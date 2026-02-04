Ce resto du centre-ville de Montréal offre des soirées fondue au fromage à 45 $ en février

Parfait pour ta « date » qui trippe sur le fromage!

La fondue au fromage du Restaurant Île de France. Droite : Un groupe de 3 personnes au Restaurant Île de France.

Ce resto du centre-ville de Montréal offre des soirées fondue au fromage à 45 $.

Courtoisie | Restaurant Île de France, @audrey.survivorqc | Instagram
Éditrice Junior

Attention aux fans de fromage bien fondant et de sorties romantiques à souhait. Durant le mois de l’amour, soit du 3 février au 1er mars, un restaurant au décor art déco niché au centre-ville de Montréal propose un repas de fondue à 45 $, et ça donne envie d’y réserver une place au plus vite.

C’est au restaurant Île de France, situé au 9e étage du Centre Eaton, que tu peux vivre l’expérience Fondue Février. Alors que ce lieu raffiné emprunte des airs de chalet, on y sert un repas généreux préparé à partir d’un mélange classique de fromages alpins durant quelques semaines seulement.

Une tabl\u00e9e avec de la fondue au fromage, des l\u00e9gumes et du pain cro\u00fbt\u00e9 au Restaurant \u00cele de France.

La fondue au fromage, les légumes et le pain croûté du Fondue Février au Restaurant Île de France.
Courtoisie | Restaurant Île de France

Au menu : fondue servie bien chaude dans un caquelon traditionnel, légumes de saison crus et blanchis, jambon parisien, saucisse de Morteau fumée, cornichons et pain croustillant.

Et pour accompagner le tout, tu peux aussi te gâter en optant pour un verre (ou plus) de vin choisi parmi une sélection permettant de mettre de l’avant les saveurs de ce repas réconfortant.

Faisant partie des restaurants les plus romantiques de la province selon OpenTable, ce lieu offre le cadre parfait pour une sortie de couple, ou même une soirée de Galentine’s Day. Les 14 et 15 février, un menu dégustation spécial à 150 $ est proposé à la place de la soirée fondue.

Cela dit, le vendredi du week-end de la Saint-Valentin, ainsi que les autres jours du mois, tu peux garder la flamme bien allumée avec ta personne ou tes BFFs en allant profiter du décor intime et luxueux, de la vue sur Montréal et d’un mélange de fromages bien fondant.

Tu risques de rentrer chez toi avec le ventre bien plein et la tête remplie de beaux souvenirs, et tout ça, pour une facture franchement raisonnable.

Restaurant Île de France - Le 9e

Prix : 45 $ par personne

Type de bouffe : Fondue aux fromages alpins

Adresse : 1500, boul. Robert-Bourassa, #900, Montréal, QC

Menu Fondue Février du restaurant Île de France sur OpenTable

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

