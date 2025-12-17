Les fans des Canadiens peuvent gagner des billets GRATUITS au party d'avant-match le 20 décembre
N'oublie pas d'inscrire toutes les dates des Samedis FANatiques Molson à ton agenda!
Se rendre dans un bar pour assister à un match des Canadiens est un rite de passage pour tout.e Montréalais.e, et lorsqu'il s'agit d'une fête Samedis FANatiques Molson, les fans ont encore plus de raisons de sortir célébrer.
Une fois par mois, Molson s'associe à un bar local situé à quelques pas du Centre Bell pour organiser la fête d'avant-match ultime, avec des jeux-questionnaires et des prix à gagner, de 16 h à 18 h.
De plus, l'excitation monte d'un cran avec un cadeau spécial : un.e invité.e chanceux.se aura l'occasion de participer à l'activation Tirs d'élite Molson sur la glace du Centre Bell lors du deuxième entracte, et cinq autres gagnant.e.s remporteront des paires de billets pour le match des Canadiens ce soir-là.
Oui, tu as bien lu : finis ton verre et attrape ton manteau, car tu dois te rendre au Centre Bell pour passer le reste de ta soirée en plein cœur de l'action!
Et même si tu n'obtiens pas de billets, la fête se poursuit au bar où tu peux regarder le match sur grand écran, te procurer un souvenir de l'événement et mettre la main sur l'un des nombreux autres prix à remporter. Ensuite, après le match, tu seras déjà prêt.e pour les festivités d'après-match.
La prochaine fête Samedis FANatiques Molson aura lieu le 20 décembre au Château Champlain, alors que les Canadiens de Montréal affronteront les Penguins de Pittsburgh.
L'événement suivant aura lieu le 28 février au Bar La Maisonnée, et un autre est déjà annoncé pour le 11 avril au Trois Monkeys. Le lieu du 21 mars reste à confirmer, mais tu peux rester à l'affût de tous les prochains Samedis FANatiques Molson au programme ici.
MTL Blog ne cautionne pas la consommation excessive d'alcool. Si tu consommes de l'alcool, fais-le de manière responsable et uniquement si tu as l'âge légal.