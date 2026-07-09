Former Chretien chief of staff Eddie Goldenberg has died

Former Chrétien aide Goldenberg dies
Former Chrétien aide Goldenberg dies
Eddie Goldenberg of Ottawa (left) shakes hands with Governor General David Johnston as he was invested as Member to the Order of Canada at a ceremony at Rideau Hall the official residence of the Governor General in Ottawa, Friday November 21, 2014 .
THE CANADIAN PRESS/Fred Chartrand
Writer

Eddie Goldenberg, who served as chief of staff to former prime minister Jean Chrétien has died at the age of 77. 

A statement from Global Public Affairs CEO Randy Pettipas, where Goldenberg worked, says Goldenberg died "after a hard-fought battle with cancer."

More coming. 

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