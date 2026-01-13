McDonald's Canada gèle ses prix pendant 1 an et ça inclut des trios à 5 $ et du café à 1 $

Parce qu'en 2026, on a tous besoin d'un break sur le portefeuille. 🍟🍔

La devanture d'un McDonald's.

McDonald's Canada offre des trios à 5 $ et promet que le prix n'augmentera pas pendant un an.

Il n'y a pas que les hot-dogs du Costco qui nous font vivre le rêve avec leur politique de prix cette année. Alors que le coût de la vie continue de grimper un peu partout au pays, McDonald's du Canada vient d'annoncer une nouvelle qui va sûrement réjouir ton compte bancaire : le géant américain de la restauration rapide gèle le coût de certains trios à 5 $ (plus taxes, on est au Canada, quand même) pour une année entière, et ce, peu importe l'heure de la journée. En bonus? Le petit café McCafé reste fixé à 1 $, sans condition.

Un Trios McValeur.

Les Trios McValeur sont maintenant offerts à 5 $ plus taxes.
Une première en plus de 10 ans chez McDonald's

C'est la nouvelle PDG de McDonald's du Canada, Annemarie Swijtink, qui signe ce geste. Il s'agit de la première fois en plus d'une décennie que la chaîne prend un tel engagement public de stabilité des prix. L'objectif? Offrir une option abordable et constante aux Canadiens qui doivent jongler avec la hausse des prix au quotidien.

D'après un sondage Angus Reid réalisé fin novembre 2025, trois personnes sur cinq au Canada affirment que le coût de la vie est leur principale source d'inquiétude pour 2026.

McDonald's semble avoir entendu l'appel.

Qu'est-ce que tu peux manger pour 5 $?

Les Trios McValeur, disponibles toute la journée, incluent désormais des options déjeuner (jusqu'à 11 h), en plus des classiques du dîner et du souper.

Options déjeuner à 5 $ plus taxes :

  • Trio Saucisse McMuffin
  • Trio Saucisse McCrêpes
  • Trio Burrito-matin
  • Trio Bagel avec produit de fromage à la crème

Chaque trio comprend aussi des patates hachées brunes et un café petit format.

Options dîner et souper à 5 $ plus taxes :

  • Trio McDouble
  • Trio Junior au poulet
  • Trio Wrap-éclair au poulet

Tous servis avec des petites frites et une boisson gazeuse, petit format.

Ces promos sont offertes dans les 1 500 restaurants McDonald's au pays, que ce soit en salle ou au service au volant.

Café à 1 $ pour toute l'année

Depuis juillet 2024, McDonald's offre son petit café McCafé à 1 $ plus taxes malgré la hausse du prix du café sur le marché mondial. Et la bonne nouvelle, c'est que ce prix est maintenu pour toute l'année 2026, sans achat minimum requis.

McDo a aussi ajusté les prix de ses autres formats de café, avec une réduction moyenne de 30 %, ce qui n'est pas négligeable si tu carbures à la caféine. Ça, ça risque de détrôner le Tim Hortons au pays. (Le café du McDo est meilleur anyways, j'assume à 100%.)

Bref, avec la hausse du coût de pas mal tout, cette initiative tombe à point. Il est important de noter que ces promotions ne sont pas incluses en livraison.

Une p'tite nouveauté, tant qu'à être là

Et tant qu’à parler de McDonald's : il y a une nouveauté qui va faire fondre les fans de fromage. (Tu vois le jeu de mots?)

Même s’il n’est pas inclus dans la promo des trios à 5 $, le tout nouveau Double extra fromagé mérite clairement qu’on s’y attarde.

Ce burger décadent combine deux galettes de bœuf 100 % canadien, une sauce au fromage crémeuse, deux tranches de fromage fondant, des oignons croustillants et grillés, des cornichons et le tout est servi sur un pain aux graines de sésame.

Bref, ça donne le goût!


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

