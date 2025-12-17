Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
Advertisement Content

Les fans des Canadiens peuvent gagner des billets GRATUITS au party d'avant-match le 20 décembre

N'oublie pas d'inscrire toutes les dates des Samedis FANatiques Molson à ton agenda!

Canettes Molson Export édition Canadiens de Montréal. Droite: Murale des Canadiens de Montréal sur le Centre Bell.

Molson Export aux couleurs des Canadiens de Montréal. Droite: Murale des Canadiens au Centre Bell.

@molsonquebec | Instagram, Meunierd | Dreamstime
Rédactrice pigiste, Studio

Se rendre dans un bar pour assister à un match des Canadiens est un rite de passage pour tout.e Montréalais.e, et lorsqu'il s'agit d'une fête Samedis FANatiques Molson, les fans ont encore plus de raisons de sortir célébrer.

Une fois par mois, Molson s'associe à un bar local situé à quelques pas du Centre Bell pour organiser la fête d'avant-match ultime, avec des jeux-questionnaires et des prix à gagner, de 16 h à 18 h.

De plus, l'excitation monte d'un cran avec un cadeau spécial : un.e invité.e chanceux.se aura l'occasion de participer à l'activation Tirs d'élite Molson sur la glace du Centre Bell lors du deuxième entracte, et cinq autres gagnant.e.s remporteront des paires de billets pour le match des Canadiens ce soir-là.

Oui, tu as bien lu : finis ton verre et attrape ton manteau, car tu dois te rendre au Centre Bell pour passer le reste de ta soirée en plein cœur de l'action!

Et même si tu n'obtiens pas de billets, la fête se poursuit au bar où tu peux regarder le match sur grand écran, te procurer un souvenir de l'événement et mettre la main sur l'un des nombreux autres prix à remporter. Ensuite, après le match, tu seras déjà prêt.e pour les festivités d'après-match.

La prochaine fête Samedis FANatiques Molson aura lieu le 20 décembre au Château Champlain, alors que les Canadiens de Montréal affronteront les Penguins de Pittsburgh.

L'événement suivant aura lieu le 28 février au Bar La Maisonnée, et un autre est déjà annoncé pour le 11 avril au Trois Monkeys. Le lieu du 21 mars reste à confirmer, mais tu peux rester à l'affût de tous les prochains Samedis FANatiques Molson au programme ici.

MTL Blog ne cautionne pas la consommation excessive d'alcool. Si tu consommes de l'alcool, fais-le de manière responsable et uniquement si tu as l'âge légal.

MontréalCanadaChoses à faireChoses à faireQuébec

Citoyenneté canadienne : Un changement majeur entre en vigueur et voici comment appliquer

Qui sait, peut-être es-tu déjà Canadien sans le savoir! 👀🇨🇦

Hydro-Québec cherche plein d'employés pour 2026 et les avantages sont impressionnants

Quatre semaines de vacances et plus encore!

La hausse des loyers va être mieux réglementée dès 2026 - Voici comment ça t'impactera

Fini, les suggestions de hausses de 5,9 % du Tribunal administratif du logement?

Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 814 $ versés très bientôt à des milliers de Québécois

Une prestation qui est toujours la bienvenue, surtout en fin d'année.💰

Liquidation Marie va lancer une plateforme d'achats en ligne - Voici quoi savoir

Commander ton épicerie à petit prix? OUI!

La téléréalité « Les Traîtres » recrute des candidats du public : voici quoi savoir

Es-tu game? 👀🔥

6 prestations et crédits d'impôt pour les familles ou nouveaux parents au Québec en 2026

Ça coûte cher, fonder une famille! 👨🏽🍼

12 idées-cadeaux de Noël pour impressionner la personne qui a déjà tout

Pour une surprise qui fait plaisir à tout coup!

23 restos de la Rive-Sud de Montréal qui ont reçu jusqu'à 10 000$ d’amendes du MAPAQ en 2025

Certains restaurants se sont retrouvés devant les tribunaux plus d’une fois cette année. 🫠

STM : Le métro de Montréal sera ouvert plus tard le 31 décembre et voici l'horaire

Non, la grève n'affectera pas tes déplacements en métro.