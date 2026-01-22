Advertisement Content

Ces petits électros de cuisine transformeront tes snacks de match en vrais délices

Oublie les chips et la salsa, ces gadgets rendent tes grignotines beaucoup plus cool.

Soirée télé entre amis avec des collations. Droite: Amis assis sur un canapé partageant des collations pendant une soirée télé.

Pizza maison cuite dans un four à pizza de comptoir. Droite: Pizza fraîchement cuite sortant d’un four à pizza de comptoir dans une cuisine moderne.

Les collations pour les soirées télé commencent souvent avec de bonnes intentions… mais finissent par se limiter à quelques bols de chips quand le four est plein et que le temps presse.

Heureusement, améliorer tes snacks ne veut pas dire plus de travail. Les bons petits électros de cuisine peuvent t’aider à en faire plus avec moins d’efforts : libérer de l’espace dans le four, gagner du temps de préparation ou laisser les plats cuire pendant que tu t’occupes de tes invité·e·s.

En tant que destination de choix pour le top de la techno, Best Buy Canada propose une gamme de petits électroménagers de cuisine qui rendent la préparation de snacks beaucoup plus facile, que tu planifies à l’avance ou que tu improvises à la dernière minute.

Des fours de comptoir compacts aux mixeurs et autocuiseurs, ces outils te permettent de rehausser tes soirées télé sans te compliquer la vie.

Ce four grille-pain intelligent : plus d’espace pour réchauffer tes snacks

Four de comptoir Breville en acier inoxydable avec commandes num\u00e9riques et multiples modes de cuisson. Four intelligent Breville pour cuire, griller et rôtir avec précision.Courtoisie de Best Buy Canada

Ton four principal est vite rempli quand tout doit être chaud en même temps. Le four grille-pain à convection Smart Oven Pro de Breville te donne plus d’espace pour cuire, rôtir ou réchauffer tes snacks. Fini les plats surgelés, tout reste chaud sans stress.

Ce robot culinaire : des snacks simples qui deviennent impressionnants

Robot culinaire KitchenAid rouge avec bol transparent et commandes de vitesse int\u00e9gr\u00e9es. Robot culinaire KitchenAid polyvalent pour hacher, trancher et préparer facilement.Courtoisie de Best Buy Canada

C’est souvent pour éviter de couper les ingrédients que les idées de collations restent simples. Le robot culinaire de KitchenAid accélère la préparation de salsa fraîche, de fromage râpé ou de légumes tranchés. Ces petits gestes font toute la différence sur ta table de grignotines.

Ce mélangeur : sauces rapides pour des grignotines parfaites

M\u00e9langeur Blendtec professionnel avec pichet transparent et base noire haute puissance. Mélangeur Blendtec haute performance pour smoothies, soupes et recettes maison.Courtoisie de Best Buy Canada

Les meilleurs snacks commencent souvent par de bonnes sauces. Le mélangeur de comptoir Total Blender de Blendtec permet de préparer rapidement guacamole, houmous ou salsa. Garnir ta table n'aura jamais été aussi facile.

Cet autocuiseur : plats réconfortants qui se cuisinent tout seuls

Autocuiseur Instant Pot intelligent avec \u00e9cran num\u00e9rique et application mobile de recettes. Instant Pot multifonction connecté pour des repas rapides et faciles au quotidien.Courtoisie de Best Buy Canada

Les repas chauds à partager sont parfaits pour les soirées télé, surtout s’ils cuisinent en arrière-plan. L’autocuiseur 10-en-1 Wi-Fi Pro Plus d'Instant Pot permet de préparer à l’avance des plats comme le chili et de les laisser cuire pendant que tu profites de tes invité·e·s.

Ce four à pizza : des snacks qui deviennent un moment ludique

Four \u00e0 pizza Bella Pro en acier inoxydable avec r\u00e9glage de temp\u00e9rature et minuterie int\u00e9gr\u00e9e. Four à pizza compact Bella Pro pour des pizzas maison croustillantes en quelques minutes.Courtoisie de Best Buy Canada

Quand le menu devient interactif, tout le monde s’en souvient. Le four à pizza de 12 po Pro Blaze de Bella permet à chacun·e de personnaliser sa pizza et de garder les pointes chaudes tout au long de la soirée. Une façon simple d’impressionner sans planification supplémentaire.

Avec sa vaste sélection de produits techno et d'articles essentiels pour la maison, Best Buy Canada te permet de trouver facilement les appareils qui conviennent à ton espace, ton menu et ton style d’accueil.

Que tu sois du genre à planifier à l'avance ou que tu fasses tes achats à la dernière minute, tu peux trouver tout ce dont tu as besoin en ligne ou en magasin, et profiter du ramassage rapide disponible en moins d'une heure.

