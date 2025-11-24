Rappel important de yogourts à boire vendus partout au Québec – Vérifie ton frigo
Ton breuvage matinal pourrait comprendre des « matières étrangères ».
Si tu as l'habitude de prendre un yogourt à boire YOP comme collation rapide, il est temps de vérifier ton frigo : un rappel d'envergure nationale vient d'être émis. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a lancé un avis concernant plusieurs saveurs et formats de yogourts à boire YOP de marque Yoplait en raison de la présence possible de morceaux de plastique.
Le problème est sérieux : des morceaux de plastique pourraient se trouver dans les yogourts, ce qui représente un risque d'étouffement ou de blessure si tu les consommes. Bien qu'aucun cas de blessure n'ait été signalé pour le moment, mieux vaut prévenir que guérir!
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) procède actuellement à un rappel de yogourts YOP de Yoplait. ACIA
Quels produits sont concernés?
Pas moins de 18 produits différents sont visés par ce rappel. Que tu aies acheté un format individuel de 200 ml ou un multipack, vérifie bien les codes de produit. Voici la liste complète des yogourts YOP rappelés :
Formats individuels (200 ml) :
- Yogourt à boire YOP saveur de bleuet (CUP 0 56920 13027 3)
- Yogourt à boire YOP saveur de fraise (CUP 0 56920 13029 7)
- Yogourt à boire YOP saveur de fraise banane (CUP 0 56920 13019 8)
- Yogourt à boire YOP saveur de gâteau de fête (CUP 0 56920 13021 1)
- Yogourt à boire YOP saveur de vanille (CUP 0 56920 13026 6)
- Yogourt à boire YOP saveur de banane (CUP 0 56920 13642 8)
- Yogourt à boire YOP saveur de framboise (CUP 0 56920 13028 0)
- Yogourt à boire YOP saveur de pêche (CUP 0 56920 13022 8)
- Yogourt à boire YOP saveur de yuzu mandarine (CUP 0 56920 13031 0)
- Yogourt à boire YOP saveur de fruits tropicaux (CUP 0 56920 13025 9)
- Yogourt à boire YOP sirène saveur de mûre et carambole (CUP 0 56920 13499 8)
- Yogourt à boire YOP sans lactose saveur de fraise framboise (CUP 0 56920 13173 7)
- Yogourt à boire YOP sans lactose saveur de mangue (CUP 0 56920 13172 0)
Multipacks :
- Yogourt à boire YOP saveurs variées - fraise, vanille et fraise banane (15 x 200 mL, CUP 0 56920 12011 3)
- Yogourt à boire YOP saveur de fraise (6 x 200 mL, CUP 0 56920 13036 5)
- Yogourt à boire YOP saveur de fraise banane (6 x 200 mL, CUP 0 56920 13183 6)
- Yogourt à boire YOP saveurs variées - fraise banane, bleuet, fraise et framboise (12 x 200 mL, CUP 0 56920 13034 1)
- Yogourt à boire YOP saveurs fraise et vanille (12 x 200 mL, CUP 0 56920 13502 5)
Date de péremption concernée : Tous les produits ayant la mention « Meilleur avant jusqu'au 2026JA12 » inclusivement sont visés par le rappel.
Que dois-tu faire si tu as ces produits?
La consigne est claire : ne consomme pas ces yogourts si tu les as chez toi. Voici ce que l'ACIA recommande :
- Vérifie immédiatement ton réfrigérateur pour voir si tu possèdes l'un de ces produits
- Ne les consomme pas, ne les utilise pas et ne les sers pas
- Jette-les de façon sécuritaire ou rapporte-les au magasin où tu les as achetés pour obtenir un remboursement
- Ne les vends pas et ne les distribue pas non plus
L'ACIA précise qu'aucun cas de blessure n'a été signalé jusqu'à maintenant, mais il vaut mieux ne prendre aucun risque avec la présence potentielle de morceaux de plastique.
Un rappel qui touche tout le Canada
Ce rappel est de portée nationale, ce qui signifie que les produits ont été distribués partout au pays, y compris dans toutes les épiceries du Québec. Que tu aies acheté tes Yop chez Maxi, IGA, Metro, Provigo ou ailleurs, vérifie les codes de produit et les dates de péremption.
Pour plus de détails sur ce rappel ou pour toute question, tu peux consulter le site officiel de l'ACIA ou contacter le service à la clientèle de Yoplait.
