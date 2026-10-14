Tu peux avoir un rabais de 10 ¢/litre dans ces stations-service au Québec ce jeudi
C'est le temps de faire le plein! 😮
Si ton réservoir est bientôt dû pour un plein, ça vaut la peine d’attendre jusqu'à jeudi après-midi. Couche-Tard ramène sa Journée Essence en folie ce jeudi 15 octobre 2026, avec dix cents de moins sur chaque litre d’essence dans ses stations participantes au Québec.
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L’entreprise a confirmé le retour de l’événement dans un communiqué diffusé ce mercredi 14 octobre. La dernière édition remontait au 21 mai, alors que le litre dépassait déjà les 2 $ dans la majorité des stations du Grand Montréal. Cinq mois plus tard, la situation n’a pas vraiment changé : le prix de l’essence frôle ou franchit encore la barre des 2 $ dans la plupart des régions du Québec, selon les données de la Régie de l’énergie.
Attention, le rabais ne dure pas toute la journée. Il s’applique seulement de 15 h à 19 h, heure locale, alors ça vaut la peine d’arrêter à la pompe en revenant du travail.
Côté logistique, c’est plutôt simple : tu n’as rien à présenter à la caisse. Le prix affiché sur la pompe tiendra déjà compte de la réduction pendant ces quatre heures. Concrètement, pour un plein de 50 litres, ça représente 5 $ de moins sur ta facture.
Quelques détails à garder en tête, par contre. L’offre est valide jusqu’à épuisement de l’essence disponible en station et ne peut pas être jumelée à une autre promotion. Couche-Tard se garde aussi la possibilité de modifier l’heure de départ de l’opération. Si ça arrive, la réduction sera calculée à partir du dernier prix affiché dans la station juste avant le coup d’envoi.
Selon Stéphane Trudel, vice-président principal des opérations chez Alimentation Couche-Tard, l’idée est de permettre aux automobilistes d’économiser un peu pendant leur arrêt habituel à la pompe : « Notre objectif est de faciliter un peu la vie sur la route, car nous savons que chaque trajet compte. »
Pour savoir quelle succursale participe près de chez toi, tu peux consulter l’outil de recherche de magasins sur le site de Couche-Tard.
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