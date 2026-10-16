Un prisonnier du Québec s'est fait livrer du McDo et de l'alcool : Voici quoi savoir

Quand un « craving » dépasse les barreaux de pénitenciers.

Le pénitencier fédéral de Sainte-Anne-des-Plaines. Droite : un sac de livraison McDonald's.

Un prisonnier d'un prison du Québec a été surpris après s'être fait livrer du McDo et de l'alcool dans sa cellule.

Sénat du Canada, Nataly Mayak | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Une histoire rocambolesque s'est déroulée cette semaine au pénitencier fédéral de Sainte-Anne-des-Plaines, dans les Laurentides. Un prisonnier a été pris la main dans le sac après s'être fait livrer du McDonald's et de l'alcool par drone, directement à sa cellule. On te résume l'affaire.

À lire également : Quel est le salaire d’un agent correctionnel en 2026? Voici combien ça gagne vraiment

Une source anonyme a confirmé à Narcity Québec qu'un détenu du Centre régional de réception, situé sur la Rive-Nord de Montréal, a réussi à se faire livrer du McDo et de l'alcool dans la nuit de mercredi à jeudi.

« Lorsqu'un agent correctionnel a fait sa tournée, il a réalisé que le détenu était sous emprise de l'alcool. Il a aussi saisi du restant de Mcdonald's dans sa cellule », nous dit-on.

Il faut dire que les livraisons par drone sont courantes dans les pénitenciers fédéraux, soutient cette personne, qui a requis l'anonymat puisqu'elle n'est pas autorisée à s'exprimer auprès des médias sur le sujet.

« [On] dénonce depuis longtemps les lacunes au niveau de la sécurité concernant ce sujet. Nous ne savons pas pourquoi le système de détection des drones n'a pas fonctionné », indique-t-elle.

« Nous savons qu'il y a des failles au niveau de ce système ainsi que des caméras de surveillance et ces enjeux ont été soulevés avec Service correctionnel du Canada. »

Selon les médias de Québecor, qui ont été les premiers à rapporter la nouvelle, la livraison serait survenue dans l'Unité spéciale de détention, soit la section la plus sécurisée de l'établissement de Sainte-Anne-des-Plaines.

De son côté, Service correctionnel du Canada (SCC) a confirmé à Narcity Québec qu'une livraison « d'objets non autorisés » avait bel et bien eu lieu et que l'incident faisait actuellement l'objet d'une vérification.

« Toute tentative d'introduire des objets interdits ou non autorisés dans un établissement correctionnel, notamment à l'aide de drones, représente un risque pour la sécurité des établissements, du personnel, des détenus et du public », rappelle l'organisme fédéral par courriel.

Les personnes incarcérées prises en possession d'objets interdits ou qui en font le trafic à l'intérieur d'un établissement carcéral s'exposent à des mesures administratives, à des sanctions disciplinaires ou à des accusations criminelles, précise le SCC.

From Your Site Articles
prison au québecmcdonaldsmcdonald's canada
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Un froid hivernal s’installe ce week-end au Québec et jusqu’à 20 cm de neige sont prévus

Même tes citrouilles vont grelotter. 🎃🥶

Voici les 13 secteurs d’emploi les mieux payés au Québec en ce moment

Non, le numéro 1 n’est ni la médecine, le droit ou la finance. 💰

Voici les prévisions météo de chaque mois pour l'hiver 2026-2027 au Québec

Pour savoir quand sortir ta pelle... ou ton passeport. ❄️✈️

Augmentation de salaire : Voici les secteurs avec les plus grosses hausses prévues en 2027

Tu voudras peut-être revoir tes attentes salariales! 😬

On a comparé les prix des bonbons d'Halloween entre Costco et Walmart : Voici le gagnant

On a fait les calculs pour toi. 🎃

16 restos et épiceries à Montréal ont reçu jusqu'à 6 500 $ d'amendes du MAPAQ en septembre

Certains n'en sont pas à leur première sanction en 2026.

Devenir le 51e État des États-Unis : seule solution pour le Canada, répète Donald Trump

« Le Canada nous a toujours très maltraités, mais plus maintenant. »

Amélie d'OD révèle comment elle fait son fameux « slick back bun » parfait

Voici tous ses trucs!

Le ciné-parc de Saint-Eustache présente des films GRATUITS pour l'Halloween

Plusieurs activités 100 % gratuites sont aussi au programme!🔥 🍿

Rappels alimentaires importants : 17 produits visés au Québec — vérifie ton frigo

Ton plateau de fromages mérite une petite inspection. 😲