Former Chretien chief of staff Eddie Goldenberg has died
Former Chrétien aide Goldenberg dies
THE CANADIAN PRESS/Fred Chartrand
Writer
Jul 09, 2026, 11:52 AM
Jul 09, 2026, 11:49 AM
Eddie Goldenberg, who served as chief of staff to former prime minister Jean Chrétien has died at the age of 77.
A statement from Global Public Affairs CEO Randy Pettipas, where Goldenberg worked, says Goldenberg died "after a hard-fought battle with cancer."
More coming.
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