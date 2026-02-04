Ce resto du centre-ville de Montréal offre des soirées fondue au fromage à 45 $ en février
Parfait pour ta « date » qui trippe sur le fromage!
Attention aux fans de fromage bien fondant et de sorties romantiques à souhait. Durant le mois de l’amour, soit du 3 février au 1er mars, un restaurant au décor art déco niché au centre-ville de Montréal propose un repas de fondue à 45 $, et ça donne envie d’y réserver une place au plus vite.
C’est au restaurant Île de France, situé au 9e étage du Centre Eaton, que tu peux vivre l’expérience Fondue Février. Alors que ce lieu raffiné emprunte des airs de chalet, on y sert un repas généreux préparé à partir d’un mélange classique de fromages alpins durant quelques semaines seulement.
La fondue au fromage, les légumes et le pain croûté du Fondue Février au Restaurant Île de France. Courtoisie | Restaurant Île de France
Au menu : fondue servie bien chaude dans un caquelon traditionnel, légumes de saison crus et blanchis, jambon parisien, saucisse de Morteau fumée, cornichons et pain croustillant.
Et pour accompagner le tout, tu peux aussi te gâter en optant pour un verre (ou plus) de vin choisi parmi une sélection permettant de mettre de l’avant les saveurs de ce repas réconfortant.
Faisant partie des restaurants les plus romantiques de la province selon OpenTable, ce lieu offre le cadre parfait pour une sortie de couple, ou même une soirée de Galentine’s Day. Les 14 et 15 février, un menu dégustation spécial à 150 $ est proposé à la place de la soirée fondue.
Cela dit, le vendredi du week-end de la Saint-Valentin, ainsi que les autres jours du mois, tu peux garder la flamme bien allumée avec ta personne ou tes BFFs en allant profiter du décor intime et luxueux, de la vue sur Montréal et d’un mélange de fromages bien fondant.
Tu risques de rentrer chez toi avec le ventre bien plein et la tête remplie de beaux souvenirs, et tout ça, pour une facture franchement raisonnable.
Restaurant Île de France - Le 9e
Prix : 45 $ par personne
Type de bouffe : Fondue aux fromages alpins
Adresse : 1500, boul. Robert-Bourassa, #900, Montréal, QC
Menu Fondue Février du restaurant Île de France sur OpenTable
