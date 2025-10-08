Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

La SPCA de Montréal cherche des familles d'accueil pour des centaines d'écureuils orphelins

Des bébés écureuils blessés ont besoin d'aide cet automne dans la métropole.

Un écureuil.

La SPCA de Montréal cherche des familles d'accueil pour des centaines d'écureuils orphelins

SPCA de Montréal | Facebook, Écureuil secours | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu as toujours rêvé de sauver des animaux sauvages, voici ta chance. La SPCA de Montréal et l'organisme Écureuil secours lancent un appel à la population pour trouver des familles d'accueil prêtes à héberger des bébés écureuils orphelins ou blessés.

À lire également : Bébé abandonné à Longueuil : Voici tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant

Chaque automne, des centaines de ces petits mammifères sauvages en détresse sont recueillis dans la métropole après être tombés de leur nid ou avoir été séparés de leur mère. L'organisme a lancé un appel à tous et à toutes sur ses réseaux sociaux le 2 octobre dernier.

La SPCA affirme accueillir près de 1000 écureuils chaque année. Ceux qui nécessitent une période de réhabilitation sont ensuite confiés à Écureuil secours, un organisme québécois spécialisé dans les soins aux écureuils. Sauf que cette année, l'équipe peine à répondre à la demande faute de familles d'accueil disponibles.

Comment devenir famille d'accueil pour un écureuil

Pour devenir famille d'accueil, les exigences sont relativement simples :

  • Avoir une pièce fermée où l'écureuil peut rester isolé;
  • Être en mesure d'assumer des frais environ 100 $ pour la nourriture et l'équipement;
  • Vouloir apprendre et s'impliquer.

Pas besoin d'être expert en faune sauvage : Écureuil secours offre un accompagnement complet à chaque étape, indique la SPCA. Selon leur âge et leur état, les écureuils restent de deux à dix semaines avant d'être relâchés dans la nature.

Le 3 octobre, Écureuil secours a publié un message Facebook pour remercier la population de son enthousiasme. L'organisme dit recevoir « un grand nombre de messages » depuis la publication de la SPCA et assure faire son possible pour répondre à tout le monde.

La saison des orphelins tirant à sa fin, les besoins en familles d'accueil seront plus importants dès la fin février, lors de la prochaine saison de reproduction. En attendant, Écureuil secours profite de ce temps pour mieux préparer les futures familles et répondre à leurs questions.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

spca de montréal
    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

