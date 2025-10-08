La SPCA de Montréal cherche des familles d'accueil pour des centaines d'écureuils orphelins
Des bébés écureuils blessés ont besoin d'aide cet automne dans la métropole.
Si tu as toujours rêvé de sauver des animaux sauvages, voici ta chance. La SPCA de Montréal et l'organisme Écureuil secours lancent un appel à la population pour trouver des familles d'accueil prêtes à héberger des bébés écureuils orphelins ou blessés.
Chaque automne, des centaines de ces petits mammifères sauvages en détresse sont recueillis dans la métropole après être tombés de leur nid ou avoir été séparés de leur mère. L'organisme a lancé un appel à tous et à toutes sur ses réseaux sociaux le 2 octobre dernier.
La SPCA affirme accueillir près de 1000 écureuils chaque année. Ceux qui nécessitent une période de réhabilitation sont ensuite confiés à Écureuil secours, un organisme québécois spécialisé dans les soins aux écureuils. Sauf que cette année, l'équipe peine à répondre à la demande faute de familles d'accueil disponibles.
Comment devenir famille d'accueil pour un écureuil
Pour devenir famille d'accueil, les exigences sont relativement simples :
- Avoir une pièce fermée où l'écureuil peut rester isolé;
- Être en mesure d'assumer des frais environ 100 $ pour la nourriture et l'équipement;
- Vouloir apprendre et s'impliquer.
Pas besoin d'être expert en faune sauvage : Écureuil secours offre un accompagnement complet à chaque étape, indique la SPCA. Selon leur âge et leur état, les écureuils restent de deux à dix semaines avant d'être relâchés dans la nature.
Le 3 octobre, Écureuil secours a publié un message Facebook pour remercier la population de son enthousiasme. L'organisme dit recevoir « un grand nombre de messages » depuis la publication de la SPCA et assure faire son possible pour répondre à tout le monde.
La saison des orphelins tirant à sa fin, les besoins en familles d'accueil seront plus importants dès la fin février, lors de la prochaine saison de reproduction. En attendant, Écureuil secours profite de ce temps pour mieux préparer les futures familles et répondre à leurs questions.
