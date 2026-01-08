Assiste au match Canadiens contre les Rangers à NYC grâce au Voyage de la rivalité Molson
Billets pour le match, vols, accès aux coulisses et plus encore sont à gagner. 🗽
Si tu as déjà rêvé d’emmener ta passion pour le Tricolore sur la route, ce concours est tout simplement incontournable.
Cette saison, Molson offre aux partisan.ne.s des Canadiens la chance de gagner leur place au légendaire Voyage de la rivalité Molson : une expérience de hockey sans pareil et impossible à acheter.
Cinq heureux.ses gagnant.e.s et la personne de leur choix s’envoleront de Montréal vers New York du 1 au 3 avril 2026 pour assister au match du Tricolore contre son équipe rivale historique, les Rangers de New York, au mythique Madison Square Garden.
Et le prix va bien au-delà des billets de match. Le lot couvre aussi des vols, deux nuits à l’hôtel, des repas et breuvages payés, un accès exclusif aux coulisses de l’aréna, de la marchandise officielle de l’équipe et des moments surprises conçus spécialement pour les fans les plus passionné.e.s des Canadiens (comme toi).
Imagine-toi en train d’encourager le Tricolore dans les gradins, plongé.e dans l’ambiance électrisante du Madison Square Garden, en sachant que tu vis un moment de hockey sans pareil.
Plus qu’un simple voyage, c’est une escapade entièrement portée par la rivalité, conçue pour celles et ceux qui ont le bleu-blanc-rouge tatoué sur le cœur. Alors, si tu rêves de voir le Tricolore sur la route (surtout dans une ville comme New York, où l’énergie et la rivalité sont à leur comble), c’est le moment de tenter ta chance.
Il existe quand même quelques conditions : tu dois avoir 21 ans ou plus, être légalement autorisé.e à voyager aux États-Unis et être prêt.e à tenter ta chance pour ce prix inouï.
Le Tricolore sur la route vers New York. Toi, assis.e dans les gradins avec ta.on meilleur.e complice. Si ces mots seuls te donnent des frissons, ne tarde pas à t’inscrire pour gagner ta place à bord du Voyage de la rivalité Molson.