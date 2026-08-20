Violence à Saint-Michel : 2 meurtres et un policier blessé au couteau en 5 jours

Les cinq derniers jours ont été sanglants.

Voiture du SPVM.

Plusieurs actes de violence, dont deux meurtres, sont survenus en moins de 5 jours dans Saint-Michel à Montréal.

Service de police de la Ville de Montréal - SPVM | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Les derniers jours n’ont pas été de tout repos dans le quartier Saint-Michel, alors que deux féminicides et une altercation sanglante entre un homme et un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont survenus depuis samedi le 15 août dernier. Que s’est-il passé? On fait le point.

À lire également : Combien ça coûte vraiment, vivre à Montréal en 2026? On a fait les calculs pour toi

Une vague de violence s’est abattue sur l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en moins d'une semaine, une situation qui fait beaucoup réagir.

Le plus récent évènement est survenu ce mercredi 19 août dans un domicile de la 14e Avenue, près de l’avenue Émile-Journault. Le SPVM y a été appelé en milieu d’après-midi concernant une personne en bris de condition.

Lors de l’intervention, le suspect aurait blessé un policier à l’aide d’une arme blanche. Les forces de l’ordre auraient alors ouvert le feu et atteint l’homme par balle.

Puisqu’une personne a été blessée par un tir policier, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a été chargé de faire la lumière sur les circonstances ayant mené à l’intervention.

« Vu les circonstances de l’évènement, les services de soutien d’un corps de police ont été requis, soit la Sûreté du Québec », indique le BEI par communiqué. L’organisme a également précisé à Narcity Québec que le suspect atteint par balle était dans un état stable et que « sa vie n’est pas en danger ».

Deux féminicides en moins de trois jours

Lors de deux évènements distincts, deux femmes ont perdu la vie dans un contexte conjugal, les 15 et 17 août dernier.

Le 15 août, Leakkhena Seng, 44 ans, a été retrouvée sans vie près de la station Saint-Michel. Son conjoint de 51 ans et principal suspect est décédé des suites de ses blessures.

Deux jours plus tard, le 17 août, Kerline Jean, 41 ans, aurait été poignardée à mort devant ses enfants dans son appartement du quartier Saint-Michel. Ces deux décès portent à 13 le nombre de féminicides recensés au Québec depuis le début de l’année, et à 16 le nombre d’homicides à Montréal.

La Ville réagit

Dans un bref courriel envoyé à Narcity Québec , le conseiller municipal du district de Saint-Michel, Josué Corvil, a mentionné que les évènements des derniers jours sur son territoire « sont profondément préoccupants » et que ses pensées accompagnent les proches des victimes ainsi que le policier blessé.

« Face à la violence, notamment celle faite aux femmes, il faut renforcer la prévention, les ressources de première ligne et l’accompagnement des personnes à risque, a-t-il soutenu. Nous allons faire notre part à Montréal et travailler avec le gouvernement du Québec pour renforcer les ressources et mieux protéger les personnes vulnérables. »

Au moment d'écrire ces lignes, le ministère de la Sécurité intérieure du Québec n’avait pas répondu à nos demandes de commentaire sur la situation dans Saint-Michel.

From Your Site Articles
violences à montréal violence conjugale service de police de la ville de montréal féminicide
Montréal Canada Nouvelles Nouvelles Québec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Deux féminicides en moins de trois jours à Montréal : Voici ce qu'on sait

Les deux victimes ont été assassinées devant leur famille.

Tireur « armé et dangereux » abattu à Montréal : Voici tout ce qu'il faut savoir

Trois personnes, dont un policier, sont décédées.

Tuerie dans Côte-des-Neiges : Le SPVM dévoile l'identité du policier mort en service

Il n'avait que 34 ans.

«C'est un cauchemar» : Le chef du SPVM réagit à la fusillade et donne les derniers détails

On en sait plus sur la chronologie des événements.

100 000 $ pour retrouver Dylan Denis, le Québécois le plus recherché au Canada

Ouvre les yeux, il pourrait toujours se trouver dans le Grand Montréal. 👀

Big Brother Célébrités recrute des candidats du public pour 2027 dès maintenant

Le public entre dans la maison pour la première fois! 👀

La Garde côtière canadienne engage au Québec avec un sec. 5 et paye jusqu’à 95 704$ /an

Un bon salaire et des avantages sociaux intéressants!

Les 10 quartiers les plus cools au Canada sont révélés et deux sont au Québec

Le 514 et le 418 sont TRÈS bien représentés! 😍

Tous les féminicides survenus au Québec depuis le début de 2026 : Voici qui elles étaient

Elles étaient des mères, des amies, des filles...🕊️

Cet article pour la maison à 20% de rabais s'est vendu 12 700 fois en un mois sur Amazon

Il a l'impressionnante note de 4,5/5 étoiles basée sur près de 45 000 avis. 👀🔥

Voici la (très) longue liste de produits canadiens visés par les nouveaux tarifs américains

Ça va du miel jusqu'aux décorations de Noël... 🙃

7 prestations et crédits qui seront versés aux Québécois en septembre 2026

De quoi faciliter la rentrée, question budget. 💸

Le gouvernement doit près de 1,9 milliard $ aux Canadiens - Vérifie si un chèque t'attend

Plus de 10,8 millions de chèques attendent toujours preneur. 😳

Fermeture complète du pont Samuel-De Champlain vers la Rive-Sud ce week-end

Ça sent le trafic (et les sacres) sur les autres ponts! 😬