser et redonner, tout ça en un seul geste.
Le plus beau avec Essence en folie, c’est que ce n’est pas juste 10 ¢ d’économie — c’est aussi une occasion de faire une vraie différence dans ta communauté. En faisant le plein, tu ne fais pas qu’avancer ta voiture, tu aides aussi à réaliser de grandes choses comme soutenir des enfants malades.
Alors, note la date dans ton calendrier et prévois un arrêt chez Couche-Tard le 16 octobre, entre 15 h et 18 h (heure locale). Avec seulement trois heures pour profiter de cette offre, c’est le moment parfait pour faire le plein!