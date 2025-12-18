Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Cette expérience célèbre la beauté des femmes et c'est la séance de self-love ultime

Le cadeau parfait pour souligner une femme importante dans ta vie (toi y comprise)!

Studio Nuovo Photographie Artistique à Montréal. Droite: Séance photo self-love artistique chez Nuovo à Montréal.

Studio photo self-love Nuovo à Montréal. Droite: Séance photo self-love artistique.

Nuovo Photographie Artistique | Courtoisie
Rédactrice pigiste, Studio

Avec les Fêtes qui approchent à grands pas, c'est le moment parfait pour penser à toi et t’accorder un petit quelque chose de spécial. Après tout, on mérite toutes de se gâter un peu pendant cette période bien remplie.

Si tu souhaites t’offrir un cadeau qui te fera vraiment plaisir, Nuovo Photographie Artistique propose une expérience intime et raffinée qui célèbre la beauté et la confiance de chaque femme. C’est une façon unique de te mettre de l’avant et de vivre un moment juste pour toi.

Nuovo, c'est bien plus qu'un studio photo : c'est un espace où les femmes peuvent vivre une séance d'amour propre ultime à travers une session photo intime et professionnelle. Leur studio de Montréal, à la fois chaleureux et élégant, est l'endroit rêvé pour souligner une étape importante ou simplement reconnecter avec sa confiance intérieure.

Même si Nuovo est maintenant présent dans plusieurs grandes villes nord-américaines (Toronto, Ottawa, Vancouver, Houston, Dallas, Miami, New York), le cœur de Nuovo demeure à Montréal, où se trouve aujourd’hui son siège social et l’âme de l’entreprise.

Avec une équipe bâtie par et pour les femmes, dont l’équipe sur le terrain est composée exclusivement de femmes, Nuovo crée un environnement où les invitées peuvent laisser tomber leurs complexes et accueillir autant leur vulnérabilité que leur force. C’est un lieu où la douceur, l’émotion, la fierté et la puissance se rencontrent naturellement.

Formées en intelligence émotionnelle et en approche sensible du corps, les photographes guident chaque geste, chaque respiration, afin que les participantes se sentent soutenues et puissent s'exprimer à leur rythme. Rien n'est forcé : tout est pensé pour que la femme devant l'objectif se découvre sous un angle authentique et valorisant.

Au fil de la séance, beaucoup redécouvrent une version d'elles-mêmes qu'elles avaient mise de côté ou qu'elles n'avaient même jamais vue. Le résultat? Des portraits élégants, délicats et artistiques, qui mettent en lumière la personne dans toute sa nuance. Des images qui ressemblent davantage à des œuvres intemporelles qu'à de simples photos posées.


Si tu veux t'offrir cette expérience mémorable et transformatrice, contacte l'une de leurs conseillères! Elles pourront répondre à toutes tes questions sur la Collection Self Love, t'aider à choisir ce qui te convient le mieux et réserver ta séance au studio montréalais. Tu peux aussi découvrir la promotion exclusive offerte aux femmes durant le mois de leur anniversaire.

