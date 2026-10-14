Tu peux avoir un rabais de 10 ¢/litre dans ces stations-service au Québec ce jeudi

C'est le temps de faire le plein! 😮

Une station-service Couche-Tard au Québec.

La Journée Essence en folie est de retour chez Couche-Tard ce 15 octobre, mais ça dure quelques heures seulement.

Couche-Tard | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Si ton réservoir est bientôt dû pour un plein, ça vaut la peine d’attendre jusqu'à jeudi après-midi. Couche-Tard ramène sa Journée Essence en folie ce jeudi 15 octobre 2026, avec dix cents de moins sur chaque litre d’essence dans ses stations participantes au Québec.

À lire également : Essence au Québec : Cette nouvelle appli te montre où aller pour économiser

L’entreprise a confirmé le retour de l’événement dans un communiqué diffusé ce mercredi 14 octobre. La dernière édition remontait au 21 mai, alors que le litre dépassait déjà les 2 $ dans la majorité des stations du Grand Montréal. Cinq mois plus tard, la situation n’a pas vraiment changé : le prix de l’essence frôle ou franchit encore la barre des 2 $ dans la plupart des régions du Québec, selon les données de la Régie de l’énergie.

Attention, le rabais ne dure pas toute la journée. Il s’applique seulement de 15 h à 19 h, heure locale, alors ça vaut la peine d’arrêter à la pompe en revenant du travail.

Côté logistique, c’est plutôt simple : tu n’as rien à présenter à la caisse. Le prix affiché sur la pompe tiendra déjà compte de la réduction pendant ces quatre heures. Concrètement, pour un plein de 50 litres, ça représente 5 $ de moins sur ta facture.

Quelques détails à garder en tête, par contre. L’offre est valide jusqu’à épuisement de l’essence disponible en station et ne peut pas être jumelée à une autre promotion. Couche-Tard se garde aussi la possibilité de modifier l’heure de départ de l’opération. Si ça arrive, la réduction sera calculée à partir du dernier prix affiché dans la station juste avant le coup d’envoi.

Selon Stéphane Trudel, vice-président principal des opérations chez Alimentation Couche-Tard, l’idée est de permettre aux automobilistes d’économiser un peu pendant leur arrêt habituel à la pompe : « Notre objectif est de faciliter un peu la vie sur la route, car nous savons que chaque trajet compte. »

Pour savoir quelle succursale participe près de chez toi, tu peux consulter l’outil de recherche de magasins sur le site de Couche-Tard.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.
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Tu peux sauver 10 cents par litre chez Couche-Tard durant la Journée Essence en folie

Ajoute le 21 mai de 15 h à 19 h à ton agenda pour ta prochaine visite à la pompe chez Couche-Tard.

Tu peux avoir un rabais de 0,10 $ sur l'essence dans ces stations-service au Québec demain

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