Voici ce qu'une étude révèle sur les habitudes de voyage des Québécois à l'ère de l'IA
Le coût de la vie, les incertitudes géopolitiques et l'IA redéfinissent la façon dont les Québécois.e.s voyagent.
Partir en voyage est l'un des meilleurs moyens d'évacuer le stress et de prendre une pause self-care bien méritée. En revanche, planifier un voyage est souvent beaucoup moins relaxant.
Entre choisir parmi toutes les destinations sur ta liste, surveiller le prix des billets d'avion sur mille et une plateformes, dénicher un hébergement parfaitement situé mais abordable, et respecter ton budget : l'itinéraire parfait ne tombe pas du ciel par hasard.
Pour plusieurs voyageur.euse.s, les enjeux politiques et l'instabilité économique qui secouent le monde pèsent aussi dans la balance.
L'Étude Croix Bleue🅫 sur les intentions de voyage 2026 révèle que, même si ces facteurs influencent les habitudes de voyage des Québécois.e.s depuis un moment, ces dernier.e.s s'adaptent rapidement pour trouver des façons ingénieuses de profiter de vacances abordables vers des destinations de rêve.
L'IA comme outil secret pour flairer les meilleures aubaines
Une femme regarde son téléphone avec son ordinateur portable sur ses genoux.Gülşah Aydoğan | Pexels
Fini les heures passées à faire des recherches, les alertes automatiques et les abonnements à des infolettres à n'en plus finir. Selon l'Étude Croix Bleue🅫 sur les intentions de voyage 2026, l’intelligence artificielle transforme la façon dont les Québécois.e.s planifient leurs voyages.
Plus de la moitié (52 %) des voyageur.euse.s de la province s'appuient désormais sur des plateformes d'IA pour contrer la hausse des coûts et dénicher des options plus abordables.
Ces outils permettent notamment de :
- repérer des destinations moins chères et trouver des aubaines,
- planifier des itinéraires et activités sur place,
- comparer rapidement les prix,
- et faire des choix plus éclairés en matière de sécurité.
L'utilisation de l'IA est encore plus marquée chez les jeunes voyageur.euse.s canadien.ne.s, alors que 70 % des membres de la génération Z y ont recours pour planifier leurs séjours.
Changer de cap vers de nouveaux horizons
Une femme est assise sur un rocher surplombant une rivière. Rachel Claire | Pexels
L'incertitude géopolitique (surtout du côté des États-Unis) figure maintenant parmi les principales préoccupations des voyageur.euse.s. Cependant, cela n'empêche pas les Canadien.ne.s d'avoir envie d'explorer.
Selon l'Étude, en raison du climat politique, des taux de change défavorables et de la hausse des coûts chez nos voisin.e.s du sud, plus des trois quarts (76 %) des Canadien.ne.s sont moins enclin.e.s à visiter des destinations américaines en 2026. Malgré cela, 95 % qui prévoient éviter les États-Unis comptent tout de même de voyager ailleurs.
Voici leurs nouvelles destinations de choix :
- 68 % privilégient le Canada,
- 38 % optent pour le Mexique ou les Caraïbes,
- 35 % misent sur d'autres destinations internationales.
Et du côté du Québec, la tendance est claire : encourager le tourisme local gagne en popularité, autant pour l'accessibilité que pour la richesse des expériences offertes ici même.
Assurer ses arrières pour voyager l’esprit tranquille
Une femme flotte sur le dos dans une piscine entourée d’arbres tropicaux. Michael Block | Pexels
L'assurance voyage demeure l'un des moyens les plus efficaces pour éviter les mauvaises surprises. Il n'est donc pas étonnant que 91 % des Québécois.e.s la considèrent essentielle pour limiter les dépenses en cas d'imprévus.
Alors que les prix des hôtels, des billets d'avion et même des restaurants ont grimpé en flèche cette année, le coût de l'assurance voyage est resté relativement stable, ce qui en fait un choix logique pour les voyageur.euse.s soucieux.se.s de leur budget.
En fin de compte, avoir l'esprit tranquille permet de profiter pleinement de son voyage, peu importe où tu décides d'aller.
Malgré les imprévus et l'instabilité, le goût de l'aventure reste bien présent. Avec les bons outils, quelques bonnes aubaines et une assurance voyage adaptée, planifier ton prochain séjour redevient une source d'excitation plutôt qu'une source de stress.
Les voyageur.euse.s d'ici montrent qu'il est tout à fait possible d’explorer le monde autrement, en misant sur la flexibilité et l’ingéniosité. Que ce soit pour découvrir une ville voisine ou partir vers des horizons plus lointains, il existe toujours une façon d'y arriver sans compromettre son budget.
