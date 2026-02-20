Advertisement Content

Caufield, Hutson et d'autres étoiles des Canadiens participent à un duel épique le 22 février

La vitesse, l'habileté et le talent des joueurs feront vibrer le Centre Bell.

Écran géant du Centre Bell affichant le Concours d’habiletés des Canadiens de Montréal avec RONA. Droite: Cole Caufield des Canadiens de Montréal effectuant un parcours d’agilité entre des cônes RONA sur la glace du Centre Bell.

Centre Bell Droite : Cole Caufield

Canadiens de Montréal | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

T'es-tu déjà demandé comment ton joueur préféré des Canadiens de Montréal se classe par rapport à ses coéquipiers? Voici ta chance de les voir briller lors du Concours d'habiletés des Canadiens présenté par RONA, une démonstration épique du talent des joueurs du Tricolore.

Le 22 février 2026, tes joueurs préférés s'affronteront sur la glace dans une série de défis afin de déterminer le grand champion parmi les meilleurs (des meilleurs) dans cinq disciplines impressionnantes : patineur le plus rapide, relais, tir de précision, tir le plus puissant et tirs de barrage.

En tant que partenaire, RONA s'engage à inspirer et à soutenir la prochaine génération de stars du hockey. Le programme des Recrues RONA parraine 150 équipes de hockey junior, composées des enfants et petits-enfants des employé.e.s de la chaîne de quincaillerie, en les aidant à se procurer l'équipement nécessaire et à couvrir les coûts liés à la poursuite de leurs rêves dans le hockey.

Juraj Slafkovsk\u00fd des Canadiens de Montr\u00e9al sur la glace entre des c\u00f4nes RONA. Juraj Slafkovský participe au concours d'habiletés au Centre Bell. Canadiens de Montréal | Courtoisie

Il y a également des rumeurs concernant la présence d'un invité surprise spécial lors du concours d'habiletés, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. Et puisque certaines sections de panneaux vitrés seront retirées pour l'occasion, tu seras plus près que jamais de tes idoles alors qu'elles démontreront les habiletés qui font d'elles des superstars.

Concours d'habiletés des Canadiens présenté par RONA

Quand : 13 h, dimanche 22 février 2026

Adresse : Centre Bell – 1909, av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC

Concours d'habiletés des Canadiens présenté par RONA

MontréalCanadaChoses à faireChoses à faireQuébec

73 % des athlètes canadiens qui participent aux JO 2026 viennent de ces 3 provinces

En tout cas, il y aura pas mal de Québécois à Milan-Cortina!😏

Le Canadien de Montréal révèle son nouveau centre de glace et les réactions sont unanimes

Gros changement à la veille du début de la saison! 😍

Toutes les médailles du Canada aux Jeux olympiques de Milan-Cortina jusqu'à maintenant

Le pays de l'érable a maintenant QUATRE médailles d'OR!🥇🇨🇦

Ces 4 Québécois compétitionnent aux JO de Milan-Cortina 2026, mais pas pour le Canada

Quand tu peux magasiner ton équipe olympique! 🤯

Ce produit de beauté est le vendeur #1 sur Amazon et Costco l’offre pour 29 % moins cher

À toi la bonne aubaine!

Tu peux réclamer jusqu’à 100 $ si tu as acheté des cartes de crédit prépayées au Québec

Même pas besoin de reçu!

Où acheter une maison pas chère en 2026? 9 villes du Québec parmi un top 10 canadien

La #1 n’est pas au bout du monde, elle est dans les Laurentides.👀

8 prestations et crédits d’impôt versés aux Québécois en mars 2026

De l’argent qui tombe (presque) du ciel!

Une 5e grève à la STM pourrait perturber tes déplacements en mars : Voici quoi savoir

Les pourparlers seraient dans un cul-de-sac...

Statistique Canada embauche et offre jusqu’à 61 761 $ par année sans exiger de diplôme

Pas de diplôme? Pas de problème! Il y a des postes dans une soixantaine de villes.

Sécurité de la vieillesse : Un dépôt allant jusqu'à 816 $ arrive très bientôt au Québec

À point pour arrondir ta fin du mois!

7 activités entre 0 $ et 5 $ pour profiter de ton week-end à Montréal sans te ruiner

Oui, on te dit comment manger des pâtes gratuitement!

Cette friperie à Montréal offre des morceaux de marque à petits prix

Ton nouveau « spot » de trouvailles de marque t'attend!

Voici combien d'heures tu dois travailler à Montréal pour payer ton loyer actuellement

Prépare-toi à faire du temps supplémentaire! 🤯