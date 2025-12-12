Conseils de sécurité pour un road trip d'hiver : quoi savoir avant les Fêtes
Conduis en confiance, pas avec les doigts croisés.
Le temps des Fêtes, c’est le moment parfait pour partir en road trip : chez la famille, au chalet, en escapade de dernière minute. Le seul hic? L'hiver, lui, ne collabore pas toujours.
Et si ça t'est déjà arrivé d'attendre sur le bord de l'autoroute en plein froid, mettons que tu t'en souviens. Donc tant qu'à partir, aussi bien te préparer adéquatement. C’est pourquoi belairdirect te partage quelques rappels simples avant la grosse saison des déplacements.
Avec un peu de préparation, les bons réflexes sur la route, et une couverture d'assurance qui suit quand la météo décide de faire à sa tête, tu te sentiras plus en confiance cet hiver sur la route.
Commence avec une voiture prête pour l'hiver
Préparer sa voiture pour l’hiverHalfpoint | iStock
Le meilleur moment pour installer tes pneus d'hiver, c'est avant que la première bordée de neige débarque. Au Québec, ils sont obligatoires du 1er décembre au 15 mars.
Assure-toi d'avoir le symbole montagne et flocon sur les pneus : c'est lui qui confirme que ce sont de vrais pneus d'hiver. Pendant que tu y es, garde un œil sur la pression aussi — le froid peut la faire baisser vite.
Autres petits détails qui sauvent des jurons : des essuie-glaces en bonne condition et du lave-glace d'hiver (sinon ça gèle au pire moment). Et quand ton pare-brise est pris en glace, évite l'eau chaude : ça peut fissurer la vitre. Un bon grattoir et un dégivreur, c’est plus sécuritaire.
Sois prêt à ce que tes plans puissent changer
Avant de partir, jette un coup d'œil rapide à la météo. Si une tempête est annoncée, ça vaut parfois plus la peine de changer ton itinéraire (ou de repousser ton départ) que de te retrouver à rouler en mode stress.
Si tu fais chauffer ton auto avec un démarreur à distance, assure-toi que l'endroit est bien ventilé et ne laisse jamais ton véhicule tourner dans un garage fermé.
Petit réflexe simple aussi : essaie de garder ton réservoir au moins à moitié plein. Ça te donne une marge si le trafic ralentit ou si la météo tourne mal en plein trajet, et ça peut aider à éviter certains problèmes liés au froid.
Pour les longues routes, ça vaut la peine d'avoir une petite trousse d'hiver dans le coffre (couverture, lampe de poche, collations, chargeur). Et si jamais tu es pris en attendant l'assistance routière, fais fonctionner le chauffage environ 10 minutes par heure, en laissant une fenêtre entrouverte pour la ventilation, le temps qu'on vienne t'aider.
Assure-toi d’avoir la bonne couverture quand l'hiver te surprend
Vérifier ses protections avant le départfizkes | iStock
Même quand tu fais tout comme il faut, l'hiver peut te surprendre. C'est là que ça aide de savoir ce que ton assurance couvre, avant même d'en avoir besoin.
L’assurance collision peut aider à payer les dommages si tu frappes un autre véhicule ou un objet. La protection tous risques est plus large et peut aussi s'appliquer en cas de vol ou d'événements météo imprévus.
Selon ta province, certaines protections peuvent aussi changer comment ça se passe après un accrochage avec un autre véhicule (réparations, etc.). Bref : ça vaut la peine de connaître tes protections d'avance.
Le programme Assistance routière de belairdirect peut aussi te sauver la mise pendant les Fêtes. Survoltage, crevaison, remorquage, porte verrouillée… c'est exactement le genre d'imprévus qui arrivent quand tu t'y attends le moins.
Et pour t'aider à garder de bonnes habitudes sur la route, automérite de belairdirect propose des infos et astuces personnalisées sur ta conduite — particulièrement pratique l'hiver, quand les conditions demandent un peu plus d'attention (et ça pourrait même mener à un rabais).
Avant de partir, revois ta petite liste de préparation à la conduite hivernale, apporte deux ou trois collations, puis mets une bonne liste de lecture. Ça prend quelques minutes, mais ça peut t'éviter un trajet en mode « mains crispées sur le volant » du début à la fin.