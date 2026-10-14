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Un nouveau centre sportif a été construit au Cégep Gérald-Godin et il est magnifique

Bonne nouvelle, tu peux le découvrir aux Portes ouvertes.

Nouveau centre sportif

Nouveau centre sportif

Charles & Annie Photographie | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

L’équilibre occupe une place importante dans bien des sphères de la vie. Si tu accordes autant d’importance à bouger qu’à étudier, Gérald-Godin est le cégep pour toi. Tu y trouveras un environnement qui te permet de développer ton plein potentiel, autant sur le plan physique qu’intellectuel.

L’établissement d'enseignement supérieur a d’ailleurs inauguré son nouveau centre sportif le mercredi 23 septembre dernier, offrant à sa communauté des installations modernes qui donnent un tout nouvel élan à la pratique du sport et à l’activité physique.

Que tu souhaites te joindre à une équipe sportive ou à la troupe de danse , t’entraîner en vue d’un événement ou simplement adopter de saines habitudes de vie, le centre sportif du Cégep Gérald-Godin propose désormais une variété d’espaces conçus pour se dépasser, se rassembler et prendre soin de sa santé.

Quand on entre dans le nouveau centre sportif, difficile de ne pas lever les yeux. Dans l’aire d’accueil baignée de lumière, une impressionnante structure de bronze flotte au-dessus de nos têtes. Intitulée Horizon, l’œuvre du sculpteur et artiste multidisciplinaire Patrick Bérubé semble déjà donner le ton : ici, on ouvre grand les possibilités.

Charles & Annie Photographie | Courtoisie

Et ce n’est que le début de la visite.

Les nouvelles installations comprennent une charmante salle de danse vitrée, une salle de musculation complète, ainsi qu'une salle d'entraînement fonctionnel modernisée. Bref, que tu sois du genre à soulever des poids, à danser, à courir sur un tapis ou à simplement avoir envie de bouger, il y a maintenant de l'espace pour toi.

En se promenant dans le nouveau centre sportif, pas de doute qu'on se trouve dans le domicile des Gladiateurs. Ces équipes sportives intercollégiales ont maintenant leur propre vestiaire, aménagé à leur image, tandis que les photos des athlètes habillent les murs et font rayonner celles et ceux qui portent fièrement les couleurs du Cégep. Si tu rêves d’enfiler l’uniforme des Gladiateurs, tu risques de t’y sentir rapidement chez toi.

Le projet ne se limite toutefois pas aux aspects pratiques d’un centre sportif. Une petite place publique a également été aménagée afin de créer un espace de détente, de rencontre et de rassemblement.

Parce que ton expérience collégiale ne devrait pas se résumer qu’aux cours, aux périodes de révision et aux examens, ces nouvelles installations t’offrent la chance de dépenser ton énergie et de socialiser sans avoir à quitter les prémisses de l’établissement.

Grâce à son nouveau centre sportif, le Cégep Gérald-Godin propose un environnement où l’activité physique et la vie étudiante occupent une place de choix. Tu peux découvrir ce magnifique campus, situé aux abords de la Rivière-des-Prairies, lors de la journée Portes ouvertes qui aura lieu le dimanche 1er novembre 2026, de 12 h à 16 h.

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