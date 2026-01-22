Ces petits électros de cuisine transformeront tes snacks de match en vrais délices
Oublie les chips et la salsa, ces gadgets rendent tes grignotines beaucoup plus cool.
Les collations pour les soirées télé commencent souvent avec de bonnes intentions… mais finissent par se limiter à quelques bols de chips quand le four est plein et que le temps presse.
Heureusement, améliorer tes snacks ne veut pas dire plus de travail. Les bons petits électros de cuisine peuvent t’aider à en faire plus avec moins d’efforts : libérer de l’espace dans le four, gagner du temps de préparation ou laisser les plats cuire pendant que tu t’occupes de tes invité·e·s.
En tant que destination de choix pour le top de la techno, Best Buy Canada propose une gamme de petits électroménagers de cuisine qui rendent la préparation de snacks beaucoup plus facile, que tu planifies à l’avance ou que tu improvises à la dernière minute.
Des fours de comptoir compacts aux mixeurs et autocuiseurs, ces outils te permettent de rehausser tes soirées télé sans te compliquer la vie.
Ce four grille-pain intelligent : plus d’espace pour réchauffer tes snacks
Four intelligent Breville pour cuire, griller et rôtir avec précision.Courtoisie de Best Buy Canada
Ton four principal est vite rempli quand tout doit être chaud en même temps. Le four grille-pain à convection Smart Oven Pro de Breville te donne plus d’espace pour cuire, rôtir ou réchauffer tes snacks. Fini les plats surgelés, tout reste chaud sans stress.
Disponible chez Best Buy Canada
Ce robot culinaire : des snacks simples qui deviennent impressionnants
Robot culinaire KitchenAid polyvalent pour hacher, trancher et préparer facilement.Courtoisie de Best Buy Canada
C’est souvent pour éviter de couper les ingrédients que les idées de collations restent simples. Le robot culinaire de KitchenAid accélère la préparation de salsa fraîche, de fromage râpé ou de légumes tranchés. Ces petits gestes font toute la différence sur ta table de grignotines.
Disponible chez Best Buy Canada
Ce mélangeur : sauces rapides pour des grignotines parfaites
Mélangeur Blendtec haute performance pour smoothies, soupes et recettes maison.Courtoisie de Best Buy Canada
Les meilleurs snacks commencent souvent par de bonnes sauces. Le mélangeur de comptoir Total Blender de Blendtec permet de préparer rapidement guacamole, houmous ou salsa. Garnir ta table n'aura jamais été aussi facile.
Disponible chez Best Buy Canada
Cet autocuiseur : plats réconfortants qui se cuisinent tout seuls
Instant Pot multifonction connecté pour des repas rapides et faciles au quotidien.Courtoisie de Best Buy Canada
Les repas chauds à partager sont parfaits pour les soirées télé, surtout s’ils cuisinent en arrière-plan. L’autocuiseur 10-en-1 Wi-Fi Pro Plus d'Instant Pot permet de préparer à l’avance des plats comme le chili et de les laisser cuire pendant que tu profites de tes invité·e·s.
Disponible sur Best Buy Canada
Ce four à pizza : des snacks qui deviennent un moment ludique
Four à pizza compact Bella Pro pour des pizzas maison croustillantes en quelques minutes.Courtoisie de Best Buy Canada
Quand le menu devient interactif, tout le monde s’en souvient. Le four à pizza de 12 po Pro Blaze de Bella permet à chacun·e de personnaliser sa pizza et de garder les pointes chaudes tout au long de la soirée. Une façon simple d’impressionner sans planification supplémentaire.
Disponible chez Best Buy Canada
