Starbucks vient de sortir des boissons au « chocolat de Dubaï » et voici mon avis honnête
Si toi aussi tu capotes sur le chocolat de Dubaï, lis ça!
La pistache était absolument partout en 2025. Impossible de passer à côté de la fameuse barre de chocolat de Dubaï : une tablette de chocolat au lait garnie d'une crème onctueuse à la pistache et de kadaïf (ou kunafa), ces vermicelles de pâte phyllo croustillants qui ajoutent du croquant à chaque bouchée. Ce dessert décadent a conquis bien des coeurs (et estomacs) à travers le Québec. Et si tu fais partie des personnes qui ne peuvent résister à cette saveur riche et légèrement sucrée, tu vas être ravi.e d'apprendre que Starbucks revient en force avec plusieurs nouveautés qui s'en inspirent pour 2026.
Eh oui, le géant américain du café ramène son populaire latte à la pistache, mais ce n’est pas tout : cette année, on découvre aussi un cortado à la pistache, un café froid avec crème à la pistache, ainsi qu’un frappuccino à la pistache. Une belle variété pour les amateur.trice.s de café et de pistache.
Ce n’est pas fini : inspirée par la luxueuse tablette de chocolat Dubaï, l’enseigne propose aussi deux nouvelles boissons glacées : le Matcha glacé au chocolat Dubaï et le Moka glacé au chocolat Dubaï. Ces créations seront offertes dès le 6 janvier, pour une durée limitée.
Le matcha glacé au chocolat Dubaï en haut, le matcha glacé protéiné crème à la cassonade en bas, et le moka glacé au chocolat Dubaï à droite. @iza.bee | Narcity Québec
Mais est-ce que ça vaut vraiment le hype? J'ai goûté ces nouveautés pour toi et voici mon verdict.
Matcha glacé au chocolat Dubaï
Cette boisson combine un matcha non sucré de Starbucks avec de la sauce à la pistache, du lait et de la glace, le tout couronné d’une mousse froide au chocolat et d’une garniture au beurre de noisette salé.
Personnellement, j’aime le matcha, mais je n’en commande pas souvent. Le café reste mon choix numéro un. Cela dit, cette boisson m’a agréablement surprise et pourrait chambouler mes habitudes de consommation. On goûte bien le matcha, sans qu’il soit trop prononcé ni amer. Le chocolat vient adoucir l’ensemble de façon équilibrée.
Est-ce qu’on goûte beaucoup la pistache? Pas tant. C'est très subtil. Est-ce que ça dérange? Pas du tout.
La vraie star ici, c’est la mousse au chocolat. Elle est tout simplement délicieuse, et la garniture au beurre de noisette salé ajoute une touche exquise qui élève le tout. Un petit chef-d’œuvre sucré-salé.
Bref, je ne commencerais peut-être pas mes journées avec cette boisson, car elle est assez sucrée, mais c’est une parfaite « boisson dessert ». Idéale pour un petit boost d’énergie après le dîner ou pour se gâter la fin de semaine.
Ma note : 9,4/10
Moka glacé au chocolat Dubaï
Cette version propose un espresso Starbucks agrémenté de sauce moka et de lait, servi sur glace avec une mousse froide à la crème de pistache et la fameuse garniture au beurre de noisette salé.
Le résultat? Un moka classique, bien exécuté, rehaussé par une mousse tout simplement délectable avec une garniture au beurre noisette qui offre encore une fois ce contraste sucré-salé franchement réussi. Sincèrement, je mettrais cette mousse sur toutes mes boissons pour le reste de mes jours et vivrais une vie très heureuse.
Le goût de pistache est présent, mais encore une fois, il reste discret. Personnellement, j’aurais aimé qu’il soit un peu plus prononcé.
La vraie surprise? En dehors de la mousse, la boisson n’est pas trop sucrée. Rien à voir avec certaines boissons des Fêtes qui goûtent carrément le dessert. Le chocolat est riche, bien chocolaté, avec une légère amertume rappelant celle du chocolat noir. C’est subtil, mais ça fait toute la différence et ça rappelle vraiment le chocolat de Dubaï qui n'est pas trop sucré.
Ma note : 8,5/10
Autres nouveautés à découvrir...ou pas, ça dépend
Starbucks a aussi lancé de nouvelles options protéinées.
Matcha glacé protéiné crème à la cassonade
C'est un délice. La boisson en tant que telle goûte le matcha régulier avec une petite touche veloutée et légèrement sucrée. Mais la mousse froide protéinée à la cassonade? OMG. Ultra riche, sucrée mais pas trop, avec 24 grammes de protéines dans un format Grande. Un incontournable. Encore une fois, je me suis surprise à tripper sur un matcha.
Ma note : 9/10
Latte protéiné au caramel
Je vais être honnête : celui-là, je ne l'ai pas du tout aimé. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette boisson, parce que tout ce qui est caramélisé du Starbucks est généralement délicieux... mais j'ai trouvé qu'elle avait un arrière-goût étrange, presque de cendrier. Désolée Starbucks, mais c'est un non pour moi : ça m'a rappelé le café de Dunkin' Donuts.
Ma note : 3/10
Les boissons sont chez Starbucks pour un temps limité. Je te laisse te faire ta propre opinion!
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.