Monopoly chez McDonald's : Voici les vignettes les plus rares et ce qu'elles font gagner
La plus rare te paie le McDo à VIE! 🍟
Le jeu Monopoly est de retour chez McDonald's avec son édition Or, et ça veut dire que ton McMuffin du matin ou ta frite de fin de soirée pourrait te rapporter bien plus que des mains graisseuses. Du 29 septembre au 2 novembre 2026, chaque pièce de jeu collée sur les emballages participants (verres McCafé, boîtes de Big Mac, frites grand format, McCroquettes et plusieurs autres) cache deux vignettes, qui peuvent être instantanées ou à collectionner.
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Les vignettes instantanées te dévoilent ton prix dès que tu les détaches. Ça va d'une frite moyenne ou d'un muffin jusqu'à 10 000 $ en argent pour une poignée de personnes chanceuses. Les vignettes à collectionner, elles, affichent le nom d'une propriété, d'un aéroport ou, nouveauté cette année, d'une autoroute que tu retrouveras sur la planche de jeu. Il est intéressant de savoir également que tu n'as nécessairement besoin d'acheter quoi que ce soit : des pièces de jeu peuvent aussi être demandées par la poste jusqu'au 2 novembre.
La planche de jeu Monopoly chez McDonald’s 2026, édition Or, a quelques nouveautés cette année. mcdpromotion
Comme au vrai Monopoly, il faut réunir toutes les vignettes d'une même couleur pour former une combinaison gagnante et remporter l'un des 166 prix « Collectionnez pour gagner ». Comme ces récompenses sont offertes en très petite quantité, tu comprendras que certaines vignettes sont extrêmement rares.
On a donc classé les dix combinaisons de la plus difficile à la plus facile à compléter, selon les chances officielles établies au début du jeu. Oublie la Promenade et la place du Parc, c'est sur les autoroutes Sea to Sky et Transcan que tu veux mettre la main! À noter que tu as jusqu'au 23 novembre pour entrer tes codes dans l'appli.
Autoroute Sea to Sky (#827) et Autoroute Transcan (#828)
Chances de gagner : 1 sur 190 217 970
Prix : Nouveauté cette année, cette combinaison de seulement deux vignettes est la plus difficile à compléter, mais elle vient avec un prix de rêve pour les fans de Big Mac : du McDo pour la vie. Concrètement, ça représente deux visites de 15 $ par semaine pendant 25 ans, pour une valeur totale de 39 000 $. Tu recevrais une carte Or McDonald's chargée de 1 560 $ pour ta première année, puis le reste, soit 37 440 $, par chèque ou par virement. Il n'y a que trois prix en jeu.
Lac Louise (#803), Fleuve Mackenzie (#804) et Lac Athabasca (#805)
Chances de gagner : 1 sur 142 663 477
Prix : Ces trois vignettes te permettent de gagner l'un des quatre véhicules de l'entreprise québécoise BRP. Tu aurais le choix entre une motoneige Ski-Doo Expedition LE 2027, une motomarine Sea-Doo GTX 230, un VTT Can-Am Outlander ou une moto à trois roues Can-Am Ryker Sport 2026, d'une valeur de 15 214 à 22 094 $. La livraison se fait environ de dix à douze semaines après ton choix. À noter que les frais d'immatriculation, de permis et d'assurances restent à ta charge.
Aéroport de Montréal (#823), Aéroport de Toronto (#824), Aéroport d'Halifax (#825) et Aéroport de Vancouver (#826)
Chances de gagner : 1 sur 140 840 710
Prix : Remplaçant les fameux chemins de fer du Monopoly, les quatre vignettes « aéroport » te font gagner l'un des 14 voyages pour quatre personnes à Universal Orlando Resort, en Floride. Le prix comprend les billets d'avion aller-retour en classe économique à partir d'un aéroport canadien près de chez toi, le transport entre l'aéroport d'Orlando et le complexe, cinq jours et quatre nuits à l'hôtel Universal Terra Luna Resort ainsi que des laissez-passer de quatre jours pour Universal Studios Florida, Islands of Adventure, Epic Universe et le parc aquatique Volcano Bay. Le voyage, évalué à environ 8 430 $, doit être fait avant le 31 décembre 2027.
Parc provincial Algonquin (#815), Parc national Wapusk (#816) et Whistler (#817)
Chances de gagner : 1 sur 108 695 985
Prix : Si ta télé commence à dater, c'est ces trois vignettes que tu dois viser, car elles te donnent droit à une virée de magasinage de 5 000 $ chez Best Buy. Le montant est remis en cartes-cadeaux numériques (deux de 2 000 $ et une de 1 000 $) que tu peux utiliser en magasin ou en ligne, et elles n'expirent jamais. Seulement cinq prix sont offerts.
Colline Signal (#809), Peggys Cove (#810) et Tunnels de Moose Jaw (#811)
Chances de gagner : 1 sur 81 521 987
Prix : En 2023, c'était la combinaison la plus rare du jeu. Cette année, elle te fait gagner l'un des sept voyages pour quatre personnes au Kennedy Space Center Visitor Complex, en Floride, avec une journée d'entraînement d'astronaute (l'Astronaut Training Experience). Les billets d'avion, trois nuits d'hôtel, une carte prépayée pour les repas et le transport, l'admission de deux jours au complexe et un panier-cadeau de la boutique sont inclus, pour une valeur de 11 818 $. Le voyage doit avoir lieu au plus tard le 15 décembre 2027, mais pas entre le 20 décembre 2026 et le 4 janvier 2027.
Rocher Percé (#806), Miles Canyon (#807) et Havre de Lunenburg (#808)
Chances de gagner : 1 sur 57 065 391
Prix : Avis aux personnes qui ont besoin de renouveler leur garde-robe d'automne au complet : cette combinaison te fait gagner une carte-cadeau numérique Ardene de 5 000 $. Tu pourras la dépenser en magasin, sur le site Web ou dans l'appli Ardene, sans date limite. Il y a dix cartes à remporter.
Rue Robson (#818), Rue Sainte-Catherine (#819) et Portage et Memorial (#820)
Chances de gagner : 1 sur 54 347 993
Prix : Les fans de sport vont vouloir ces trois vignettes vertes, car elles donnent accès à l'une des dix boîtes mystère d'Autograph Authentic, Au menu : le maillot d'un athlète professionnel choisi au hasard, d'une valeur de 1 500 à 6 000 $, et trois autres articles.
Pont de la Confédération (#812), Île de Baffin (#813) et Baie de Fundy (#814)
Chances de gagner : 1 sur 20 372 502
Prix : Avec le prix de l'essence, cette combinaison est loin d'être à négliger. Elle te permet de remporter l'une des 100 cartes-cadeaux Couche-Tard de 750 $, que tu peux utiliser pour faire le plein ou pour tes achats en magasin dans les Couche-Tard et les Circle K du pays. La carte n'a pas de date d'expiration. Si tu habites loin d'une succursale, tu recevras plutôt une carte McDonald's de la même valeur.
Fairmont Le Château Frontenac (#821) et Chutes Niagara (#822)
Chances de gagner : 1 sur 17 760 823
Prix : Même si elle n'est pas la plus rare, c'est cette combinaison qui offre le prix le plus payant de ce classement. Elle donne accès à l'un des six prix Avion, qui t'offre le choix entre cinq millions de points Avion de la Banque Royale du Canada ou 50 000 $ en argent, versés par dépôt direct si tu as un compte RBC ou par chèque. La banque communiquera avec les personnes gagnantes en janvier 2027, et le chèque arrive environ de six à huit semaines après la vérification.
Canal Rideau (#801) et Colline du Parlement (#802)
Chances de gagner : 1 sur 15 223 563
Prix : C'est la combinaison la plus facile à compléter, mais pas la moins intéressante! Si tu réussis à réunir ces deux vignettes, c'est l'un des sept Nissan Kicks SV Privilège à traction intégrale, d'une valeur de 35 437 $, que tu pourrais gagner. Il te sera livré chez un concessionnaire près de chez toi au plus tard le 31 mars 2027, et c'est Nissan qui choisit la couleur. À noter que tu devras tout de même payer les frais d'immatriculation, d'assurances, de permis et les autres coûts liés à l'utilisation de ta nouvelle voiture.
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