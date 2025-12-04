Ben & Florentine vient de dévoiler son menu des Fêtes et c'est complètement décadent
Caramel salé, morceaux de biscuits Biscoff®, muscade, canneberges… des saveurs audacieuses qui repoussent les limites du déjeuner!
La saison des Fêtes est une invitation à ralentir, à se régaler et à célébrer le plaisir d’être ensemble, entre ami.e.s, collègues de travail ou avec la famille. Quoi de mieux qu’un brunch gourmand pour célébrer cette période tant attendue ?
Cette année, Ben & Florentine revisite les classiques du déjeuner et leur donne une touche surprenante.
Au menu :
- Une Joyeuse poêlée, des boulettes de saucisse et légumes sautés sur pommes de terre croustillantes, le tout nappé de sauce hollandaise à la muscade et gelée de canneberges,
- Un Béné et sucré festif, soit un œuf bénédictine avec boulettes de saucisse et légumes sautés, accompagné de mini pains dorés « façon churros » et caramel salé La Lichée.
- Un Combo des Fêtes, deux œufs servis avec bacon, boulettes, pommes de terres et un croissant gaufré garni de crème chantilly aux amandes, morceaux de biscuits Biscoff® et caramel salé.
- Et un Pain doré décadent, où pommes caramélisées, biscuits Biscoff® et caramel La Lichée volent la vedette.
Disponible jusqu'au 4 janvier, ce menu des Fêtes est l’excuse idéale pour rassembler tes personnes préférées au resto et découvrir des créations culinaires qui évoquent toute la nostalgie et la chaleur du temps des Fêtes. Le plaisir du brunch, sans la vaisselle qui suit — que demander de plus ?
Et parce que la magie des Fêtes se savoure encore mieux quand elle vient d’ici, Ben & Florentine s’est entouré de partenaires locaux pour créer ce menu festif : La Lichée, pour son caramel salé artisanal,et Furca pour ses boulettes de saucisse au goût de muscade, cannelle et clou de girofle.
Caramel local Ben & FlorentineBen & Florentine | Courtoisie
Pour accompagner ce menu gourmand, Ben & Florentine propose aussi deux cocktails pétillants : un mimosa aux canneberges et un cocktail des Fêtes à base de gin, canneberge et citron.
Offre sucrée pour célébrer les Fêtes
À court d’idées-cadeaux? Ben & Florentine vient de lancer une offre spéciale en restaurant : pour tout achat d’une carte-cadeau de 30 $, les client.e.s ont droit à un pot de caramel La Lichée au café infusé à froid ou à la fleur de sel. Jusqu’à épuisement des stocks.
Pour tout savoir sur le menu des Fêtes de Ben & Florentine et découvrir les surprises qui t’attendent cette saison, visite leur site Web ou rends-toi dans un restaurant près de chez toi.