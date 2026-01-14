Vérifie ton billet du Lotto-Max : Le gros lot de 14 M$ a été gagné au Québec
Qui sait, peut-être es-tu plus riche qu'hier! 🤑
Si tu as acheté un billet du Lotto Max cette semaine et que tu ne l’as toujours pas fait valider, tu voudras peut-être remédier à la situation le plus rapidement possible. Le gros lot d’une valeur de 14 millions de dollars et offert par Loto-Québec a été remporté au Québec lors du tirage du 13 janvier et la société d’État recherche le gagnant ou la gagnante.
À lire également : Les 7 Québécois les plus riches valent 54 milliards $ : Voici d'où vient leur fortune
C’est ce qu’a annoncé par voie de communiqué la société Loto-Québec. Elle indique sur son site internet que la combinaison gagnante est composée des numéros 14, 18, 21, 22, 32, 42 et 46, avec le numéro complémentaire 33.
- YouTube www.youtube.com
Pour le prochain tirage du Lotto Max, prévu ce vendredi 16 janvier, le gros lot atteindra 10 millions $, indique Loto-Québec sur son site Web.
Rappelons que toute personne remportant un lot a un an pour donner signe de vie et récupérer le montant qui lui est dû.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.