China's foreign minister Wang Yi set to meet Carney, Anand today

China's foreign minister Wang Yi in Ottawa today
China's foreign minister Wang Yi in Ottawa today
Canada's Minister of Foreign Affairs Anita Anand meets with Chinese Foreign Minister Wang Yi at the Great Hall of the People in Beijing, China on Thursday, Jan. 15, 2026.
THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick
Writer

China's foreign minister Wang Yi is in Ottawa today, the first such visit in a decade.

He is in Canada for a three-day trip that will include meetings with Foreign Affairs Minister Anita Anand and Prime Minister Mark Carney.

The prime minister visited China in January and met with President Xi Jinping.

Canada and China reached a preliminary trade deal after Carney's visit, when Beijing agreed to lower or eliminate some tariffs on Canadian agriculture products and Canada agreed to reduce tariffs on some Chinese electric vehicles.

On Thursday, Carney said the meetings in China were important because diplomatic relations had broken down, trade had been undermined by a series of tariffs and the relationship was "in need of a reset."

Wang and Anand are expected to discuss the recently updated Canada-China Strategic Partnership, trade, investment and global security, says a statement released by Anand's office last week.

This report by The Canadian Press was first published May 29, 2026.

By Catherine Morrison | Copyright 2026, The Canadian Press. All rights reserved.

CanadaNews
  • The Canadian Press

    The Canadian Press is Canada's trusted news source and leader in providing real-time, bilingual multimedia stories across print, broadcast and digital platforms. From breaking regional, national and international stories to the biggest events in politics, business, entertainment and lifestyle, The Canadian Press is there when it matters, giving Canadians an authentic, unbiased source, driven by truth, accuracy and timeliness.

Lotto Max winning numbers for Tuesday, May 26 are out and there's a $15 million jackpot

The jackpot has been won!

11 things you should absolutely never buy at Dollarama, from someone who learned the hard way

Save your money!

This Ontario village with powdery sand beaches was named among Canada's best spots to live

Pack your bags!

TTC is hiring for these jobs that pay up to $202,000 a year and $50 an hour

There are open positions in the trades.

7 things I honestly don't miss about Canada, after leaving for the USA

Hear me out...

Product recalls for vitamins, pizza, kettles and more have been issued at Costco recently

You might have these items at home.

Canada's US travel advisory was just updated — Here's what summer visitors should know

Heading stateside? Listen up! 👀