Caufield, Hutson et d'autres étoiles des Canadiens participent à un duel épique le 22 février
La vitesse, l'habileté et le talent des joueurs feront vibrer le Centre Bell.
T'es-tu déjà demandé comment ton joueur préféré des Canadiens de Montréal se classe par rapport à ses coéquipiers? Voici ta chance de les voir briller lors du Concours d'habiletés des Canadiens présenté par RONA, une démonstration épique du talent des joueurs du Tricolore.
Le 22 février 2026, tes joueurs préférés s'affronteront sur la glace dans une série de défis afin de déterminer le grand champion parmi les meilleurs (des meilleurs) dans cinq disciplines impressionnantes : patineur le plus rapide, relais, tir de précision, tir le plus puissant et tirs de barrage.
En tant que partenaire, RONA s'engage à inspirer et à soutenir la prochaine génération de stars du hockey. Le programme des Recrues RONA parraine 150 équipes de hockey junior, composées des enfants et petits-enfants des employé.e.s de la chaîne de quincaillerie, en les aidant à se procurer l'équipement nécessaire et à couvrir les coûts liés à la poursuite de leurs rêves dans le hockey.
Juraj Slafkovský participe au concours d'habiletés au Centre Bell. Canadiens de Montréal | Courtoisie
Il y a également des rumeurs concernant la présence d'un invité surprise spécial lors du concours d'habiletés, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée. Et puisque certaines sections de panneaux vitrés seront retirées pour l'occasion, tu seras plus près que jamais de tes idoles alors qu'elles démontreront les habiletés qui font d'elles des superstars.
Concours d'habiletés des Canadiens présenté par RONA
Quand : 13 h, dimanche 22 février 2026
Adresse : Centre Bell – 1909, av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC