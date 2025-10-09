Les employé.e.s de Narcity révèlent leurs secrets : les petits plus qui changent tout sur ta commande chez McDo
Chaque astuce est alimentée par les agriculteurs canadien.ne.s. 😋🇨🇦
Le 12 octobre est la Journée nationale des agriculteurs, et c'est le moment idéal pour célébrer les agriculteur.trice.s et les fournisseur.euse.s à travers le pays, qui font en sorte que tu puisses déguster tes repas préférés, sans oublier ta commande habituelle chez McDonald's.
Depuis l'ouverture de son premier restaurant canadien en 1967 (qui existe toujours d’ailleurs, et est situé à Richmond, en Colombie-Britannique), McDonald's du Canada soutient les agriculteur.trice.s, les éleveur.euse.s et les communautés aux quatre coins du pays. Que ce soit du bœuf ou des pommes de terre canadiennes, ou encore des œufs qui proviennent de poules en liberté à 100 %, ou bien des produits laitiers, leur travail est à l'origine de chaque bouchée.
Quand un tel héritage est à l'origine d'un menu, il est tout naturel que les gens fassent preuve d’un peu de créativité. Sachant que chaque personne a une façon originale et unique de personnaliser son trio pour créer le repas parfait, l'équipe de Narcity a partagé ses façons originales de déguster ses repas préférés du menu McDonald's, et tu ne pourras pas t'empêcher de les essayer toi aussi !
Élargis ton monde de sauces
« Un Big Mac recouvert de sauce aigre-douce ! Ouvre-le, ajoute une couche de sauce aigre-douce, et trempe-le dans la sauce autant que nécessaire. »
« Je mets simplement de la sauce Big Mac sur tout. Junior au poulet ? Sauce Big Mac. Hamburger avec fromage ? Sauce Big Mac. Frites ? Sauce Big Mac. »
« Je trempe mes McCroquettes et mes frites dans du miel, toujours. Et une portion supplémentaire de sauce Big Mac pour tremper mes frites aussi. »
« Je commande toujours de la moutarde forte avec mes McCroquettes et on me regarde bizarrement. Aucune critique permise avant d’y avoir gouté ! »
Entre le bœuf 100 % canadien servi dans les sandwichs Big Mac et le poulet assaisonné élevé au Canada pour les Poulet McCroquettes à tremper dans du miel, tous ces ingrédients savoureux proviennent des agriculteur.trice.s et des éleveur.euse.s locaux.ales.
Tu ne peux pas te tromper en ajoutant des patates (frites ou hachées brunes) à ta commande
« J'aime bien prendre une patate hachée brune supplémentaire quand je commande le repas Saucisse McMuffin avec œuf. Une en accompagnement, et l'autre à mettre dans mon sandwich. »
« Mettre des frites DANS ton burger lol. »
« Il faut absolument que tu essayes de tremper tes frites dans le cornet à la vanille. C'est vraiment bon. »
De plus, lorsque tu commandes un McMuffin ou que tu ajoutes des frites à ton burger, les ingrédients proviennent d’entreprises canadiennes que tu retrouves probablement aussi dans ton propre panier d’épicerie, comme par exemple, certains des produits laitiers Saputo du Québec, des pommes de terre McCain de fermes locales situées dans plusieurs provinces canadiennes, dont le Nouveau-Brunswick, ou encore des œufs de poules élevées en liberté Burnbrae provenant de fermes partout au Canada, y compris en Ontario.
Trouve de nouvelles façons créatives de satisfaire ta dent sucrée
« Si j'ai envie d'une collation, je commande des tranches de pomme accompagnées d'une sauce au caramel. »
« Mon copain se commande toujours un lait ultra-frappé à la vanille ET un double espresso. Il les mélange ensuite pour obtenir une douce boisson glacée au café ! »
Non seulement cette dernière idée semble délicieuse, mais elle est d'autant plus agréable quand on sait que le lait provient d'éleveur.euse.s laitier.ère.s canadien.ne.s et que les grains de café sont torréfiés ici-même, au Canada.
Qu'il s'agisse de tremper des Poulet McCroquettes dans du miel, d'empiler des galettes de patates hachées brunes dans un McMuffin ou de recouvrir tout d'une couche de sauce Big Mac, ces astuces montrent à quel point commander chez McDo peut être amusant.
Chaque idée créative est possible grâce aux agriculteur.trice.s et aux éleveur.euse.s d'ici.
Quelle que soit l'astuce que tu décides d'essayer en premier, tu célèbres également le travail acharné des producteur.trice.s agricoles local.ales. À l'occasion de la Journée nationale des agriculteurs, le 12 octobre, essaye une nouvelle combinaison (ou deux!) chez McDonald's et rends hommage aux agriculteur.trice.s d’un peu partout au pays.