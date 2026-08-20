Violence à Saint-Michel : 2 meurtres et un policier blessé au couteau en 5 jours
Les cinq derniers jours ont été sanglants.
Les derniers jours n’ont pas été de tout repos dans le quartier Saint-Michel, alors que deux féminicides et une altercation sanglante entre un homme et un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sont survenus depuis samedi le 15 août dernier. Que s’est-il passé? On fait le point.
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Une vague de violence s’est abattue sur l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension en moins d'une semaine, une situation qui fait beaucoup réagir.
Le plus récent évènement est survenu ce mercredi 19 août dans un domicile de la 14e Avenue, près de l’avenue Émile-Journault. Le SPVM y a été appelé en milieu d’après-midi concernant une personne en bris de condition.
Lors de l’intervention, le suspect aurait blessé un policier à l’aide d’une arme blanche. Les forces de l’ordre auraient alors ouvert le feu et atteint l’homme par balle.
Puisqu’une personne a été blessée par un tir policier, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) a été chargé de faire la lumière sur les circonstances ayant mené à l’intervention.
« Vu les circonstances de l’évènement, les services de soutien d’un corps de police ont été requis, soit la Sûreté du Québec », indique le BEI par communiqué. L’organisme a également précisé à Narcity Québec que le suspect atteint par balle était dans un état stable et que « sa vie n’est pas en danger ».
Deux féminicides en moins de trois jours
Lors de deux évènements distincts, deux femmes ont perdu la vie dans un contexte conjugal, les 15 et 17 août dernier.
Le 15 août, Leakkhena Seng, 44 ans, a été retrouvée sans vie près de la station Saint-Michel. Son conjoint de 51 ans et principal suspect est décédé des suites de ses blessures.
Deux jours plus tard, le 17 août, Kerline Jean, 41 ans, aurait été poignardée à mort devant ses enfants dans son appartement du quartier Saint-Michel. Ces deux décès portent à 13 le nombre de féminicides recensés au Québec depuis le début de l’année, et à 16 le nombre d’homicides à Montréal.
La Ville réagit
Dans un bref courriel envoyé à Narcity Québec , le conseiller municipal du district de Saint-Michel, Josué Corvil, a mentionné que les évènements des derniers jours sur son territoire « sont profondément préoccupants » et que ses pensées accompagnent les proches des victimes ainsi que le policier blessé.
« Face à la violence, notamment celle faite aux femmes, il faut renforcer la prévention, les ressources de première ligne et l’accompagnement des personnes à risque, a-t-il soutenu. Nous allons faire notre part à Montréal et travailler avec le gouvernement du Québec pour renforcer les ressources et mieux protéger les personnes vulnérables. »
Au moment d'écrire ces lignes, le ministère de la Sécurité intérieure du Québec n’avait pas répondu à nos demandes de commentaire sur la situation dans Saint-Michel.