Vérifie ton billet du Lotto-Max : Le gros lot de 14 M$ a été gagné au Québec

Qui sait, peut-être es-tu plus riche qu'hier! 🤑

Un billet de loterie.

Le gros lot de 14 M$ du Lotto-Max de Loto-Québec a été remporté au Québec et le gagnant est recherché.

Loto-Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu as acheté un billet du Lotto Max cette semaine et que tu ne l’as toujours pas fait valider, tu voudras peut-être remédier à la situation le plus rapidement possible. Le gros lot d’une valeur de 14 millions de dollars et offert par Loto-Québec a été remporté au Québec lors du tirage du 13 janvier et la société d’État recherche le gagnant ou la gagnante.

C’est ce qu’a annoncé par voie de communiqué la société Loto-Québec. Elle indique sur son site internet que la combinaison gagnante est composée des numéros 14, 18, 21, 22, 32, 42 et 46, avec le numéro complémentaire 33.


Pour le prochain tirage du Lotto Max, prévu ce vendredi 16 janvier, le gros lot atteindra 10 millions $, indique Loto-Québec sur son site Web.

Rappelons que toute personne remportant un lot a un an pour donner signe de vie et récupérer le montant qui lui est dû.

  Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

