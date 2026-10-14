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Cette ville est le secret le mieux gardé pour une meilleure qualité de vie au Québec

Découvre comment Saguenay t'en donne plus pour ton temps (et ton argent).

Rivière et montagnes aux couleurs d’automne au Québec. Droite: Deux personnes marchant au bord de l’eau au coucher du soleil.

Paysage automnal dans les montagnes du Québec. Droite: Promenade au bord de l’eau au coucher du soleil.

Clément Proust | Pexels, Saguenay Capitale | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Que tu cherches l’endroit idéal pour poursuivre tes études, relever un nouveau défi professionnel ou simplement changer d’air, Saguenay pourrait bien t’offrir le milieu de vie que tu cherchais.

De toutes les villes où tu pourrais t'établir, Saguenay propose un équilibre rare entre carrière, qualité de vie et accès aux grands espaces. D’ailleurs, près de 500 personnes de plus ont choisi de s’installer au Saguenay–Lac-Saint-Jean en provenance d’autres régions du Québec en 2024-2025.

Entre une scène culturelle bien vivante, une offre gourmande qui met le terroir à l’honneur et un réseau de transport qui facilite les déplacements, tu passes moins de temps sur la route et plus de temps à profiter de ce qui compte vraiment.

Et quand l’envie de décrocher se fait sentir, la nature n’est jamais loin. Les parcs urbains, les réserves fauniques, les parcs nationaux et le fjord du Saguenay te permettent de t’évader en quelques minutes, en été comme en hiver.

Deux personnes d\u00e9gustent une cr\u00e8me glac\u00e9e devant une fontaine au Qu\u00e9bec. Pause crème glacée près d’une fontaine au Québec.Saguenay Capitale | Courtoisie

Puisque le coût de la vie y est plus abordable que dans plusieurs grands centres du Québec, tu en as plus pour ton argent et peux profiter d'un équilibre de vie plus riche. Le prix médian d’une maison y est près de la moitié de celui de Montréal, tandis que les loyers demeurent généralement plus accessibles qu’à Québec, Gatineau ou Montréal.

À Saguenay, la journée ne s’arrête pas forcément après le travail ou les cours. La proximité entre la ville, les activités et la nature permet plus facilement de voir des amis, sortir, bouger dehors ou simplement profiter de sa soirée sans avoir à tout planifier autour de longs déplacements.

Pour celles et ceux qui souhaitent y étudier, la ville propose aussi un parcours d’études complet, grâce au Cégep de Jonquière, au Cégep de Chicoutimi, à l’Université du Québec à Chicoutimi, ainsi qu’à plusieurs centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes.

Au fond, choisir Saguenay, c’est peut-être moins changer de vie que changer de rythme. Un endroit où tu peux continuer à voir grand tout en profitant d’un quotidien où le temps, la nature et les possibilités prennent toute leur place.

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