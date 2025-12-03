7 activités entre 0 $ et 26 $ à Montréal pour un week-end digne d'un « Winter Wonderland »
Il n'y a pas juste les marchés de Noël qui t'attendent!🎄
On le sait, en décembre, les marchés de Noël ont la cote, que ce soit à Montréal ou ailleurs au Québec. Tu as sûrement déjà prévu le moment où tu iras magasiner et manger auprès des kiosques-maisonnettes des différents lieux incontournables de la saison, mais on a d’autres sorties à te proposer pour occuper ton week-end du 5 au 7 décembre 2025. Voici donc sept activités à faire à Montréal, et le plus beau dans tout ça, c’est qu’on te propose des options féériques qui coûtent entre 0 $ et 26 $.
Tu peux donc choisir combien tu veux débourser et profiter de la magie offerte dans ta ville durant la période la plus festive de l’année.
Patiner sous des lumières de Noël
Prix : 12 $ par personne pour l'accès, location de patins à 10 $ et de casque à 1 $
Quand : Du mercredi au vendredi et le dimanche de 11 h 30 à 18 h, le samedi de 11 h 30 à 21 h
Adresse : Le 1000 De La Gauchetière - 1000, rue De la Gauchetière O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu cherches une sortie amusante pour le week-end, pense à l’Atrium Le 1000 : une patinoire intérieure souvent oubliée, mais qui mérite clairement une place sur ta liste. Sous sa grande coupole de verre et ses petites lumières qui donnent une touche magique à l’endroit, tu peux patiner au rythme de chansons entraînantes et vraiment décrocher. Il ne te reste qu’à réserver ta place en ligne, enfiler tes patins et profiter de l’ambiance unique du lieu.
Faire le party comme au pôle Nord
Prix : Entrée gratuite
Quand : Du 5 au 24 décembre 2025
Adresse :
- Parterre du Quartier des spectacles - Montréal, QC
- Parc des-Compagnons-de-Saint-Laurent - 4375, rue Cartier, Montréal, QC
- Parc Lahaie - 4921, boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Dès ce week-end, Noël dans le Parc fait son retour en ville avec des dizaines de spectacles musicaux présentés dans une ambiance festive. L'événement commence en grand avec des performances de France D'Amour, Steve Hill et Vanille, pour ne nommer que quelques noms, mais aussi avec la présence du père Noël ainsi que des animations de fées, de cirque et autres.
Tout ça se déroule dans un décor digne d'un village de Noël, pour un party aussi féérique qu'amusant.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Faire une randonnée dans un « Winter Wonderland »
Prix : Gratuit, stationnement à 8,40 $ pour deux heures et 10,70 $ pour la journée
Quand : Tous les jours de 7 h à 22 h
Adresse : Parc-nature du Bois-de-Liesse - 9432, boul. Gouin O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ce parc montréalais t’ouvre la porte vers une randonnée « au royaume du bonhomme hiver ». Ce week-end, il annonce un peu de neige, tu pourras donc déambuler sur des sentiers bordés d’arbres centenaires, emprunter des passerelles et t’arrêter à des belvédères qui prennent des allures de cartes postales sous un beau manteau blanc. Que tu sois avec des ami.e.s, en couple, en famille ou accompagné de ton pitou, c’est l’endroit parfait pour respirer l’air pur et t’évader un moment du tumulte urbain devant un panorama entièrement transformé par la magie de l’hiver.
Accessibilité : Accessible aux poussettes, les chiens doivent être tenus en laisse. Un fauteuil tout-terrain peut être réservé gratuitement avec un minimum de 24 heures d’avance pour se rendre sur les sentiers avec des dénivelés.
Patiner avec les personnages qui ont bercé ton enfance
Prix : Accès gratuit en tout temps
Quand : Le vendredi 5 décembre 2025 de 17 h à 20 h, les 6 et 7 décembre 2025 de 11 h à 14 h
Adresse : Esplanade Tranquille - 1142, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Du 5 au 7 décembre, prends la direction de la patinoire illuminée de l’Esplanade Tranquille afin de patiner tout en regardant des classiques de Ciné-cadeau sur un écran géant. En plus de l'ambiance musicale qui promet de ravir les plus jeunes et de plonger les plus âgé.e.s dans la nostalgie, les personnages d’Astérix, Obélix et des Schtroumpfs seront aussi sur place. Et oui, tu pourras même te réchauffer avec une potion magique (aussi appelée chocolat chaud), alors que Panoramix sera aussi présent avec son chaudron.
Plonger dans des univers illuminés et magiques
Prix : À partir de 14,95 $ + taxes
Quand : Jusqu'en janvier 2026, sur réservation
Adresse : Marché Central - 315, rue du Marché Central, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Festilumi, le parcours illuminé qui a fait scintiller Laval durant plusieurs années, a fait son retour, mais à Montréal cette fois. Tu peux donc te balader à travers treize univers féeriques éclairés par plus de 20 millions de lumières. Entre les guirlandes géantes, les structures étincelantes, les tableaux lumineux et la musique enveloppante, c’est une sortie où chaque coin semble tout droit sorti d’un village enchanté qui t’attend.
Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes. Cet événement inclut des lumières stroboscopiques.
Assister à l'illumination du sapin de Noël de Pierrefonds-Roxboro
Prix : Gratuit
Quand : Le dimanche 7 décembre 2025, de 16 h à 17 h
Adresse : Bibliothèque Publique Pierrefonds - 13555, boul. de Pierrefonds, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour le temps des Fêtes, la terrasse extérieure de la Bibliothèque de Pierrefonds devient un lieu empreint de la magie de Noël avec des décors enchanteurs. Pour célébrer le tout, tu es invité.e à l’illumination d’un grand sapin de Noël, en plus de profiter d’une programmation pleine de festivités.
Évidemment, un décompte sera organisé pour annoncer le moment où le sapin brillera de mille feux, mais il y aura également une chorale, des amuseurs et amuseuses publics, du chocolat chaud et un photomaton pour immortaliser ce moment plein de magie.
Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes, site extérieur
Découvrir les traditions de Noël victoriennes dans une vraie maison d'époque
Prix : 4,50 $ par adulte, gratuit pour les enfants
Quand : Sur réservation, jusqu'au 18 décembre 2025
Adresse : La maison victorienne de Sir George-Étienne Cartier - 458, rue Notre-Dame E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Cet hiver, plonge dans l’ambiance des fêtes en visitant la maison victorienne de Sir George-Étienne Cartier, transformée pour l’occasion en véritable décor d’époque. En compagnie d’un.e guide, tu découvriras l’histoire du sapin de Noël, les traditions culinaires, les règles d’étiquette et même les jeux et cartes que s’échangeaient les familles au XIXᵉ siècle.
Que ce soit en famille ou entre ami.e.s, cette visite d’une heure offerte aux groupe d'au moins dix personnes propose un moment chaleureux et immersif, qui t'immerge dans la féérie d'une autre époque.
Accessibilité : Accessible en fauteuil roulant et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.