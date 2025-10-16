Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
Advertisement Content

Économise 10 ¢ le litre chez Couche-Tard lors de la Journée Essence en folie et aider ta communauté

Fais le plein à petit prix et redonne là où ça compte.

Station-service Couche-Tard au Québec avec plusieurs pompes à essence et un ciel bleu clair. Droite: Homme en chemise claire faisant le plein d’essence à une station-service, en plein jour.

Une station-service Couche-Tard sous un ciel ensoleillé au Québec. Droite: Un homme fait le plein de sa voiture dans une station-service moderne.

Couche-Tard | Courtoisie
Sponsored Content Contributing Writer, Studio

Tout le monde aime payer moins cher à la pompe, et cet automne, Couche-Tard te propose une offre qui fera du bien à la fois à ton portefeuille et à ta communauté.

Le jeudi 16 octobre, la Journée Essence en folie est de retour — et tu ne voudras surtout pas la manquer!

De 15 h à 18 h (heure locale), les stations-service Couche-Tard participantes à travers le Québec offriront un rabais de 10 ¢ le litre à la pompe. Il te suffit d’arriver, de faire le plein comme d’habitude et d’économiser instantanément.*

Mais ce n’est pas seulement une question d’économies! Pendant ces trois heures, chaque plein contribuera à soutenir Make-A-Wish, qui réalise des vœux inoubliables pour des enfants gravement malades partout au Québec.

Selon ta région, ton plein aidera :

Make-A-Wish, à réaliser des vœux transformateurs pour des enfants atteints de maladies graves.

C’est une façon simple d’avoir un impact concret tout en profitant d’une belle économie : faire le plein, économiser et redonner, tout ça en un seul geste.

Le plus beau avec Essence en folie, c’est que ce n’est pas juste 10 ¢ d’économie — c’est aussi une occasion de faire une vraie différence dans ta communauté. En faisant le plein, tu ne fais pas qu’avancer ta voiture, tu aides aussi à réaliser de grandes choses comme soutenir des enfants malades.

Alors, note la date dans ton calendrier et prévois un arrêt chez Couche-Tard le 16 octobre, entre 15 h et 18 h (heure locale). Avec seulement trois heures pour profiter de cette offre, c’est le moment parfait pour faire le plein!

* ATLANTIQUE NORD
La réduction de 10 cents par litre commence aujourd’hui à 15 h (heure locale) et se termine à 18 h (heure locale) dans les stations-service Couche-Tard/Circle K participantes en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à épuisement des stocks. Dans les stations-service Circle K de l’Île-du-Prince-Édouard, les clients doivent payer leur plein d’essence en magasin pour bénéficier de la réduction. En Nouvelle-Écosse, la réduction maximale autorisée sera limitée à 100 litres par véhicule. Dans l’éventualité où Couche-Tard modifie l’heure de début de la Journée Essence en folie, le rabais de 10 cents par litre sera calculé en fonction du dernier prix au litre affiché au début de la journée. Le prix affiché à la pompe tiendra compte du rabais pendant cette période. Pour en savoir plus, consultez le site CircleK.com.
EST — Couche-Tard (français)
L’économie de 10 cents débute le 16 octobre à 15 h (heure de l’Est) et se termine à 18 h (heure de l’Est) dans les stations-service Couche-Tard participantes au Québec, jusqu’à épuisement des stocks. À l’exception de certaines stations-service, le prix affiché et le prix à la pompe reflètent le prix réduit pendant cette période. Si Couche-Tard modifie l’heure du début de l’événement Journée Essence en folie, l’économie de 10 cents le litre sera basée sur le dernier prix au litre affiché au début de la journée en question. Pour chaque achat d’essence effectué pendant la période indiquée, un don d’un dollar (1 $) sera offert à la fondation Rêves d’enfants, pour une valeur maximale de 100 000 $ dans tout l’Est du Canada (Québec et les Maritimes). Pour plus d’informations, visitez www.couche-tard.com.
Circle K (anglais traduit)
La réduction de 10 cents par litre commence aujourd’hui à 15 h (heure locale) et se termine à 18 h (heure locale) dans les stations-service Circle K participantes au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à épuisement des stocks. Dans les stations-service Circle K de l’Île-du-Prince-Édouard, les clients doivent payer leur plein d’essence en magasin pour bénéficier de la réduction. En Nouvelle-Écosse, la réduction maximale autorisée sera limitée à 100 litres par véhicule. Dans l’éventualité où Couche-Tard modifie l’heure de début de la Journée Essence en folie, le rabais de 10 cents par litre sera calculé en fonction du dernier prix au litre affiché au début de la journée. Le prix affiché à la pompe tiendra compte du rabais pendant cette période. Pour chaque achat de carburant effectué pendant les trois heures indiquées, un don d’un dollar (1 $) sera versé à la fondation Rêves d’enfants, jusqu’à concurrence de 100 000 $ pour l’ensemble de l’Est du Canada (Québec et provinces de l’Atlantique). Pour en savoir plus, consultez le site CircleK.com.
ONTARIO — Journée des héros de Circle K
Le 16 octobre 2025 (de 0 h à 23 h 59 HNE), pour chaque achat d’un produit participant Circle K Water de 500 ml, Bfit de 460 ml et Reese’s Singles de 46 g dans les stations-service Circle K de l’Ontario, 50 % des bénéfices seront versés à des hôpitaux pour enfants et fondations locales, notamment CHEO, MacKids, Children’s Health Foundation (London) et SickKids Foundation.Journée Essence en folie (Ontario)
La réduction de 10 cents par litre commence aujourd’hui à 15 h (heure locale) et se termine à 18 h (heure locale) dans les stations-service Couche-Tard/Circle K participantes en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à épuisement des stocks. Dans les stations-service Circle K de l’Île-du-Prince-Édouard, les clients doivent payer leur plein d’essence en magasin pour bénéficier de la réduction. En Nouvelle-Écosse, la réduction maximale autorisée sera limitée à 100 litres par véhicule. Dans l’éventualité où Couche-Tard modifie l’heure de début de la Journée Essence en folie, le rabais de 10 cents par litre sera calculé en fonction du dernier prix au litre affiché au début de la journée. Le prix affiché à la pompe tiendra compte du rabais pendant cette période. Pour chaque achat de carburant effectué pendant les trois heures indiquées le 16 octobre 2025, 1,00 $ par plein sera donné aux hôpitaux pour enfants et aux fondations pour enfants de l’Ontario, jusqu’à concurrence de 50 000 $. Le programme Froster Active Kids de Circle K versera une somme équivalente, jusqu’à un maximum de 50 000 $ supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez le site CircleK.com.
OUEST
La réduction de 10 cents par litre commence aujourd’hui à 15 h (heure locale) et se termine à 18 h (heure locale) dans les stations-service Couche-Tard/Circle K participantes en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Manitoba, en Saskatchewan, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard, jusqu’à épuisement des stocks. Dans les stations-service Circle K de l’Île-du-Prince-Édouard, les clients doivent payer leur plein d’essence en magasin pour bénéficier de la réduction. En Nouvelle-Écosse, la réduction maximale autorisée sera limitée à 100 litres par véhicule. Dans l’éventualité où Couche-Tard modifie l’heure de début de la Journée Essence en folie, le rabais de 10 cents par litre sera calculé en fonction du dernier prix au litre affiché au début de la journée. Le prix affiché à la pompe tiendra compte du rabais pendant cette période. Pour chaque tranche de 40 litres de carburant achetée pendant les 3 heures indiquées, 2 $ seront versés à l’organisme Appuyons nos troupes, jusqu’à concurrence de 15 000 $. Pour en savoir plus, consultez le site CircleK.com.
QuébecCanadaArgent
Advertisement Content

Profite d’un rabais de 10 ¢/L lors de la Journée Essence en folie chez Couche-Tard

Fais le plein et aide à nourrir ceux qui en ont besoin.

Advertisement Content

You can save 10¢ per litre at Circle K on Fuel Day and help Canadian communities

Save big at the pump and give back where it counts.

Fin du prix plancher : Ton essence coûtera maintenant moins cher au Québec

Ton plein va enfin moins vider ton portefeuille! 🥲

Le prix de l'essence est (encore) en baisse dans le Grand Montréal et voici où

Question de commencer le week-end du bon pied! ⛽️

Vol de données chez Desjardins : Plus que quelques jours pour réclamer MAX 1 000 $

Ne manque pas ta chance d'avoir de l'argent! 😬

Hélène Boudreau, « La Fille de l'UQAM », coupable de voies de fait sur son ex

L'homme est également un acteur porno connu.

Amendes de salubrité allant de 9 000 $ à 26 300 $ pour 5 restaurants au Québec en 2025

L'un d'eux a écopé de 24 500 $ d'amendes en 2024.

La grève tournante de Postes Canada a commencé et voici les régions touchées

Ton coin de pays pourrait être le prochain!

Voici les 9 pires bonbons d’Halloween selon les enfants au Québec en 2025

La vérité sort de la bouche des enfants! 👀

Aéroport de Montréal: Le stationnement étagé est fermé à jamais et voici tes autres options

Des heures de plaisir, se stationner à YUL. 🥴

Allocation pour enfants: Jusqu'à 666$ versés aux parents du Québec dans les prochains jours

Un coup de pouce qui tombe à pic 💰

La Ronde va démolir ce mythique manège à la fin de la saison 2025

Un AUTRE manège qui disparait. 🤯😢

Certains Canadiens qui voyagent aux États-Unis doivent payer des nouveaux frais de 350 $

Ton road trip en famille est soudainement très cher. 🥴

6 emplois à combler dans le Grand Montréal qui paient plus de 75 900 $ par année

Tu mérites un salaire à la hauteur de tes compétences.