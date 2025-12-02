Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Quatre activités gratuites à ne pas manquer au ROYALMOUNT pour vivre des Fêtes magiques

Concerts + patinage + surprises = un mois de décembre féérique!

Patinoire illuminée royalmount

Patinoire festive ROYALMOUNT

ROYALMOUNT | Courtoisie, Uriel Mont | Pexels
Rédactrice pigiste, Studio

Le ROYALMOUNT, c'est bien plus qu'une destination de magasinage. Avec ses boutiques de luxe, ses restaurants gourmands et ses activités ludiques offertes toute l'année, le complexe a tout pour plaire (surtout durant les Fêtes).

Pour te mettre dans l'esprit de la saison, ROYALMOUNT présente des événements gratuits tout au long du mois de décembre et voici un aperçu de ce qui t'attend.

Sessions musicales festives

\u00c9v\u00e9nements magiques ROYALMOUNT Fêtes magiques ROYALMOUNTROYALMOUNT | Courtoisie,

Quand : Les 4, 11 et 18 décembre, 2025, à 18 h, 19 h et 20 h

Où : Devant le Wishing Bear

Ces trois jeudis, laisse-toi charmer par une série de concerts acoustiques mettant en vedette des artistes invité.e.s. Ces pauses musicales créent une ambiance douce et enveloppante, portée entre autres par les voix de Caroline Vreeland, Lauryn Kovacs et Gabriella Laberge.

Spectacle de Ballet Casse-Noisette

\u00c9v\u00e9nements magiques ROYALMOUNT Fêtes magiques ROYALMOUNTROYALMOUNT | Courtoisie,

Quand : Le 6 décembre à 11 h et 14 h

Où : Devant le Wishing Bear

Casse-Noisette, c'est le classique des Fêtes par excellence. Les étudiant.e.s de l'École supérieure de ballet du Québec, accompagnés par les musicien.ne.s du Jazz Band de l'Université de Montréal, redonnent vie à cette histoire magique pour émerveiller les petit.e.s comme les grand.e.s.

Spectacle lumineux de drones & DJ set

\u00c9v\u00e9nements magiques ROYALMOUNT Fêtes magiques ROYALMOUNTROYALMOUNT | Courtoisie,

Quand : Le 13 décembre de 18 h à 21 h (Spectacle de drones à 20 h)

Où : La patinoire du parc urbain

La patinoire extérieure est accessible tous les jours, mais le 13 décembre promet une soirée franchement spectaculaire. Viens patiner sous un ciel illuminé par un spectacle de drones, au rythme d'un DJ set. De plus, la location de patins sera gratuite pour l'occasion.

12 jours de cadeaux

Quand : Du 1er au 12 décembre

Où : Suis ROYALMOUNT sur les réseaux sociaux

ROYALMOUNT t'offre 12 jours de surprises avec plus de 30 000 $ en prix à gagner. Pour participer, abonne-toi à leur compte Instagram et surveille les tirages quotidiens. Le grand prix sera dévoilé le 12 décembre.


Qu'il te reste des cadeaux à acheter ou que tu veuilles créer des souvenirs précieux avec les personnes qui comptent le plus pour toi, le ROYALMOUNT est la destination idéale pour profiter des joies de la saison.

Montréal

