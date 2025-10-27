Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cuba, Bahamas, Jamaïque : L'ouragan Melissa force des avertissements de voyage du Canada

Plusieurs vols ont été ou pourraient être annulés

Des palmiers dans le vent.

En raison de l'ouragan Melissa, plusieurs pays sont touchées par un avertissement de voyage du Canada

Ryan Deberardinis | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu prévoyais bientôt voyager vers Cuba, Haiti ou les Bahamas, tu devras peut-être revoir tes plans. L'ouragan Melissa jouera les trouble fête dans les prochaines heures et prochains jours. Le gouvernement du Canada a même émis des avertissements de voyage.

À lire également : Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes

Selon les plus récentes informations du Centre national américain des ouragans (NHC), Melissa est maintenant un ouragan de catégorie 5 et des « vents destructeurs », des « marées de tempête » et des « inondations catastrophiques » frapperont les différentes régions des Caraïbes.

Des vents soutenus atteignant 260 km/h balaient la région, et certaines zones pourraient recevoir jusqu’à 1 000 mm de pluie.

Voici les principaux pays dont le Canada demande d'éviter « tout voyage » en raison de l'ouragan Melissa :

Jamaïque

L’ouragan Melissa devrait frapper la Jamaïque le 28 octobre, accompagné de fortes pluies et de vents violents. La tempête risque de provoquer des inondations soudaines, des glissements de terrain et des perturbations importantes des transports, de l’électricité, de l’approvisionnement, des communications et des services d’urgence, indique le Canada.

Les aéroports de Kingston et Montego Bay sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Les autorités demandent à la population d’être prudente, de suivre les bulletins météo et de respecter les consignes locales.

Par exemple, le vol WS2914 WestJet vers Montego Bay au départ de l'aéroport Montréal-Trudeau a été annulé.

Pour sa part, des vols Air Transat vers Montego Bay ou Montréal à partir de Montego Bay ont également été annulés :

  • TS484 – 29 octobre: Montréal (YUL) → Montego Bay (MBJ)
  • TS485 – 29 octobre: Montego Bay (MBJ) → Montréal (YUL)

Le NHC soutient que Melissa pourrait déverser entre 380 et 760 mm de pluie sur la Jamaïque, avec des sommets atteignant jusqu’à 1000 mm par endroits. Ces précipitations extrêmes risquent de provoquer des inondations éclair et de nombreux glissements de terrain, particulièrement dans les zones montagneuses et les régions côtières déjà saturées d’eau.

Pour plus de détails, c'est par ici.

Îles Caïmans

L’ouragan Melissa devrait toucher les Îles Caïmans vers le 28 octobre, apportant de fortes pluies et des vents violents. La tempête pourrait provoquer des crues soudaines et perturber gravement les transports, l’électricité, l’approvisionnement, les communications et les services d’urgence.

Les autorités locales recommandent à la population de faire preuve de prudence, de suivre les médias et les bulletins météo, et de respecter les consignes officielles.

Pour plus de détails, c'est par ici.

Bahamas

Le même avertissement a été émis pour les Bahamas, qui devrait être frappé par Melissa d'ici le 29 octobre.

Les Bahamas du sud-est devraient être arrosées par 100 à 200 mm de pluie entre mardi et mercredi. Si ces quantités sont moindres qu’en Jamaïque ou à Cuba, elles pourraient quand même causer des inondations locales, surtout dans les zones côtières basses et les îles les plus exposées au vent.

Pour plus de détails, c'est par ici.

Cuba

Du côté de Cuba, les effets de l’ouragan Melissa devraient être ressentis dès le 29 octobre. Le pays se prépare à des précipitations abondantes et à des vents violents susceptibles d’entraîner des glissements de terrain, notamment dans les régions montagneuses. Les services essentiels – transport, énergie, santé – risquent d’être fortement touchés.

Les autorités cubaines appellent la population à limiter les déplacements et à suivre les mises à jour des médias officiels.

Air Transat confirme sur son site Web avoir pris des mesures « pour assurer la sécurité de ses clients » à Holguín. Deux vols de rapatriement vers Montréal ont organisé pour ce lundi 27 octobre :

  • Vol TS9467: Départ de Holguín (HOG) à 17 h 10, arrivée à Montréal (YUL) à 21 h 05 (heures locales).
  • Vol TS9357: Départ de Holguín (HOG) à 20 h 25, arrivée à Montréal (YUL) à 00 h 25 (+1) (heures locales).

Dans l’est de Cuba, Melissa pourrait laisser tomber 250 à 380 mm de précipitations, avec des pointes atteignant jusqu’à 500 mm, selon le NHC. Des glissements de terrain sont à craindre dans les régions montagneuses.

Pour plus de détails, c'est par ici.

Haïti

Le sud-ouest d’Haïti se prépare à affronter l’ouragan Melissa d’ici le 29 octobre 2025. Les prévisions annoncent des pluies torrentielles et des rafales puissantes susceptibles de provoquer des glissements de terrain et d’importantes inondations.

Les autorités redoutent aussi des interruptions dans l’approvisionnement, l’électricité et les services d’urgence.
La population est invitée à se mettre à l’abri, à limiter ses déplacements et à rester à l’écoute des mises à jour diffusées par les médias locaux.

Le sud d’Haïti devrait recevoir entre 200 et 400 mm de pluie d’ici mercredi. selon le NHC. Ce déluge s’ajouterait à un sol déjà vulnérable, augmentant les risques de crues soudaines et de coupures d’accès dans plusieurs localités.

Pour plus de détails, c'est par ici.

Les Îles Turks-et-Caïcos ainsi que les Bermudes seront également touchés par Melissa.

Pour les Canadiens et Canadiennes qui se trouvent déjà dans l'un des pays touchés, le gouvernement du Canada, il leur est possible de demande rune assistance d'urgence en contactant le Centre de surveillance et d’intervention d’urgence ou l'ambassade canadienne sur le territoire visité.

gouvernement du canadaavertissement de voyagepasseport canadiencubajamaïque
QuébecCanadaVoyage

