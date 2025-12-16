Les Fêtes débarquent au Centre Bell et les fans des Canadiens recevront un souvenir GRATUIT
Fais partie des 7 500 premières personnes à franchir les portes!
Le Centre Bell va bientôt se parer de ses plus beaux atours pour le mois de décembre, alors que les Canadiens organisent une soirée sur le thème de Noël présentée par Tim Hortons.
Le 20 décembre, l'aréna mêlera l'énergie d'une soirée de match aux lumières scintillantes et à une foule de 21 000 partisan.e.s des Canadiens prêt.e.s à se mettre dans l'esprit des Fêtes.
Il est fortement recommandé d'arriver tôt, non seulement pour profiter de l'ambiance, mais aussi parce que les 7 500 premier.ère.s fans à franchir les portes recevront une décoration de Noël spécialement créée pour l'événement.
Avant d'entrer dans l'aréna, les partisan.e.s pourront profiter d'une expérience festive à La Cour Rio Tinto, qui proposera :
- Un camion-restaurant Tim Hortons servant gratuitement des échantillons de chocolat chaud et de café
- Des coins lounge confortables avec des foyers, des chaises, des couvertures et des coussins
- Une ambiance chaleureuse des Fêtes à savourer avant le match
Installation lumineuse #GOHABSGO à Montréal.Canadiens de Montréal | Courtoisie
Une fois à l'intérieur, l'ambiance festive se mêle à l'effervescence habituelle du hockey, rendant l'atmosphère encore plus électrique dans tout l’aréna. C'est un moyen facile pour les fans de se mettre dans l'ambiance des Fêtes tout en profitant de toute l'animation d'une soirée au Centre Bell.
Que tu sois là pour le coup d'envoi, pour profiter des lumières de Noël ou pour avoir la chance de remporter un souvenir unique, la soirée s'annonce vraiment mémorable.
À l'approche des Fêtes de fin d'année, les Canadiens de Montréal organisent un tirage 50/50 spécial lors du match du 20 décembre. Tous les profits seront versés à la Mission Old Brewery afin de soutenir les services essentiels et les solutions à long terme pour les personnes en situation d'itinérance.
Les fans sont également invité.e.s à faire des dons de biens le samedi 20 décembre à partir de 16 h sur la Place des Canadiens, dans la Cour Rio Tinto.
Soirée sur le thème de Noël au Centre Bell
Quand : 20 décembre 2025 à partir de 16 h
Adresse : Centre Bell - 1909, av. des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC