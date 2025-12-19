7 routes splendides au Québec pour commencer 2026 le cœur aventurier
Les possibilités sont aussi infinies que l'horizon.
Au Québec, les paysages enneigés ne sont pas une excuse pour rester chez soi, mais plutôt une invitation à sortir et à explorer tout ce que la nature sauvage te réserve. De la Baie-des-Chaleurs au lac Témiscamingue, le Québec regorge d'activités passionnantes, de restaurants gourmands et d'auberges pittoresques à découvrir lors de ton prochain road trip hivernal.
Bien sûr, lorsque les conditions météorologiques changent d'un instant à l'autre, conduire le bon véhicule peut faire toute la différence entre un séjour agréable et des vacances désastreuses. Avec le Nissan KICKS, les routes enneigées deviennent un terrain de jeu plutôt qu'un obstacle.
Le Nissan KICKS a été conçu en pensant aux hivers canadiens.Izabelle Bee | Narcity Québec
Spécialement conçu pour nos hivers, ce véhicule utilitaire compact s'adapte aux conditions de route, peu importe les caprices de Dame Nature. Grâce à sa traction intégrale livrable et à ses modes de conduite (Standard, Éco, Sport et Neige — ce dernier étant offert selon la version), les aventurier.ère.s urbain.e.s peuvent passer de la ville à la campagne en toute confiance.
Maintenant que tu es prêt.e à conquérir les routes, voici sept itinéraires pour profiter pleinement du plein air et explorer le Québec d'une région à l'autre cette saison.
Charlevoix
Aucun hiver ne serait complet sans un week-end de ski. Perché sur les rives du fleuve Saint-Laurent, le Massif de Charlevoix t'offre une vue à couper le souffle alors que tu dévales les pentes balayées par le vent.
Après une journée à la montagne, le restaurant Mouton Noir propose des plats qui allient réconfort, saveurs locales et raffinement. Termine ensuite ta soirée en relaxant dans les bains thermiques au spa nordique de l'hôtel Le Germain, le parfait cocon pour décrocher.
Et sur la route, tu peux te plonger dans ta trame sonore personnalisée grâce au système audio Bose livrable sur le Nissan KICKS, avec des haut-parleurs intégrés aux appuie-tête, pour une immersion totale.
Outaouais
Un enfant portant un parka rose donne une carotte à un chevreuil.
Un safari hivernal au Parc Oméga est une sortie incontournable pour les amateur.trice.s d'animaux. Son parcours en voiture de 12 km permet d'observer la faune nordique dans son habitat et même de nourrir certaines espèces de cervidés.
Du côté de Gatineau, fais une pause chez La Pataterie Hulloise pour savourer une poutine classique et bien réconfortante avant de reprendre la route. Puis, termine ta journée au Hilton Lac-Leamy, que ce soit pour te détendre ou profiter d'une soirée au casino.
Laurentides
Parfois, une simple randonnée suffit pour se ressourcer. Le Parc linéaire Le P'tit Train du Nord s'étend sur 234 km entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier, offrant des paysages argentés parfaits pour la raquette, le fatbike ou la marche.
Après ta sortie, laisse-toi tenter par les classiques d'inspiration française du restaurant La Petite Cachée, encore meilleurs accompagnés d'un verre de leur excellente carte des vins. Pour une nuit douillette, réserve une suite à Estérel Resort, au bord du lac Dupuis.
Le Nissan KICKS te gardera bien au chaud grâce à ses sièges avant chauffants, pour un confort optimal entre deux aventures.
Gaspésie
Rendue célèbre par ses paysages estivaux, la Gaspésie n'a rien à envier à l'hiver. Au Village Grande Nature dans les Chics-Chocs, tu peux profiter d'une foule d'activités, du ski de fond aux randonnées nocturnes guidées.
Pour goûter à des spécialités locales, arrête-toi à la dinette Chez Poisson, qui propose des déjeuners et dîners préparés à partir de produits saisonniers typiques du terroir.
Et pour un souvenir authentique, passe à la Distillerie Mitis pour choisir un spiritueux québécois à rapporter. Avec l'espace cargo le plus généreux de sa catégorie, le Nissan KICKS te laisse de la place pour gâter tout ton monde.
Trois-Rivières
Des chiens tirant un traîneau dans la neige.
La pêche sur glace est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. La Pourvoirie du Lac Blanc t'invite à venir taquiner la truite et explorer le lac gelé dans un décor enchanteur.
Pour te réchauffer après une journée sur la glace, profite d'une bonne session dans le sauna et laisse-toi chouchouter au spa nordique du domaine le Baluchon. Le centre d'éco-villégiature offre également des options d'hébergement et une foule d'activités, du traîneau à chiens aux balades en calèche. Une expérience hivernale authentique au cœur de la nature.
Saguenay–Lac-Saint-Jean
Une personne portant des raquettes marche à travers une forêt enneigée.
Avec sa nature brute et ses rivières entourées de falaises vertigineuses, le Saguenay-Lac-Saint-Jean évoque les paysages scandinaves de la Norvège. Tu peux admirer ce mystérieux décor boréal le temps d'une randonnée en raquette ou en ski de fond dans le parc national du Fjord-du-Saguenay.
À quelques minutes de là, l'Auberge Le Camp de Base t'accueille dans une ambiance chaleureuse, avec un menu mettant de l'avant des plats fumés maison et des options végétariennes locales.
Et pour passer le temps sur la route, tu peux compter sur Apple CarPlay sans fil et les deux écrans tactiles de 12,3 pouces du Nissan KICKS.
Cantons-de-l'Est
Des personnes à cheval dans la neige.
Parsemée de villages pittoresques et de paysages champêtres, la région des Cantons-de-l'Est séduit par son charme historique. Pour une activité qui sort de l'ordinaire, essaie une balade à cheval au cœur de ses paysages bucoliques.
Ajoute aussi un peu de romance à ton itinéraire avec une visite à l'ASTROLab du parc national du Mont-Mégantic, où tu peux admirer les étoiles et percer les mystères du cosmos. Tu peux aussi simplement t'arrêter dans un coin tranquille et, si ton Nissan KICKS est livré avec le toit panoramique, l'ouvrir pour savourer un chocolat chaud en regardant les constellations.
Pour compléter la journée, passe la nuit au Vignoble Bromont, qui propose une charmante auberge au cœur des vignes. Pense à réserver une dégustation ou leur formule gourmande.
Deux personnes marchant sur une route enneigée. Droite : Le Nissan KICKS.Marc Bruxelle | Dreamstime, Izabelle Bee | Narcity Québec
Peu importe la région que tu choisis d'explorer cet hiver, le Québec regorge d'endroits spectaculaires où décrocher, se ressourcer et vivre la magie de la saison froide. Et avec un véhicule conçu pour affronter les routes les plus capricieuses comme le Nissan KICKS, chaque détour devient une opportunité d'explorer.
Que tu partes pour une escapade gastronomique, un séjour en nature ou simplement pour changer d'air, il ne reste plus qu'à prendre la route vers ton prochain road trip hivernal.
