On a exploré le nouveau Nissan KICKS : voici comment il affronte l'hiver québécois
A-t-il ce qu'il faut pour tenir la route?
Le Québec exige beaucoup de nos voitures pendant l'hiver. Qu'il s'agisse d'une escapade au chalet ou à la montagne, ou même de donner un lift à un.e de tes proches pour leur éviter les intempéries, un véhicule fiable peut faire toute la différence lorsque tu dois gérer la neige et le gel dans notre climat.
Si tu es actuellement à la recherche d'un véhicule et que tu te demandes quel modèle saura tenir le coup cet hiver, pense à choisir un véhicule conçu pour résister à nos rigueurs hivernales.
Repensé et redessiné, le nouveau Nissan KICKS est un véhicule utilitaire compact conçu pour les aventurier.ère.s urbain.e.s. Narcity a eu la chance de l'essayer juste à temps pour affronter des températures ressenties de -24 °C.
Le Nissan KICKS sur une route enneigée, devant des arbres.Izabelle Bee | Narcity Québec
Côté conduite, le modèle testé était équipé d'une traction intégrale, ce qui fait une énorme différence lorsque la route change constamment d'état, passant de la neige à la glace, puis à l'asphalte et de nouveau à la glace, le tout en l'espace de quelques heures.
Une fonction particulièrement intéressante est la possibilité de changer de mode de conduite selon les conditions routières. Le véhicule prêté était équipé des modes Standard, Éco, Sport et Neige, et tu peux facilement passer de l'un à l'autre grâce au sélecteur situé juste à côté du levier de vitesses. Le mode Neige est un incontournable dans nos régions.
Et lorsque le vent glacial fait chuter la température à -20 °C, le confort d'un abri où te réchauffer devient primordial, même si tu n'as passé que quelques minutes à l'extérieur. Tu as raison de considérer les sièges chauffants comme une nécessité dans notre climat.
L’intérieur du Nissan KICKS.Izabelle Bee | Narcity Québec
Non seulement le Nissan KICKS te permet de choisir différents niveaux de chaleur, mais il offre un confort chauffant constant et agréable. C'est ce genre d'attention au détail qui fait toute la différence en matière de confort, pour toi et ton copilote.
Cette technologie de pointe s'étend au système de divertissement, qui comprend deux écrans tactiles de 12,3 pouces et Apple CarPlay de série. Le véhicule prêté était équipé d'un système audio Bose, avec des haut-parleurs intégrés dans les appuie-tête, ainsi que d'un toit ouvrant panoramique. C'est le genre de design intelligent qui fait du Nissan KICKS un compagnon de route aussi confortable qu'agréable pour partir explorer les destinations les plus éloignées.
L'intérêt d'un véhicule utilitaire compact réside dans son équilibre : assez grand pour l'aventure, mais suffisamment agile pour circuler et se garer en ville, et le Nissan KICKS répond parfaitement à ces critères. Il offre le plus grand espace de chargement de sa catégorie et un intérieur spacieux.
Le Nissan KICKSIzabelle Bee | Narcity Québec
La caméra de recul est d'ailleurs super pratique à cet égard. Placée en hauteur, elle offre une meilleure perspective sur tes alentours pour que tu puisses toujours te stationner sans difficulté. C'est le genre de fonctionnalité qui sauvera la mise à tou.te.s celleux qui sont connu.e.s pour leurs parkings croches.
Au final, le Nissan KICKS promet des fonctionnalités intelligentes pour une expérience de conduite agréable et sécurisante, et il nous a tenu ses promesses. Si ta priorité est de trouver un véhicule capable de s'adapter à toutes les conditions de notre hiver québécois, le Nissan KICKS mérite d'être essayé.
Le véhicule présenté dans cet article a été fourni gratuitement. Les informations et impressions partagées reflètent la perspective de Narcity Media et sont offertes à titre informatif.