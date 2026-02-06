Le Camp des métiers Construction te permet d’essayer la construction avant de t’engager
Une expérience gratuite pour découvrir concrètement les métiers et bâtir ton avenir.
Tu te demandes à quoi peut ressembler une carrière dans le domaine de la construction? Le Camp des métiers Construction est l’événement parfait pour satisfaire ta curiosité — et surtout, pour passer de la théorie à la pratique.
Cette expérience immersive te permet d’essayer différents métiers et d’explorer les nombreuses possibilités qu’offre ce secteur dynamique. Une façon idéale de voir si le travail sur un chantier est fait pour toi, avant même de t’engager dans une formation ou un nouveau parcours professionnel.
Le Camp des métiers Construction est organisé par l’Association de la construction du Québec (ACQ), la plus importante organisation qui regroupe l’ensemble des acteurs du milieu de la construction, avec la participation financière du gouvernement du Québec. Il offre à la relève et aux personnes en reconversion l’occasion de découvrir concrètement différents métiers dans un cadre sécurisé.
Entièrement gratuite, l’activité s’adresse aux personnes de 15 ans et plus. Sur place, tout est fourni : lunettes de sécurité, casque, bottes de chantier — et même le lunch. Bref, aucune barrière financière ou logistique pour participer.
En 2026, le Camp des métiers Construction parcourra le Québec du 7 février au 6 décembre, avec 20 arrêts dans plusieurs régions. La tournée débutera à Trois-Rivières les 7 et 8 février, avant de se déplacer dans différentes villes à travers la province.
Pour consulter l’itinéraire complet et savoir quand le Camp des métiers Construction sera de passage près de chez toi, visite le site Web de l’ACQ.