Un festival de cabane à sucre GRATUIT débarque à Montréal avec des délices entre 4 et 8 $

Concerts et activités gratos et tire d’érable à petit prix : difficile de trouver mieux. 🔥🍻

La scène du festival Cabane Panache. Droite : Des filles mangent de la tire d'érable à Montréal.

Le festival de cabane à sucre urbaine, Cabane Panache, revient en 2026 avec une programmation excitante.

Courtoisie de Cabane Panache | Caroline Perron Photographie
Rédactrice en chef

Qui a dit que tu devais quitter la métropole pour profiter à 100% de la saison des sucres? Sors tes chemises à carreaux et prépare-toi à faire aller tes bottes de cowboy (ou de rubber, c'est selon) : le festival Cabane Panache débarque à Montréal pendant quatre jours en mars. Ça s'annonce assez excitant avec des spectacles gratuits qui réchauffent l'âme, et une ambiance qui sent le sirop d'érable à plein nez.

C'est du 19 au 22 mars que ça se passe sur la Well, à Verdun, et crois-moi, ce n'est pas qu'une programmation musicale excitante. Pendant tout le festival, tu vas pouvoir revisiter la tradition des cabanes à sucre à petit prix, et ce, dans une atmosphère « à la bonne franquette » où ça mange, ça trinque et ça fête.

La programmation 2026 promet quelque chose pour tous les goûts musicaux. Tu pourras notamment profiter d'un spectacle du groupe montréalais Bon Enfant (jeudi 19 mars), de Hot Biscuit Stringband, un band de musique old-time, country et bluegrass basé à Montréal (vendredi 20 mars) et de divers chansonniers.

Mais si tu trippes country, c'est le samedi 21 mars que tu ne dois pas manquer. Prépare ton plus beau chapeau pour une journée qui prendra des allures de grand rodéo festif! Fort de son succès de l'an dernier, le samedi country revient avec Melt it Up, Winslow Dancers (qui vont te faire danser en ligne), Rick Duff et Brittany Kennell, couronnée Interprète féminine de l'année au dernier Gala Country. Yeeeeehaw!

Le dimanche 22 mars, on conserve la tradition et on clôture le festival avec nul autre que le groupe légendaire La Bottine Souriante.

En plus des spectacles, tu pourras découvrir 18 restaurateurs verdunois seront derrière les fourneaux pour te concocter leurs mets et bouchées revisités à la sauce québécoise spécialement pour l'occasion. Le plus beau, c'est que tout coûtera moins de 8 $.

Parmi les délices qui t'attendent, on retrouve les churros au dulce de leche à l'érable du restaurant péruvien Villa Wellington, un macaroni au fromage au jambon fumé à l'érable et des saucisses à l'érable de La Bêtise, la soupe aux pois traditionnelle et les p'tites saucisses cocktail à la bière Cimonak! de Benelux, un pudding chômeur à l'érable de Verdun Beef, et même un délicieux grilled-cheese au cheddar fort, bacon et sirop d'érable de Station W. Évidemment, il y en a pour tous les goûts : options végés et véganes sont également au menu.

Et, bien sûr, impossible de passer à côté de la tire sur neige préparée par Le Sucrier urbain pour toute la durée du festival. ( 4 $ le bâton ou 2 pour 7$)


Au-delà de la musique, de la bouffe et des bars, le festival déborde d’activités pour tous les âges.

Tu pourras relaxer dans l’Espace Forêt, avec sa scène intime, ses poêles à bois et son mobilier rustique parfait pour décrocher, ou amener tes mini-bûcheron.ne.s dans la zone de jeux remplie de hockey sur table, billard, souque à la corde, tic-tac-toe, ballon-poire et bien plus.

Le dimanche, ne manque surtout pas la course de skis géants, le concours de godendart (scie à bûches à deux) et les démonstrations de danse traditionnelle signées Tissés Serrés.

Bref, tout est en place pour un méchant bon party typiquement québécois!

Festival Cabane Panache 2026 

Prix : Accès gratuit, nourriture entre 6 et 8 $ (4 $ pour la tire)

Quand :
- Jeudi 19 mars : 17 h à 21 h
- Vendredi 20 mars : 17 h à 22 h
- Samedi 21 mars : 11 h à 18 h
- Dimanche 22 mars : 11 h à 17 h

Adresse : Promenade Wellington, Verdun (secteur entre les rues Galt, Rielle, Willibrord et Gordon)

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, espaces extérieurs

Site Internet de Promenade Wellington

